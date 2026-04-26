2026北京車展｜國產車全球銷量登頂　卻在主動放棄審美主權？

2026年北京國際車展開幕，其規模之大令人目不暇給，反映出中國汽車業蓬勃發展的勢頭。不過有意見卻指，若遮住品牌標誌，普通人很難區分出中國研發的新車究竟來自哪個品牌，中國汽車品牌專攻「國產替代」，正在放棄審美主權。



在2026北京車展上，參觀者在小米公司展台參觀概念車小米Vision GT。（新華社）

北京國際車展反映出中國汽車業蓬勃發展的勢頭。（Getty）

中國汽車業高歌猛進

本屆展會總展覽面積達38萬平方米，21個國家和地區的近千家企業參展，共展示1,451部車輛，其中首發新車達到181部，規模穩居全球之首。

展覽規模擴容的背後，反映的是中國汽車業近年高歌猛進的勢頭。日媒《日本經濟新聞》早前報道，中國車企去年全球累計銷量為近2700萬輛，超越日本首次躍居世界第一。在全球銷量前20名車企中，中國共有6家上榜，包括比亞迪、吉利、奇瑞、長安、上汽與長城，數量超過日本的5家。

中國汽車品牌在電動化與智能化領域的主導權也在車展中展示出來。今年3月，中國自主品牌新能源車在內地的零售份額達66.6%，而主流合資品牌新能源車份額僅3.4%。中國自主品牌展台不僅新能源車型陣容強大，混合動力汽車也佔據重要一席，產品線則全面覆蓋主流家用、戶外越野、高端商務等更場景。

《暗信號》指，北京車展上的國產車型明顯模仿外國品牌，主要分為三類，分別是攬勝、衛士、保時捷，。（影片截圖）

北京車展總共就出了三款車？

然而，在技術成就的光芒下，中國汽車在車展中顯示出來的缺陷卻令公眾憂慮：中國汽車設計陷入「抄襲疑雲」與「審美同質化」的泥淖中。若遮住品牌標誌，其實普通人很難區分出這些中國研發的新車究竟來自哪個品牌。

專營汽車內容的自媒體《暗信號》發影片指，北京車展上的國產車型明顯模仿外國品牌，主要分為三類，分別是攬勝（越野路華攬勝，Land Rover Range Rover）、衛士（越野路華衛士，Land Rover Defender）、保時捷（Porsche），「好像北京車展總共就出了三款車」。

《暗信號》的影片又形容，後多中國汽車品牌已經放棄自主設計，守攻「國產替代」，中國車企正在放棄審美主權。

近日鴻蒙智行旗下「尚界」發布的Z7首次亮相北京車展，該車也被指與小米SU7外型相像。諷刺的是，而小米SU7此前也被質疑是借鑒保時捷Taycan，小米SU7被嘲為「米時捷」，而尚界Z7則被網民嘲為「保時界」。

鴻蒙智行尚界Z7在北京車展展出。（新浪汽車）

小米SU7。（小米汽車）

Porsche Taycan（網絡資料圖）

吉利副總裁陳政：部分車企拉低設計高度

中國車企在過去很長一段時間裡著重模仿外國名牌，仿佛只要這樣做就能貼上高端標籤，也讓中國汽車始終活在別人的影子裡。雖然中國車企在技術上已經擺脫這種陋習，然而在審美上依然未能走出一條自己的道路。

吉利汽車集團副總裁陳政去年的一番公開發言引發廣泛關注。他形容，有的企業是非常勤勉的「對標專家」，市場上什麼火，流水線上就立刻能夠迭代出「孿生兄弟」，這種所謂的「創新」本質上是對創造力的自我閹割，讓中國汽車陷入同質化的泥潭。

他又形容，在激烈的競爭和內卷的驅策下，有的企業追求的是膚淺的表演和快餐式的消費，這種做法拉低了中國汽車設計應有的高度。

即使中國車企全球銷量已躍居世界第一，這番話仍值得深思。