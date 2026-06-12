兩岸半導體巨頭3.27億仲裁案：一條司法紅線如何堅守？

一樁涉及兩岸半導體巨頭的合同糾紛，近日將價值3.27億元人民幣的巨額仲裁推向了輿論的風口浪尖。一方是全球化合物半導體龍頭，中大陸的三安光電，另一方是台灣知名半導體設備廠惠特科技。



然而，這絕非一起普通的買賣合同違約案。在這場跨海訴訟的表象之下，不僅隱藏著國產替代浪潮下泛半導體設備供應鏈的激烈博弈，更在進入司法審查階段後，拋出了一個震撼法律界的硬核命題：當商事仲裁遭遇未依法查證的涉台證據，國家司法協作的剛性紅線該如何堅守？

2026年5月22日，北京市第四中級人民法院的一間法庭內，一場圍繞「涉台公證書能不能用」的司法審查談話正在低調進行。申請撤銷仲裁裁決的是三安光電旗下的兩家子公司，被申請方則是惠特科技。這場審查談話，正是三安光電試圖推翻3.27億元仲裁裁決的關鍵一役。而案件的焦點，早已從「設備到底好不好用」，升級為兩岸司法協作的紅線。

三安光電總經理林科闖。（網絡圖片）

一紙裁決，股價閃崩

這場風波的種子，早在數年前就已經埋下。正值全球半導體與LED產業劇烈波動的周期，三安光電旗下的湖北三安與泉州三安半導體，與台灣設備廠商惠特科技簽訂了系列設備採購合同，向其購買LED晶粒分選機、自動下貼膜機等後段核心自動化設備。

然而，昔日的強強聯合最終演變成了法庭上的針鋒相對。惠特科技向中國國際經濟貿易仲裁委員會提起仲裁，指控三安公司在履約過程中指示其延遲出貨，且拒絕支付已交付設備的剩餘驗收款。

歷經兩年的審理，2026年1月30日，貿仲作出裁決：三安公司需向惠特科技支付合計約3.27億元人民幣。裁決一出，二級市場隨即劇烈震盪，2月6日三安光電盤中股價一度暴跌近9%。

但裁決的落地並未讓案件劃上句號。三安光電迅速向媒體強硬表態，明確指出公司之所以拒付餘款，是因為惠特科技交付的設備存在嚴重的品質缺陷，且公司將在近期透過法律手段提起追索索賠。一場關於「延遲出貨」還是「品質造假」的羅生門正式轟動業界。

分選機之痛：設備品質到底怎麼了？

看清這場糾紛，先要理解惠特科技所提供的設備在半導體產業鏈中究竟扮演什麼角色。

雙方爭奪的核心設備是LED晶粒分選機，這是半導體和LED製造後段製程中最為關鍵的自動化設備。切割完成、通過測試的晶片晶粒，必須通過分選機，根據亮度、電壓、波長等參數分門別類地放置到不同的載盤中。由於高端大螢幕顯示對顏色一致性要求極高，分選機的速度、精度和穩定性直接決定了終端產品的良率。

2023年6月，歐洲第二大晶片製造商意法半導體將與中國半導體龍頭企業三安光電聯合投資，將斥資 32 億美元在中國重慶市建造一家晶片工廠。圖為意法半導體在瑞士總部。（資料照片）

三安光電控訴，惠特科技交付的設備在核心指標上全面潰敗。在硬件層面上，惠特存在缺件發貨現象；在軟體層面上，頻繁出現抓取晶粒失敗、排列間距錯位、軟體卡頓、甚至機台死機等高頻隨機故障。這些技術缺陷直接導致實際有效產能遠低於合同約定的產能標準，進而導致三安光電產能爬坡受阻，無法滿足多家國際大客戶的訂單需求，造成了重大訂單流失和商譽損失。

更讓三安無法接受的是，半導體設備的售價不僅包含硬件，更包含了未來的技術支援服務。然而，惠特科技近年公開宣佈轉變經營重心，逐步淡出LED晶粒分選機市場。在一月底的財報會上，惠特明確表示未來發展將聚焦於光通信CPO、矽光鐳射光源等代工業務。對於購買了大量設備的終端客戶而言，原廠維護承諾的不確定性，無異於給產線埋下了一顆隨時可能爆發的定時炸彈。

有積體電路產業鏈專業人士指出，本案之所以在當前節點爆發，背後折射出泛半導體設備市場的根本性變局。數年前合同簽訂時，台系設備擁有先發壟斷優勢；而近年來，以矽電股份為代表的大陸國產探針台及分選機廠商強勢崛起，國內市場佔有率從2019年的13%飆升至2024年的23.3%。國產設備不僅性價比大幅提升，在後續本土化維護上的回應速度也更具保障。這種市場格局的逆轉，打破了原有跨海供應鏈的信任平衡。

