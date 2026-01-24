比亞迪純電動車銷量首超Tesla　一文看清全球首冠的登頂之路

根據最新統計，比亞迪（BYD）2025年全年純電動車銷量首次超越特斯拉（Tesla），登頂成為全球王者。

從第一輛新能源汽車下線，到第100萬輛，比亞迪用了13年；從100萬到1,000萬，僅用了3年多；再從1,000萬到1,500萬，只消13個月。究竟比亞迪如何跑出「深圳速度」，成為全球純電動車一哥？



在新能源汽車（包括純電動車、插電式混合動力汽車，以及環保燃料電池汽車）上，比亞迪於2022年以186.35萬輛新能源總銷量，首次超越特斯拉的131.39萬輛，成為全球新能源汽車銷量冠軍，領先達55萬輛，但在純電動車市場，特斯拉仍然領先。

至2025年，比亞迪不僅蟬聯冠軍，更在純電動車迎頭趕上，以226萬輛超越特斯拉的163萬輛，首次登頂成為純電動車全球銷量第一。

究竟比亞迪如何能夠在短時間登上純電動車王者寶座？下圖梳理出自比亞迪成立以來的幾個關鍵發展階段，歸納出三大成功要素。

(當代中國製圖）

深信「技術為王」 2,200億打造「技術魚池」

創始人王傳福堅定相信「技術為王，創新為本」，他積極組成科研「天團」，大量投入研發。截至2025年第三季，比亞迪研發投入達437.5億元，按年增31%，累計研發投入超過2,200億元人民幣（下同），聘請科研專才達12萬人。

這筆「天文數字」般的投入，成功創造了一個「技術魚池」，關鍵技術成果接連湧現，顛覆產業。

2020年橫空出世的「刀片電池」，是創新研發的成果。它是目前唯一安全通過針刺測試的動力電池。刀片電池抗壓強度相當於一輛45噸卡車、續航能力超過370英里，而且充電極快，電池從10%至80%僅需要33分鐘。刀片電池的出現，成功解決了鋰電池安全性、性能等問題，引領行業發展。

「刀片電池」是由比亞迪創辦人王傳福命名的，以其電池又長又薄、形像刀片而名。以電池起家的王傳福深信磷酸鐵鋰電池才是未來，電池安全排在第一位。（視覺中國/當代中國授權)

「刀片電池」的橫空出世，其體積小能夠融合車身設計，令整車設計帶來前所未有的發展空間。(比亞迪官網/當代中國授權)

緊隨其後， 2021年公布的純電動車「e平台3.0」，實現了刀片電池與車身結合，打造純電專屬的車架結構，將電動車續航推向了1,000公里以上的新高度，並帶來了更大的設計空間。

在混動領域，DM-i超級混動技術以超低油耗實現了「油電同價」，徹底打開了主流家用車市場。近期，其「天神之眼」高階智慧駕駛輔助系統與「兆瓦級」超快充技術的發布，更顯示比亞迪已在智慧化與補能效率的新賽道上全力衝刺。

全端自研+垂直整合 毛利率保持20%以上

如果說技術是比亞迪的矛，那麼其獨特的「垂直整合」模式就是最堅固的盾。

2022年3月，比亞迪毅然宣布全球首家全面停產燃油車，這破釜沉舟的決斷背後，是對其全產業鏈自研自產能力的絕對自信。

比亞迪是全球少數能夠實現「三電一芯」（電池、電機、電控、晶片）全產業鏈自研自產的企業。這種深度的垂直整合，帶來了無與倫比的供應鏈安全、成本控制與技術迭代效率。官方數據顯示，比亞迪核心零件自主配對率極高，使它在激烈的價格競爭中游刃有餘。

市場認為，比亞迪的成功之一是能夠全面針對不同市場需要，推出的系列包括主打實用市場的王朝網、主打年輕時尚市場的海洋網、主打中高端市場的騰勢、個性化市場的方程豹，以及主打百萬級市場的仰望。圖為海洋網內的海鷗微型車系列，聚焦年輕消費市場，是比亞迪旗下車型數量最多的產品系列。（視覺中國/當代中國授權)

比亞迪的另一成功之處，是自主研發BYD智能網聯系統，令所有智能手機功能都集成到BYD智能網聯系統中，讓駕駛與日常生活連結在一起。（Getty/當代中國授權)

強大的成本控制能力直接體現在營利能力上：2025年第三季度，比亞迪汽車業務毛利率高達20.6%，顯著優於同期特斯拉的15.4%。

決勝全球市場 海外年銷破百萬加速登頂

登頂全球的關鍵一步，離不開全球化佈局。比亞迪的出海策略不僅是整車出口，更是涵蓋在地化生產、品牌建立和全體系營運的深度佈局。

自2021年起，比亞迪乘用車出口量開始快速成長，至2024年已達41萬輛。2025年，這股動能更是爆炸性成長，全年海外銷量突破104萬輛（含乘用車與商用車），較去年同期激增超145%，成為成長最快的中國車企。

比亞迪近年不斷向海外拓展業務，除了銷售外，還在不同國家設廠生產，減低成本增加效益。圖為2026年1月於布魯塞爾舉行的車展。（Getty/當代中國授權)

比亞迪不斷研發新車型，拓展不同市場，圖為水陸兩用的仰望U8，在測試時已引起市場關注。（視覺中國/當代中國授權)

如今，比亞迪的銷售網絡已覆蓋全球六大洲、110多個國家和地區。同時，比亞迪在泰國、巴西、匈牙利等地的海外工廠相繼投產或建設，標誌着其從「產品出海」向「產業出海」的關鍵轉變，為持續成長奠定了堅實基礎。

總體而言，比亞迪的全球登頂，絕非單一產品或市場策略的僥倖成功，而是理念與技術的堅持。比亞迪成為全球新能源汽車一哥，顯示中國在全球新能源汽車產業的角色愈來愈重要。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

