再堅持和平發展10年　中國國運大不同

個體有個體的命運，國家有國家的命運。隨着今天世界進入動盪變革周期，中國和平崛起道路面臨日趨複雜的形勢。當未來的人回看今天，相信會認為今後10年能否盡最大努力延續1978年改革開放以來的發展趨勢對於中國國運有關鍵影響。



1840年鴉片戰爭是中國大幅落後西方的強有力證明，自1840年開始，有着深厚文明傳統的中國陷入長達百年的內憂外患之中。1949年新中國成立，讓中國重新恢復主權穩定與統一，但因為不久後極左思潮盛行，陸續發生反右、大躍進和文革的歷史悲劇，以至於在1978年前夕中國依舊貧窮落後，面臨十分嚴峻的危機。

1978年改革開放是中國國運的最重要轉折點，自此之後，中國將「和平與發展」作為時代主題，對內撥亂反正，將國家規劃與市場經濟相結合，下大力氣發展經濟、工業、科技與改善民生，對外融入世界，努力與各個國家尤其是大國維持和睦關係。哪怕是發生美國轟炸中國駐南聯盟大使館事件，中國依舊選擇保持克制、理性。

DeepSeek是改革開放以來中國經濟、科技進步的縮影。（Reuters）

經過改革開放以來的努力，2010年中國崛起為世界第二大經濟體和第一大工業國。如果依據購買力平價計算，中國GDP在2014年已經超過美國。2015年中國又實施「中國製造2025」規劃，工業、科技的全球影響力大幅增長。2025年《紐約時報》在《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》中寫道：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品。」

鄧小平在中國改革開放之初曾提出著名的「三步走」發展戰略，即在實現温飽、小康之後，到21世紀中葉基本實現現代化、人均GDP達到中等發達國家水平。2017年十九大將基本實現現代化的時間從鄧小平預計的21世紀中葉提前到2035年，並提出到21世紀中葉（2049年）「建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。去年的二十屆四中全會重申在2035年基本實現現代化的發展目標。

然而今天中國發展水平距離2035年目標、2049年目標尚有較大差距。2035年目標一個關鍵指標是人均GDP達到中等發達國家水平，大約2萬美元。2025年中國人均GDP根據平均匯率折算約為1.39美元，與2萬美元的差距較大。若想實現2035年的人均GDP目標，中國經濟在今後10年依舊需要持續保持中高速增長。

2018年2月6日，濟南，凌晨五點，氣温降至-9℃，臘山立交橋北側的零工市場人頭攢動，雖然已經是臨近過年，但仍有數百名外來務工人員在此尋找短期工。（資料圖片）

目前中國內需不振，有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，不少民眾面臨降薪或失業的生存困境。今後10年的發展能不能有效擴大內需，能不能大幅增加全體國民尤其是中下階層的收入，是關乎中國現代化道德感召力的主要任務。

毛澤東、周恩來時代提出的農業、工業、國防和科技的「四個現代化」是中國現代化的重要構成。目前中國的農業發展距離2035年目標仍有明顯差距，農村的發展水平與公共服務存在明顯短板，農民的生活水平、養老金與城市尤其是「體制內」的差距比較大。工業現代化十分成功，聯合國工業發展組織曾在《工業化的未來》報告中預測，2030年中國工業增加值將佔全球45%。然而在亮眼成績之外，中國工業面臨二十屆三中全會說的「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的困境」。

國防現代化自改革開放以來已經取得歷史性突破，但仍存在短板，一方面武器裝備與美國存在明顯差距，美國仍然具有存量優勢，另一方面腐敗問題是困擾軍隊的毒瘤。今後10年，中國既要通過增量發展來有序推進武器裝備的現代化進程，又亟需探索反腐的治本之策，確保軍隊風清氣正。科技現代化處於關鍵節點，中國科技在應用層面已經走在世界前列，但在基礎研究層面與美國仍有明顯差距。長期以來未能解決的腐敗問題、官僚主義問題、學術小圈子問題仍在妨礙科技進步。

2014年12月4日，西安市民在憲法日宣傳活動現場觀看依法治國宣傳展板。（新華社）

除此之外，政治現代化同樣應該是中國現代化的重要部分。1978年改革開放與文革時期的一個根本區別在於中國日漸注重民主和法治。強大的國家能力是中國治理的一個極為鮮明的特徵。無論是應對1998年洪水、2008年汶川地震、2008年美國金融危機、2020年新冠疫情還是編制國家發展規劃，中國都具有非常強大的國家能力。但與強大的國家能力不匹配的是，中國的民主和法治存在明顯短板，比如朱令案便是有力的證明。2012年以來中國提出國家治理體系和治理能力現代化、全面依法治國、全過程人民民主，都是政治現代化的應有之義。今後10年中國能否在改進國家能力的同時提升民主和法治的程度，關乎國家長治久安。

40多年的改革開放與和平發展讓中國抓住歷史機遇，國家面貌發生有史以來最大變化，數億人告別貧困，過上城市化、工業化的現代便捷生活，但中國的發展水平距離2035年目標、2049年目標仍有較大差距，中國最需要的是和平發展時間。

然而俄烏衝突、以哈衝突、美以伊戰爭和特朗普政府的貿易戰說明，世界秩序有趨於混亂、民粹的風險，外部形勢變得複雜嚴峻。越是這樣的時候，中國越要保持清醒和理性，越要努力抓住寶貴的時間窗口。中國是一個廣土眾民的超大型國家，內部的穩定與發展才是立國之基。只要中國通過治理和發展讓硬實力和軟實力都能穩步提升，只要成功實現2035年目標，便能在激烈的國際競爭中立於不敗之地，便能以和平崛起與文明抱負重塑世界格局。行百里者半九十，中國已經進入關鍵時期，無論是為了早日讓國民普遍過上中等發達國家的生活水平，還是為了在日漸混亂的國際形勢中屹立不倒，中國都應堅持和平發展道路，以時間換空間。