01邊疆記｜人類滑雪起源地在新疆？　哈薩克族毛皮滑雪板已成非遺

提及阿勒泰，時常有「水怪」出沒的神秘喀納斯、電視劇《我的阿勒泰》中廣袤無垠的綠色草原、抑或是「可可托海的牧羊人」，都已然成為了這座位於新疆北部城市的名片，但其實這裏的「雪」卻更具一番風味。

今年1月，一名滑雪者在阿勒泰滑雪時，竟不小心滑至邊境線，結果慘被雪場「拉黑」。正是這樣一則趣聞，為阿勒泰的「雪」增添了不少知名度。

事實上，最早出現人類滑雪痕迹的地方正是阿勒泰，1.2萬年之前當地居民腳踩雪板狩獵的場景，佐證了「人類滑雪起源地可能在阿勒泰」的假說。除此之外，當地哈薩克族居民至今仍會採用馬的毛皮製作滑雪板，以這種傳統的非遺工藝講述着「中國雪都」的故事。



墩德布拉克洞穴彩繪岩畫就在汗德尕特蒙古族鄉深處。（孫聖然攝）

前往墩德布拉克洞穴彩繪岩畫的路。（孫聖然攝）

前往墩德布拉克洞穴彩繪岩畫的路。（孫聖然攝）

有着「雪都」之稱的阿勒泰位於阿爾泰山南麓、准噶爾盆地北緣，屬於溫帶大陸性乾旱氣候，擁有冬季降雪量大、冰雪覆蓋時間長、雪質優良等特點，這也造就了阿勒泰成為開展各式雪上運動的勝地。

除了得天獨厚的自然條件，「人類滑雪起源地」亦是阿勒泰又一個響亮的名片。環阿爾泰山分布着大量岩畫，素有「千里岩畫長廊」的美譽，而當中一處「滑雪狩獵」場景、擁有過萬年歷史的岩畫就是阿勒泰是「人類滑雪起源地」最好的佐證。

早在20世紀末，「中國滑雪之父」單兆鑒就提出了「人類滑雪起源地可能在阿勒泰」的假說。其後中國科學家們經過深入的探索和研究，於2005年，在阿勒泰市汗德尕特蒙古族鄉東北、墩德布拉克河上游的洞穴內，發現了由5孔洞穴組成的墩德布拉克洞穴彩繪岩畫，其中，1、2號洞穴在墩德布拉克河東側，3、4、5號洞穴在河西側，均已在2013年被新疆自治區政府評定為第七批自治區級保護文物。

墩德布拉克洞穴彩繪岩畫。（孫聖然攝）

岩畫正上方繪有7個人物，每人都彎腰屈膝、手持單桿、腳蹬雪板狩獵。（孫聖然攝）

岩畫成為阿勒泰是「人類滑雪起源地」最好的佐證。（孫聖然攝）

當中，墩德布拉克1號洞穴寬3.5米、高0.8米、深1.7米，極不規整，岩畫用兩種紅色在內壁繪製。最值得一提的是，岩畫正上方繪有7個人物，每人都彎腰屈膝、手持單桿、腳蹬雪板狩獵，動作與現代滑雪動作基本相同，場景十分惟妙惟肖，而他們的獵物是已經於17世紀滅絕的物種歐洲原牛。

經過考證研究，發現該岩畫距今已有至少1.2萬年的歷史，即是在舊石器時代晚期，阿勒泰就已出現人類滑雪活動的痕迹，而這較此前考證的瑞典4500年、挪威5000年、俄羅斯8000年的滑雪歷史都更為久遠。事實上，滑雪在古時正是人們為了在冬季進行旅行、交易、狩獵時便捷地在雪地上行走所發明的交通方式。

至於為何岩畫會保存至今，據了解，彩繪岩畫是將含鐵的天然礦物質研磨成粉後，調配動物血液和植物汁液，再與動物膠質黏合劑混合，用手指或動物毛當做工具，在岩石上直接作畫。而鐵礦粉顏料穩定的化學特性和動物膠質較強的黏合滲透力，便使彩繪岩畫的色澤和形象得以保留至今。

阿勒泰的古老毛皮滑雪板，是阿勒泰人的祖先發明並傳承下來的寶貴遺產。（孫聖然攝）

毛皮滑雪板使用馬的毛皮製成。（孫聖然攝）

毛皮滑雪板是阿勒泰人生產生活的重要工具。（孫聖然攝）

2006年1月，中國滑雪協會向世界發布「中國新疆阿勒泰地區是世界滑雪最早的起源地」的《阿勒泰宣言》，同年12月召開記者會宣布「阿勒泰是人類滑雪最早起源地」。2007年1月，阿勒泰榮獲「人類滑雪最早起源地」健力士世界紀錄。及至2015年1月來自挪威、瑞典、芬蘭、美國、奧地利等18個國家和地區數十位學者聯名發表《2015阿勒泰宣言》，就「中國新疆阿勒泰地區是世界滑雪最早的起源地」達成共識。

而源自人類滑雪狩獵年代的古老毛皮滑雪板，可謂是阿勒泰人的祖先發明並傳承下來的寶貴遺產。居住在拉斯特鄉諾改特村、出生於1954年的哈薩克族老人斯蘭別克•沙合什，自15歲升始便跟隨父親學習製作毛皮滑雪板，他已是家中第四代傳承人。2010年，斯蘭別克•沙合什被認定為新疆自治區非物質文化遺產古老毛皮滑雪板製作技藝傳承人，他的兒子胡安什別克•斯蘭別克也繼承了這項手藝，還在村裏帶出了一批會製作毛皮滑雪板的年輕人，使得這項非遺技藝得到傳承。

古老毛皮滑雪板有十道製作工序，包括選材、裁板、軟化板頭、板頭定型、鑽眼挖糖、打蠟拋光、穿皮繩、泡製馬皮、組裝成板、雪仗製作。製作一副古老毛皮滑雪板需一星期左右。每道工序都由手工製作完成，而且每道工序都要保證高質量完成，才能確保滑雪板的經久耐用。

古老毛皮滑雪板穿戴演示。（孫聖然攝）

哈薩克族老人斯蘭別克•沙合什是家中第四代古老毛皮滑雪板製作傳承人。（孫聖然攝）

斯蘭別克•沙合什是2022年度「新疆工匠」得獎者。（孫聖然攝）

製作古老毛皮滑雪板的工具。（孫聖然攝）

古老毛皮滑雪板中部厚度約為2-3厘米，整個滑雪板呈梯形，上窄下寬，用板底帶有毛皮製作的雪具從高處往下滑行時，雪板下面的毛皮則傾貼在滑板上，增加了滑行速度，上坡時逆毛，則增大摩擦，起到防滑作用。而使用毛皮滑雪板滑行時，與現代雪板滑行技巧不同，需雙腿彎曲，重心靠後，雙手緊握雪仗支撐在身後，既保持身體平衡，又掌握滑行方向。

胡安什別克•斯蘭別克介紹，古老毛皮滑雪板在保護好的情況下，可以擁有不少於4、5年的使用壽命，亦有不少滑雪愛好者會到此專程購買，去年一年賣了60多對，大約賺了4-5萬元人民幣。

阿勒泰不僅是世界上最早開展滑雪運動的地區之一，而且如今已經成為中國冰雪運動的重要基地，吸引了眾多國內外滑雪愛好者和運動員前往。據相關數據顯示，截至2024年3月26日，阿勒泰2023-2024雪季僅滑雪遊客數量就突破了100萬人次。

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