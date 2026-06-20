中國青年發明國產AI激光｢滅蚊神器｣爆紅　在海外爆紅賣270萬美元

2008年，為了對抗瘧疾，蓋茨基金會投下重金，由前微軟首席技術官內森·麥沃爾德親自帶隊，搞出了世界上第一台激光滅蚊器，號稱射程30米，每秒最多滅蚊百隻。但此後折騰了十來年，這個「大殺器」卻始終沒能走向消費市場。為什麼？安全不過關，成本下不來。



2025年夏天，另一束激光從江蘇常州溧陽的河邊草坪上射出，顛覆了這一切。



一個叫王川的普通工程師，造出一款名為Photon Matrix的便攜式激光滅蚊設備不僅在TikTok上靠一條視頻播放超7000萬次，更是在海外眾籌平台Indiegogo上，狂攬超270萬美元。單價648美元的產品，累計收穫超3000個訂單，客戶遍佈70多個國家和地區。

以前說「大炮打蚊子」是笑話，現在才知道「大炮打蚊子」，真香！而這種「大材小用」的中國式創新正在頻繁上演，不僅擊碎了全世界的想像力，也讓「中國製造」的含金量還在上升。

射程6米每秒最多擊落30隻蚊子 國產AI激光｢滅蚊神器｣爆紅｜有片

Photonmatrix便攜式激光驅蚊設備示意圖。（羊城晚報）

01 被蚊子逼瘋後，他造了台「激光炮」

王川，常州溧陽人，不是名校海歸，也沒有大廠背景，只是一名擁有材料專業背景、主營移動電源等硬件開發的創業青年，「做點兒有意思的東西」一直是他的心願。

王川。（羊城晚報）

溧陽水系密佈，夏季蚊蟲氾濫。2022年的一個夏夜，當王川再次被蚊子騷擾到心態崩潰時，一個近乎科幻的想法冒了出來：「傳統滅蚊產品要麼有化學殘留，要麼只能被動誘捕，能不能搞個微型『防空系統』，像攔截導彈一樣全自動擊殺蚊子呢？」

雖然家人覺得他有點不務正業，但卻陸續吸引了光電、算法、硬件等領域的同路人，核心研發團隊逐漸成型。不過，大家顯然低估了這件事的難度。「當時我們認為，三個月就能搞定，可沒想到整整做了三年！」

蚊子不僅體型極小，飛行動作更是變幻莫測——急停、加速、變向。團隊先後迭代了兩種激光雷達方案，均以失敗告終，「雷達回波幾乎全是牆壁的無效數據。」團隊只能硬著頭皮從零開始拼接AI視覺算法、重調光學結構，燒壞了無數套激光發射模塊。

為了獲取精準的實測數據，團隊還在公司里辟出一間「蚊子養殖室」，每月消耗掉數百隻活體成蚊用於測試。「幼蟲1元一隻，成蟲5元一隻，成本真不低。」王川苦笑著說。最艱難的時候，不僅前期談好的產業合作夥伴突然撤資，就連基本的人手都一度面臨斷層，整個團隊差點散夥。

自建蚊子養殖室測試。（羊城晚報）

王川帶著團隊窩在家裏埋頭研發一年多，累計研發投入超過‌1200萬元‌人民幣，才終於在2024年初，讓3米範圍內的蚊子探測成功率達到97%。此後，這套微型「防空系統」的探測半徑又升級至6米，識別準確率穩定在95%以上，僅需0.003秒即可識別蚊子，隨即自動發射激光擊穿蚊子，1秒最多狙殺30隻。

人類和蚊子的這場綿延了千百年的拉鋸戰，終於看到了一絲休戰的曙光。

一條TikTok，爆單270萬美元

但大功率脈衝激光存在傷眼風險，團隊又耗時數月研發活體識別防護算法，最終實現只要掃描區域出現大於蚊蟲的移動物體，設備就會在3毫秒內直接切斷激光發射。

這套防護邏輯符合歐美民用激光安全標準，但疊加三重雷達、精密光學模組、專用算法晶片後，初代樣機硬件成本高達4500元人民幣。如果直接在國內鋪貨，疊加檢測、渠道、營銷成本，終端售價將突破5000元，大眾消費市場根本接不住。

