01邊疆記｜曾目睹殲20翱翔　00後解放軍退役學表演：想做男主角

建軍節當晚，內蒙古鄂爾多斯市在烏蘭木倫湖畔舉行大型煙花、無人機表演，800架次無人機組成的編隊在煙花的映襯下，排列成航母、戰機等圖案，五彩繽紛。記者在現場訪問了兩代退役解放軍，他們都對表演內容大為震撼。談及對未來的展望，2002年出生的孫岩說，希望成為一名演員，「最好是男主角」。



孫岩敬軍禮。（孫聖然攝）

出生於2002年的孫岩是鄂爾多斯本地人，看起來仍有些許稚氣的他，已於2022至2024年期間參加解放軍西部雷達兵。據了解，西部雷達兵主要駐守在高原、戈壁等艱苦地區，負責空域監測與預警任務，工作環境極端，但承擔國家安全的關鍵職責。

建軍節當天，孫岩特意穿上舊日軍裝，到現場觀看煙花、無人機表演，他直呼「特別震撼」。回憶起參軍經歷，他說，每次執勤時看到殲10、殲16等戰機在天空翱翔，自己作為他們的保障部隊，感到十分驕傲和自豪。

而如今已經退役的孫岩，在海南海口一間大學修讀戲劇影視表演專業，即將大三的他期待未來可以做一名演員，演一部屬於自己的軍旅題材電影，他笑着說，「最好是男主角」。

田貴樹。（孫聖然攝）

而相隔四十載的軍旅記憶亦在此交匯，被評為「最美退役軍人」的田貴樹，1981年1月1日至1985年1月1日加入北京軍區炮兵隊，他清晰記得當時燒煤取暖、住平房，吃小米和大米混合的「兩米飯」的經歷。他形容，雖然條件艱苦，但穿上綠色的軍裝，「是作為中國人最光榮的一件事」。

退役之後，田貴樹回到鄂爾多斯成為一名農社社長，帶領村民發家致富。2018年，他再帶領兒子回到當初當兵住過的地方，回憶起自己的軍旅生涯，十分感動。

現場觀看表演的老兵，胸前佩戴紀念抗日戰爭勝利60周年的勳章。（孫聖然攝）

無人機組成解放軍軍人形狀。（孫聖然攝）

無人機組成坦克形狀。（孫聖然攝）

無人機組成戰機等形狀。（孫聖然攝）

現場駐守的解放軍。（孫聖然攝）

現場駐守的解放軍。（孫聖然攝）

田貴樹說，看到煙花、無人機表演內心十分高興，自己亦非常感動，能夠見證鄂爾多斯從風沙漫天的荒漠到一座嶄新城市的蛻變。

這一天，兩代退役解放軍人不僅仰望了絢爛光影，更體會了這座曾因超前城市建設、極低人口密度被外媒稱爲「鬼城」的煥然一新。據大客流數據顯示，當日進入烏蘭木倫湖區的遊客峰值為8.7萬人。