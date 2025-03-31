「中國模式熱」席捲全球　張維為：第四波「中學西漸」已全面展開

復旦大學中國研究院院長張維為教授在內媒《觀察者網》3月31日發表專文指出，世界正迎來第四波「中學西漸」浪潮，中國知識正以前所未有的規模、速度和形式向外擴散，對全球思想與治理模式產生深遠影響。他認為，世界各地幾乎都出現了「中國模式熱」，全世界對中國知識的需求日益增加，第四波「中學西漸」可以說是關於中國的一切知識的傳播。



張維為指出，歷史上曾出現過三波「中學西漸」。第一波出現在16至18世紀，包括伏爾泰、萊布尼茨等歐洲啟蒙思想家對儒家思想的推崇；第二波發生於20世紀初至第一次世界大戰之後，羅素、杜威等哲學家訪華，反思西方文化危機；第三波則在二戰前後，李約瑟等學者從中國哲學中尋求對人類文明危機的解答，並推動《世界人權宣言》納入儒家「仁」的精神。

如今，中國以「一帶一路」倡議、先進科技產業、文化自信和全球治理理念為支撐，開啟第四波「中學西漸」。張維為強調，這波浪潮至少具有四大特徵：「全方位、網絡化、大眾化、年輕化」。中國年輕人透過短影音、動漫、電競、網文、國潮等方式向全球輸出中國文化與價值觀，「中國知識也隨著中國崛起迅速外溢，影響越來越多的國家和地區」。

他認為，隨著中國AI產業突破美國壟斷、六代戰機與無人機航母問世，再加上美國內部制度混亂，使這波「中國熱」、「中國模式熱」、「中學西漸」到新的高潮。

節目《這就是中國》3月24日特別專場中，張維為與復旦大學中國研究院副院長吳新文對談指出，文明交流互鑑是一個長期、取長補短、互惠互利的過程，強調中國需確立中國文化主體性，進一步樹立文化自信。

中國模式所代表的發展經驗越來越受到國際社會的重視。（Reuters）

吳新文表示，過去「中學西漸」受限於時空距離，多局限於精英階層，而今普通的西方老百姓都可以來中國旅遊，所接觸的東西是原來難以想像的。吳新文強調，人類文明只有經過長時間的交流互動，在量的積累基礎之上才能發生質的飛躍。

對於部分網民提出的「中國優越論」傾向，張維為回應稱，中國人的文化中，例外的個案肯定哪兒都有，但在整個民眾的層面，特別是領導決策層面，不會出現極端主義的情況。他認為，在面對西方話語攻擊的當下，「矯枉過正一點沒有關係」。

中國模式近年來一直是國際輿論關注的焦點之一。（新華社）

他進一步指出，世界對中國制度、教育與科技發展興趣濃厚，例如杭州的DeepSeek橫空出世後，引發外國對中國政府、市場與創新環境的深入關注。「我們中國研究院一直強調中國模式、中國話語、中國道路的原創性研究，覺得中國崛起是非常精彩的故事，可以跟世界分享。」

吳新文也表示，中國的制度與文化有非常深厚的關聯，不能簡單拆分。中國講制度優勢時，也是在強調文明與文化的優勢。他認為中國文化傳統中的「科技向善」、「道學術器」框架有助於防止科技反噬人類。

張維為總結指出，西方精英若要擁抱這波文明交流，需克服「鴕鳥心態與懶人思維」，才能真正「實事求是地分析問題，而非將現實簡化為靜態模型」。「這一波『中學西漸』可能會是長周期的偉大進程，它將伴隨我們中華民族實現偉大復興的整個進程，而我們每一個中國人都可以是這個偉大進程的參與者與貢獻者。」