於是，團隊最終決定，放棄國內預售，登陸海外高端硬件眾籌平台，先用海外預收款覆蓋量產開支。2025年，王川把產品掛上了海外眾籌平台Indiegogo。剛上線時，每天的籌款只有2000美元不到。真正改寫命運的，是一段不到一分鐘的短視頻。

2025年6月，王川趁著回老家溧陽休假的機會，在河邊的草坪上，用手機拍了一段激光滅蚊的現場視頻，順手發到了TikTok上。「睡前播放量剛剛突破1萬，第二天醒來再看，直接100萬了！最後漲到了7000多萬！」全球科技博主、家居博主瘋狂轉載。

評論區也徹底瘋狂：「中國把軍用技術用來打蚊子？」「這就像星球大戰」「中國人解決問題的思維太可怕了」，甚至有人調侃：「我嚴重懷疑，中國隨便一個五金店老闆，車庫裏都停著一台尚未公開的國防黑科技。」

國外網民評論。（觀察者網）

這股巨大的流量直接湧向眾籌頁面，訂單呈指數級暴漲。截至2026年6月，原定2萬美元的眾籌目標最終狂攬270萬美元，70多個國家和地區的用戶累計下單3000多台。

這件事真正讓老外破防的，還不只是產品本身，而是這樣一台融合了雷達掃描、AI視覺、精密光學和脈衝激光的硬核產品，竟然出自一個連公司都還沒註冊的團隊。

沒錯，在Photon Matrix眾籌爆火之後，2025年9月4日，王川才註冊成立常州光之矩智能科技有限公司。之後，公司「幾乎每天一個變化」。手握23項專利，不僅獲得常州高新區600多平方米的場地扶持，完成數百萬元融資，還啟動了新一輪2000萬融資。

原本「先通過國外市場打開銷路，再慢慢走向國內」的設想也隨之改變，將同步推進國內和海外市場，首批產品預計在今年夏天交付，後續每月產能可達到四五千台。

王川說，未來團隊將持續深耕更廣闊的服務場景，農業除蟲、倉儲防護、餐飲消殺，都是他們的下一個戰場。

王川回家時，在河邊公園的草坪上錄製了一段激光滅蚊的實景影片。（網絡）

「草台班子」憑什麼能贏？

為什麼比爾蓋茨當年沒做成的事，被這個「草台班子」做成了？不是王川比當年的美國頂級團隊聰明，而是中國積澱多年的底層供應鏈，把高端軍用技術商品化的成本打了下來。

30年前，一套能做到如此高精度目標識別的工業級激光雷達，單品成本動輒上萬元人民幣。這也是當年那台原型機儘管性能指標驚艷，卻無法量產的根本原因。然而近些年，伴隨中國在光電、毫米波雷達以及AI視覺領域的長足躍進，同級別激光雷達的整機交付價已大幅降低。

Photon Matrix便攜式激光驅蚊設備。（Photon Matrix官網）

2026年，核心激光雷達供應商的大規模供貨價，已降至每台800元左右。這意味著，以前只有軍方和頂級實驗室玩得起的技術，現在被中國的產業鏈硬生生拖進了老百姓能消費得起的民用市場。

這款滅蚊器眾籌價648美元，折合人民幣4000多元，單獨看確實不便宜，但你要知道它裏面塞了一套完整的「雷達+AI」系統，這個性價比放在全球任何一個國家都是獨一份。換言之，Photon Matrix的誕生，本質上是一次「技術平權」的勝利。

外骨骼、無人機......下一個是誰？

王川的故事並不是孤例，放在更大的坐標系裏，你會發現一個正在發生的趨勢：中國最值得敬畏的民間科創力量，藏在那些最接地氣的地方，變成實實在在的科技降維打擊。

Hypershell X GO。（資料圖片）

極殼科技的孫寬盯上的是外骨骼。2021年，外骨骼動輒十幾萬元，據CB Insights數據，全球外骨骼出貨量約3000台。孫寬不信普通人買不起「機甲服」。但他清楚，光靠想法沒用，關鍵要找對那條低成本量產的路徑。答案藏在珠三角的消費電子供應鏈里——電機、傳感器、電池，應有盡有。極殼直接把消費電子的精密製造工藝「平移」到外骨骼上，核心組件成本驟降50%。