法庭攻防：三份公證書的「程式死穴」

當糾紛從工業產線排查蔓延到北京市第四中級人民法院的法庭內，案件的焦點瞬間從技術性能之爭抽離，上升為一場極其硬核的法律程式大戰。三安公司正式向法院申請撤銷仲裁裁決，拋出的核心武器直指仲裁庭採信了三份在程式上存在根本違法的涉台公證書，從而構成了「違背社會公共利益」這一撤銷仲裁裁決的法定事由。

根據中國法律及兩岸制度化安排，台灣地區形成的文書要在大陸法律程式中作為證據使用，有著極其嚴苛、不可逾越的准入軌道。這三份作為判決核心支撐的公證書，出現了根本性的程式漏洞。

第一份是授權委託書公證書。法律規定必須在副本右上角明確標注擬在大陸使用的具體省或直轄市，並由台灣海基會轉寄給該使用地的省級公證協會進行正副本核驗。然而，該公證書上標注的使用地為上海，實際卻在北京的仲裁程式中使用，導致北京市公證協會無法收到副本，真實性至今無法核驗。

第二份和第三份是備貨事實公證書與已交貨部分驗收單公證書。依據相關規定，這類證據必須履行法定的查證和正副本核驗手續，否則不具備證據資格。而這兩份公證書完全未履行任何法定查證手續——沒有標注使用地，沒有透過海基會寄送副本，也沒有經過省級公證協會核驗——屬於典型的程式違法證據。

在這其中，尤以備貨事實公證書的實體爭議最大。惠特科技因受疫情等因素影響未能實際發貨，在仲裁中憑一組模糊、無設備序號資訊、無法體現備貨時間的照片主張其已完成備貨。而仲裁庭在未依法履行公證書查證、核驗程式的情況下，直接採信了這些關鍵證據，並以此裁決三安承擔巨額付款義務。

法理對壘：從虛擬貨幣案到兩岸司法紅線

在法庭辯論中，三安公司引入了一則重磅法理依據，即最高人民法院指導性案例199號——高哲宇申請撤銷仲裁裁決案。該指導案例確立的鐵律是：仲裁裁決若違反國家對虛擬貨幣的金融監管規定，擾亂金融秩序，即構成「違背社會公共利益」，法院必須堅決裁定撤銷。

三安公司的代理律師在撤裁申請中提出了一個高度嚴密的法理邏輯。首先是邏輯同構性：指導案例中劃在金融領域的紅線，是國家為了維護經濟金融安全而制定的強制性管理規定；本案中，劃在兩岸司法協作領域的紅線，同樣是國家為了保障證據真實性、維護司法主權而制定的強制性管理規定。兩者在法律性質上屬於同一種剛性約束。

其次是制度性風險。《兩岸公證書使用查證協定》是1993年「汪辜會談」簽署的具有歷史意義的制度化成果，運行三十餘年來，一直是兩岸民間與經貿往來的法治基石。如果仲裁庭可以在不履行任何法定查證手續的情況下，徑行採信台灣地區的公證書並賦予其強制執行力，意味著這條跨海法治橋樑的准入秩序在個案中被實質性架空。此後任何一份台灣公證書，都可以繞過全部法定程式，直接進入大陸仲裁程式並產生強制執行效力。

法律界專家對此指出，社會公共利益是一個不可分割的完整法治體系。金融秩序是公共利益，兩岸證據准入秩序同樣是公共利益。若允許違法裁決獲得通過，不僅會形成惡劣的類案示範效應，更會導致成熟的兩岸司法協作機制形同虛設。

懸念待解：一把尺子能否量到底？

目前，北京市第四中級人民法院合議庭尚未對這兩起撤銷仲裁裁決案作出最終裁定，海峽兩岸的法律界與科技界都在屏息以待。

這樁由半導體設備品質爭議引發的連環訴訟，早已超越了商業糾紛本身。既清晰地映射出大陸高精尖產業在邁向國產替代進程中所遭遇的供應鏈信任重塑陣痛；又考量著司法審判機關在面對國際商事仲裁的自由裁量權時，能否用同一把「社會公共利益」的法治尺子，堅定地捍衛國家強制性管理規定的底線。

公共利益不容選擇性適用。從由產線資料定義的設備良率，到由兩岸協定簽署的法治紅線，三安與惠特的跨海雙重暗戰，註定將成為中國泛半導體產業發展史與涉台司法審判史上的一篇標誌性經典案例。

本文獲《觀察者網》「心智觀察所」授權刊載。