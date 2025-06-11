復旦學者談種姓制度　豪言：如中印再爆戰爭　印度將比1962年還慘

復旦大學中國研究院院長張維為教授近日在電視節目上談到印度的種姓制度，指低種姓人群長期遭受歧視，缺乏主動學習和提升技能的動力，又稱軍隊也是如此，早在十年前他就斷言，如果印度軍隊現在和中國發生衝突，結局只會比1962年那場中印邊境戰爭更慘。



復旦大學中國研究院院長張維為教授。（影片截圖）

東方衛視6月9日播出《這就是中國》節目，張維為談及印度種姓制度。（影片截圖）

東方衛視6月9日播出《這就是中國》節目，該節目的本次主題為印巴衝突。

在節目中，在談到種姓制度時，張維為表示，印度人骨子裡的認命心態，從一件小事就能看出來。他回憶，2008年，在德里大學做訪問學者時，孟買剛發生恐怖襲擊。一次會議結束後，他穿著西裝領帶，打算去酒店旁的大超市逛逛。超市門口裝著安檢設備，兩個負責安檢的工作人員坐在一旁，憑多次去印度的經驗，一眼就能看出他們是低種姓，徑直往裡走，他們連抬頭看一眼的勇氣都沒有。

張維為指出，這種種姓制度帶來的階級差異，深刻影響著印度社會的方方面面。就拿製造業來說，許多外資企業到印度投資建廠，卻發現很難培養出合格的技術工人。究其原因，低種姓人群長期遭受歧視，早已變得極度不自信，缺乏主動學習和提升技能的動力。

張維為稱，軍隊也是如此，早在十年前他就斷言，如果印度軍隊現在和中國發生衝突，結局只會比1962年那場邊境戰爭更慘。種姓制度下形成的社會心態，讓印度在現代化發展的道路上，面臨著難以逾越的障礙。