為了離供應鏈更近，孫寬把絕大多數團隊從上海搬到深圳南山。「距離供應鏈近，產品把控更好。」最終，極殼把外骨骼的重量壓縮到1.8公斤，和一台輕薄筆記本電腦差不多，價格更是打到5999元，讓全球消費級外骨骼首次邁進萬元人民幣內，從而一舉成為全球消費級外骨骼銷量冠軍。

極飛科技的彭斌走的是田間地頭。2007年離開微軟後，他創立極飛，最初做航拍無人機。但那個賽道有大疆這座大山擋在前面，怎麼打都打不過。2013年的一次新疆之行，他看到棉農大熱天裏背著幾十斤重的藥桶在地里艱難噴灑，深受震撼。

彭斌。（資料圖片）

為什麼不能用無人機幫農民打藥呢？於是，他用航拍機加裝了兩個礦泉水瓶和一台洗車泵，搞出了一台「土造噴灑裝置」。但從「土造」到「量產」，靠的是珠三角那條結結實實的產業鏈。總部在廣州搞研發，電機、貼片、螺旋槳全在深圳做，量產工廠放在東莞。三座城市，分別承接研發、配套、生產的最優環節。

彭斌說得極直白，「只要是智能硬件類的產品，離開了珠三角大概率做不好。」正是在這全套產業鏈的加持下，極飛旗艦農業無人機的價格從20萬元一路滑到5萬元，這不是降價，是整個供應鏈合力把高科技「拆」平了。

如今極飛年營收超10億元，穩居全球植保無人機第一梯隊。

中國製造，藏不住了

當你享受沒有蚊蟲的夏夜，當你穿上輕便的外骨骼輕鬆登山，當田野上響起農業無人機的嗡鳴，這群生猛的創業者使用的是同一套公式：從軍工級頂尖技術里取經，嵌入中國極致成熟的製造業生態，最後用普惠的價格向世界輸出。

以「眾籌界老大」Kickstarter平台為例，該平台目前在全球創新產品眾籌領域佔據90%的市場份額，而自2021年起，中國創造者便實現眾籌總金額破1億美金，並超過美國成為該平台眾籌總金額最大的國家。而在Photon Matrix所在的Indiegogo平台上，早在2022年，眾籌金額最大的十個項目中已有7個來自中國。

這套公式之所以能成立，根源在於中國用幾十年時間構築的製造業底座。

Kickstarter中國首席戰略代表彭奕亨演講。（極客公園）

從規模上看，2025年中國製造業增加值佔全球的32%，與所有發達國家的總和持平，總體規模連續15年保持全球第一。並且，中國擁有全球最完整的工業門類體系，在全世界504種主要工業產品中，我國大多數產品產量位居世界第一。

超400萬家網絡化、多層級、覆蓋全產業的中小製造企業，構成了難以複製的效率、質量和成本競爭力。

再看研發，2025年，中國全社會研發投入達到3.92萬億元，規模穩居世界第二位，570多家工業企業入圍全球研發投入2500強。當全世界最完整的製造業生態，疊加全球第二的研發投入，技術從實驗室走向生產線的速度，就徹底不一樣了。

以前國外總喜歡形容「中國製造」是廉價代工廠。但現在，世界敢想卻不敢做的東西，正在中國快速落地，並讓全球更多的大眾用上、愛上。

王川說，「科技不必高高在上，能解決老百姓身邊的小麻煩，就是最大的價值」；孫寬說，「當人形機械人追求替代人類時，我們選擇增強人類」；彭斌也說，「創業者就應該去做改變世界的那群人。」

當一個國家的技術生態足夠深厚，技術的壁壘被一個又一個民間科創團隊不斷抹平，這裏面蘊藏的既是無限商業藍海，更是實實在在的民族底氣。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

