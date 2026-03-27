中美軍事比較｜美國贏存量中國贏在增量　時間越往後對中國越有利

近年來，承平已久的世界秩序正在進入動蕩變革期。無論是俄烏戰爭、以哈戰爭，還是特朗普二次入主白宮以來美國非法抓捕委內瑞拉總統馬杜羅與對伊朗發起大規模軍事行動，都讓越來越多的人認識到國防現代化對於國家安全與發展的重要性。忘戰必危，好戰必亡。和平符合人類共同利益，但維護和平離不開軍事現代化。



中國新一代隱身戰略轟炸機「轟-20」備受外界期待，但至今仍未正式亮相，圖為網傳轟20形象圖。（又看風雲起）

那麼，作為世界第二大經濟體的中國與作為世界第一大經濟體的美國，軍事力量對比是什麼情況？面對今後數年日趨動蕩的世界秩序，中國是否有能力保境安民？

最近《聯合早報》在《中國軍隊正補齊兩大戰略裝備短板》中，認為中國軍工科技近些年來發展迅猛，比如新一代航空母艦福建艦、高超音速導彈、先進無人機，但仍存在兩大短板，即核潛艇和戰略轟戰機。這篇

文章表示，中國無論是現役核潛艇還是現役戰略轟炸機，都與美國、俄羅斯存在明顯差距，但不僅今年2月的商業衛星拍攝到據傳是中國第一種達到世界一流水平的攻擊型核潛艇095型核潛艇下水的照片，而且中國新一代隱身戰略轟炸機「轟-20」的出現不會耽擱太久。

美國航母和兩棲攻擊艦在南海聯合演習。（美國海軍官網）

這篇文章總結道：「在中美全面博弈和世界很不太平的背景下，中國大力發展軍備的腳步不會停下。095、096型核潛艇以及轟-20戰略轟炸機一旦服役，中國將在戰略裝備上補齊兩塊最大的短板；加上中國在研發第六代戰機、高超音速導彈等先進裝備方面已處於領先地位，印太地區的軍事平衡和戰略格局也將逐步被重塑。」

對於中國軍力的判斷應該從歷史對比的全球視野出發。相比於鴉片戰爭時期、1949年、1978年的中國，今天中國軍事裝備與科技的進步非常大。無論是去年中國戰機在印巴空戰大顯身手還是去年九三閲兵新公布一大批新裝備，都有力證明中國軍工已經取得重大進步。回想鴉片戰爭時期中國的落後捱打，1949年中國的小米加步槍，1978年中國啟動改革開放前夕的封閉貧窮落後，今天中國以世界第二大經濟體和第一大工業國為堅實後盾的軍事進步，是昔日多數人難以想象的。

2020年7月11日，美國太平洋艦隊發布南海軍演照片。（Twitter@USPacificFleet）

然而與世界第一軍事強國美國相比，中國仍存在明顯的存量差距。以作為國防實力象徵的航母為例，中國目前有3艘航母，其中福建艦具備世界一流的電磁彈射技術，但都是常規動力。美國則有11艘現役航母，全是核動力，具有明顯優勢。不過中國航母事業正處於蓄勢待發的發展階段，預計今後若干年將有很大的躍升。

以現代軍事中十分重要的潛艇為例，中國現役核潛艇無論數量還是綜合性能都明顯不如美國。早在30年前的20世紀90年代，美國便已服役18艘達到世界一流水平的俄亥俄級核潛艇，而中國能達到世界一流水平的095型核潛艇、096型核潛艇據估將在2020年代末至2030年代陸續服役。如果再考慮到美國具有遍佈全球的軍事基地、豐富的實戰經驗和世界一流的戰略轟炸機，那麼，不能不得出的結論是，至少在今後數年美國依然是全球唯一的超級軍事大國，具有明顯存量優勢。

中國不能輕視美國，不能因為美國在近些年的相對衰落與特朗普的張狂易變而小瞧美國的存量優勢。但與此同時，中國同樣不必對中美軍事差距過度擔心，不用重蹈冷戰時期美蘇軍事競賽的覆轍。今天世界主題依舊是「和平與發展」，誰能堅持和平發展路線，誰便有望匯聚「得道多助」的國際力量。中國的核威懾能力與改革開放以來在軍事裝備領域的巨大進步是可以有力維護國家安全和發展利益。美國是全球霸權國家，美國的軍力要在全球範圍內分散部署，最近的伊朗戰爭再次證明美國經常會被中東問題消耗國力。中國堅持和平發展路線，軍事以防禦為主，在維護本國安全和發展利益時候具有天然的地理優勢，能集中力量保境安民。

中國航母山東艦。（中國央視軍事截圖）

從時代趨勢來看，相比於美國依然明顯的存量優勢，中國具有明顯的增量優勢。改革開放以來中國在經濟、工業、科技與軍工領域的進步有目共睹。與市場經濟轉型不太成功、軍工發展後繼乏力的俄羅斯相比，市場經濟轉型的成功讓中國在全球化環境下成為世界第一大工業國與《經濟學人》所言的科學超級大國，為軍工的快速進步創造非常有利的環境。

美國雖有存量優勢，但多年以來的戰爭消耗、去工業化問題疊加國家治理的民粹主義困境，讓美國軍工進步緩慢，越來越依賴「吃老本」。正因這樣，雖然中國軍費明顯低於美國，但憑借強大的工業與快速發展的科技，中國軍事裝備現代化速度驚人，具有美國越來越難以輕視的增量優勢。

美國無論是航母還是核潛艇、戰略轟炸機，都已經服役許多年，日益面臨老化、退役的問題。然而去工業化、戰爭消耗、治理困境正在妨礙美國軍事裝備的更新換代。中國軍工雖然起步晚，底子薄，目前相比於美國仍存在明顯差距，甚至有的方面還落後於俄羅斯，但是在全球化的開放環境下穩扎穩打地發展軍工，只要能保持政治清明、社會穩定、經濟健康發展、社會公平，時間越往後越有利。

福建艦首次海上訓練彰顯硬核實力。（央視）

中國最需要的仍是以時間換空間，是在和平穩定環境下辦好自己的事，是通過補短板來應對挑戰。「武」之極致不在「戈」而在「止」，和平崛起才是中華文明的抱負。