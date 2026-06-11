宇樹聯手英偉達是賣國？　浙江官媒連續發文力挺

頭頂各種光環的宇樹科技最近飽受質疑，但浙江官方媒體力挺了他。



6月1日，宇樹科技和英偉達同時宣布，將合作推出一款專為學術研究打造的人形機械人H2 Plus。宇樹科技官網介紹稱，這是首款基於英偉達「Isaac GR00T」開發平台打造的人形機械人標桿設計，「有助於推動前沿人形機械人研究的普及」，將在今年底供貨。



宇樹科技創始人兼 CEO王興興（左）與英偉達行政總裁黃仁勳（右）。（微信公眾號@一見財經）

黃仁勳宣布：英偉達聯手宇樹科技打造1.8米人形機器人

通俗一點講，這款人形機械人軀體由宇樹科技製造，而英偉達提供「大腦」，包括人工智能計算平台、機械人基礎模型和仿真系統支持等。

此事一出，就在網絡上引發巨大爭議。有人認為，宇樹科技和英偉達合作是「讓渡靈魂」，有可能會變成「高級組裝廠」；更有甚者，有人認為宇樹科技此舉是在「賣國」；也有人認為，這種合作無可厚非，是典型的「技術互補」。

NVIDIA執行長黃仁勳於2026年GTC Taipei大會上介紹NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人（YouTube）

6月4日，通信專家項立剛公開發文稱，在科技封鎖常態化的今天，宇樹把最核心的算力、算法和軟件棧全盤交給英偉達，等於把命門交到了別人手裏。「一旦美方升級出口管制，停止晶片和軟件授權，這些已經定型的高端機械人將瞬間變成一堆昂貴的廢鐵。」

項立剛認為，長期綁定英偉達，可能導致宇樹在利潤最豐厚的AI部份喪失自主權，淪為「高級代工廠」。如果環境數據、空間信息通過英偉達的底層框架回流，將帶來不可估量的安全風險。

還有人將宇樹科技王興興和deepseek梁文峰做對比，稱梁文峰為了擺脫美國依賴，去除英偉達晶片，選擇更換華為高算力晶片，而宇樹科技居然公然和英偉達合作。

「捷徑走多了很容易滋生技術惰性，過度依附海外技術框架，慢慢丟掉底層攻堅的動力。國內機械人產業想要真正突圍，離不開實打實的底層突破，一味依託外來技術真的能走遠嗎？」

搭載NVIDIA Jetson™T5000計算平台，算力達到2070 FP4兆次浮點攻擊。（Unitree）

儘管網民對宇樹和英偉達合作質疑聲四起，但一見財經發現，浙江官方媒體力挺了宇樹科技。

浙江日報旗下的潮新聞6月2日發表題為《「英宇」合作，是「身體」與「大腦」的聯姻》的評論稱，這是一場各取所需的「科技聯姻」。也是一場門當戶對的聯姻，雙方技術深度互補。

評論稱，對宇樹而言，這場聯姻的戰略價值也值得肯定。「通過與英偉達的聯姻，宇樹在克服瓶頸上多了一重選擇。」「各自做擅長的事，然後捏合在一起，才是最高效的做法。」

宇樹科技與英偉達聯手打造的Unitree H2 Plus（NVIDIA Isaac GR00T）。（Unitree）

6月3日，潮新聞再發題為《英偉達牽手宇樹：一場「大腦」與「身體」的「合謀」》一文稱，一個是全球AI算力霸主，一個是人形機械人頂流，這場聯姻被業內戲稱為「大腦與身體的雙向奔赴」。

除了浙江媒體，每日經濟新聞6月7日也發表評論稱，跳出情緒視角，立足產業規律與全球化分工本質，對這場合作也不必風聲鶴唳、過度憂慮。

評論稱，很明顯，這場合作是優勢互補、各取所需的「雙向奔赴」，而非單向的「被動依附」。英偉達需要「身體」，宇樹需要「大腦」，這場合作不是一方代工、一方掌控的關係，而是全球產業鏈精細化分工下的常態協作。

英偉已與宇樹科技合作，推出新一代人形機械人參考設計H2+。（Nvidia）

原《環球時報》總編輯胡錫進則認為，這是一次平等的合作。只要宇樹把握好，它就不是，也不會淪為英偉達的代工者。宇樹掌握著機械人身體的全部技術，而這些技術英偉達沒有。英偉達的智能大腦必須通過與宇樹機械人的身體結合在一起才能形成整機，雙方誰都無法拿捏住對方。

浙江官媒連續發文力挺宇樹科技實際上也很好理解，宇樹科技是浙江培育出來的人形機械人公司，這些年大紅大紫，也為浙江爭了光。宇樹科技創始人王興興這兩年也是冉冉升起的政商新星，他不僅頻繁登上高規格政商舞台，更是各地主政官員的「常客」。

在北京亦莊舉行的2025世界機械人大會展館內，觀眾在宇樹機械人展台觀看機械人拳擊展示。（澎湃新聞）

在一見財經看來，現在的宇樹科技和王興興，已經不是普通的高科技企業和民營企業家，而是一個新的榜樣，被各個層面視為中國的驕傲，浙江官媒極力呵護，就是不希望他蒙塵。

本文獲微信公眾號「一見財經」授權轉載，原標題為《宇樹和英偉達合作是賣國？浙江官媒連續發文力挺》。

