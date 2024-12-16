殖民地特點是挨揍？復旦學者沈逸：台消耗大陸善意　揍一頓就對了

兩岸關係緊張情勢持續升高，上海復旦大學國際政治系教授沈逸日前在內媒《觀察者網》直播節目中，針對台灣問題發表多番極端言論。他指台灣民眾已經將中國大陸善意「耗盡」，並揚言「揍一頓就對了，不用想太多」。此言論隨即在內地網絡引發熱議，支持與反對聲浪兼而有之。



殖民地的特點是挨揍

沈逸於本月4日的直播節目中，討論未來兩岸統一可能的發展。他認為台灣問題已無需考慮太多，並引用前台灣立委蔡正元言論指出，「殖民地的特點就是挨揍後自然會想通」，並聲稱台灣民眾「見風轉舵的能力很強」，強調台灣歷史上的「悲情」是因自身錯失與大陸和平共處的機會。

復旦大學國際政治系教授沈逸。（網絡圖片）

大陸民意已耗盡

沈逸進一步表示，大陸對台灣的善意已被完全消耗，具體體現在三方面：首先，支撐對台善意的結構力量已經瓦解；其次，大陸民意對台灣的善意殆盡，民眾普遍感到失望；最後，台灣對自身的國際窗口亦已消耗殆盡。他認為，未來北京官方或可採取更強硬手段，但仍需考量戰事可能導致的死傷過多。

此外，沈逸另在東南衛視《海峽新幹線》節目中表示，台獨的「惡意」正是大陸對台善意的結果，呼籲對支持和平統一的台灣民眾給予獎勵，對破壞者進行懲罰。沈逸強調，北京處理台灣問題時應該採取更為強烈的措施。

沈逸的言論引發內地網民熱烈討論。部分支持者認為沈逸敢於直言，說出了大陸民眾的心聲；但也有不少人批評他「博眼球」，缺乏對兩岸及國際事務的專業認識，並認為其言論對實際政策參考價值有限。