黃仁勳的哲學盲區 科技必須以人為本

英偉達（NVIDIA）CEO黃仁勳6月1日在GTC Taipei 2026大會上表示，代理式AI（Agent AI）和實用型人工智能時代已經到來。現在token是利潤單位，AI是GDP「生成器」，軟件工程師的數量正在增加。人們談論AI減少了工作崗位，這完全是胡說八道，實際上有更多軟件工程師被僱用。



不少網絡評論說，黃仁勳是在偷換概念，甚至有點現代版「何不食肉糜」。



2026年6月1日，Nvidia創辦人黃仁勳出席台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間舉辦的NVIDIA GTC Taipei 大會（Reuters）

何以此言？因為世界上不是隻有軟件工程師一個職業，還有千千萬萬個非軟件工程師職業。後者人數要比前者多得多得多。因為AI的迅速推廣和應用，在有更多軟件工程師被僱傭的同時，有其它更多的非軟件工程師因為崗位被AI替代失去工作。

即便在軟件工程及相關領域，AI替代也非常普遍。該領域現在的狀況是：具有AI背景或相關經驗的軟件工程師供不應求，與此同時，不具有AI背景和相關經驗的普通工程師正大量失業。世界範圍內各大廠這幾年都在紛紛大幅裁員，數十萬軟件工程師已因此失去工作。

AI確實也創造了不少新崗位，但總體而言，被AI替代失去崗位的人更多。高盛（Goldman Sachs)估計10年內全球約6%-7%的崗位會被永久替代，也就是約有3億個崗位當量受到影響。其中在美國短期會造成2.5%的失業風險，極端情況可到3%-14%。麥肯錫認為47%的崗位有自動化風險。波士頓諮詢（BCG）認為5年內10%-15%的崗位可能被消滅。

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所以，至少在當下及可見趨勢內，AI替代是實實在在正在發生的事。如何解決由此造成的大面積失業，及可能由此衍生的廣泛社會問題，是中美及其它一些國家都面臨的挑戰，也是科技哲學家們深度思考的問題。

黃仁勳作為AI大廠老闆，科技界最有影響力的資本家之一，他的利益基點是在AI浪潮中擴大企業規模，獲得更多利潤，當然可以不用考慮這個問題。從這個角度，他沒有錯。但是從千千萬萬普通勞動者的角度，從社會穩定、宏觀就業和人類價值如何實現的角度，這是一個非常現實的挑戰。

關注AI發展帶來的社會與民生問題並不應該被認為是科技保守主義，或者被認為是在拒絕科技進步。AI肯定是科技進步，是發展方向，這一點毋庸置疑。對一些產業或崗位進行替代也是不可避免的。就像機械將人類從體力勞動中解放出來一樣，AI也正在將人類從簡單腦力勞動中解放出來。這個過程中，不可避免的出現了對勞動者素質技能越來越高的要求，過去如此，現在如此，未來也大約如此。

問題是，如何解決在AI替代過程中出現的失業問題、倫理問題。要想辦法把因此造成的衝擊減到最小，並對受替代影響喪失了崗位的人提供幫扶。這不僅是政府、經濟學家與社會學家的需要關注的問題。也是科技界應該關注的議題。尤其對有巨大社會影響的資本家而言，在關注產業規模與利潤的同時，也應該承擔起社會責任，需要對科技哲學有更多思考。不能簡簡單單一句話——沒有崗位替代發生。自己賺到盆滿缽滿，讓眾生承受轉型之痛。