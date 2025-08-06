01邊疆記｜港理工畢業後返鄉創業　蒙古族女孩讓沙漠重生年賺千萬

「我舉目望去，無際的黃沙上有寂寞的大風嗚咽地吹過，天，是高的，地是沉厚雄壯而安靜的。」作家三毛曾這樣形容沙漠的荒涼。然而，在內蒙古鄂爾多斯市境內，橫跨400多公里的中國第七大沙漠——庫布齊沙漠，卻在30年防沙治沙的進程中綠意漸濃，更大力發展生態旅遊，銀肯塔拉景區就是其中例子。

從小長在沙漠中的蒙古族女孩李方，在香港理工大學修讀旅遊管理碩士課程後，於2019年返鄉創業，80個散落在沙漠的白色「太空艙」就是她的傑作。李方介紹稱，今年預計接待1.6萬名遊客，而僅「太空艙」就能創造800至1000萬元（人民幣，下同）的年盈利。



銀肯塔拉景區。（孫聖然攝）

太空艙酒店外的沙漠景觀。（孫聖然攝）

太空艙酒店外的沙漠景觀。（孫聖然攝）

太空艙酒店。（孫聖然攝）

2019年，手握香港理工大學旅遊管理碩士畢業證書的李方，站在人生的十字路口。她表示很喜歡香港大環境，但由於父親的公司出現經濟危機、家族經營的銀肯塔拉沙漠旅遊區幾近停擺，因此決定從都市回到養育自己的沙漠，憑所學知識「幫父親一把」。

李方直言，自己此前所有的見識、所有讀過的書都意義非凡，「因為香港是個非常國際化的城市，在香港讀書的時候，讓我對世界很多地方的市場有了認知，我當時有研究過日韓、東南亞甚至歐美國家的市場需求，而這些就成為現在和客戶達成合作的重要基礎。」

真正的改變始於一次偶遇，2023年7月，李方在銀肯塔拉景區遇到了一位韓國旅行社負責人，對方想開發韓國市場在鄂爾多斯的產品，剛好自己也想升級景區推出過夜遊產品，雙方一拍即合，投資約3000萬元、80個可拆卸的「沙漠明珠」——太空艙酒店，於2024年7月正式開放。

此前大多遊客停留時間僅不足3小時的景區，亦就此迎來新生機。李方介紹，2024年，太空艙接待了10400名韓國人，並預計今年將會接待1.4萬至1.6萬名韓國人，年盈利在800至1000萬元左右。「8月的房間都已經訂滿了，當中有23天要接待韓國客人，其餘的天數要接待國內的散客、親子、旅行團等。」未來還希望能夠接待更多其他國家的客人。

談及如何平衡生態保護與商業化，李方說，「在我們景區，生態一直都是先行的。」景區做沙漠生態已有逾20年，包括太空艙艙體，都是由廣東預製再整裝運輸至沙漠中，為了保證原生態，建設時未有使用任何混凝土，「拆除後沙地可復原。」

太空艙酒店內部。（孫聖然攝）

李方。（孫聖然攝）

銀肯塔拉景區太空艙酒店。（新華社）

銀肯塔拉景區太空艙酒店。（新華社）

與此同時，景區在維護方面亦面臨挑戰。李方說，景區每年旺季為6至10月，受氣候等因素影響，淡季遊客會大幅減少，為了留住人才，景區一線員工的平均薪資較市區高出一倍，且過去6年每年都有500-1000元的加薪，管理層員工的薪資則更高，介乎7500至15000元。

如今，再談及返鄉創業的想法，已是銀肯塔拉沙漠旅遊區總經理的李方笑稱，這一問題在每個階段都會有不同的答案，當時只想急切地減少父親的壓力。但工作兩年後發現，自己一直在做與專業相關的工作，並能在其中發揮想象力，「這其實是我的幸運，這個平台給了很多很好的資源和鍛鍊機會。」再到今天，她認為鄂爾多斯的沙漠和草原，有着世界級的旅遊資源，發展當地旅遊業亦成為她想為之奮鬥的事。

「沙漠、草原和大海是一樣的，都是可以治癒心靈的地方，沙漠又是極具特色的自然旅遊資源」，李方十分樂觀地展望沙漠旅遊的前景。

顯然，這片曾是「今夜不知何處宿，平沙萬里絕人煙」的不毛之地，正以嶄新的面貌重生，而李方的太空艙，恰似扎入沙海的一枚鋼釘，當三毛「寂寞的大風」依舊嗚咽，它裹挾的不再是荒涼，而是「沙漠經濟」日益植根的野心。

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