「世界工廠」的下一站｜點經

「經濟轉型」，是中國的重要命題。轉型，從什麼轉向什麼？到底是轉個什麼型？ 「製造業升級」、「高端智造」、「高質量發展」，必然都是的。但一個更加通俗的理解恐怕是：中國要從「世界工廠」變成全球工業底座。而這也可能是理解未來十年中國經濟的一把鑰匙。



在新疆阿拉山口站寬準軌編組場，出入境中歐班列集結等待出發。（新華社）

2024年5月6日，在重慶國際物流樞紐園區，一列裝載機械設備、汽車和筆記本電腦的中歐班列在重慶團結村中心站等待中發。（新華社）

「世界工廠」，這頂帽子中國已戴了二十多年。中國接全球訂單，加工組裝再出口，把鞋子、衣服、玩具、家具、家電、電腦和手機送往全世界。品牌、設計、專利、渠道和利潤歸外企，中國製造只拿加工費——像全球產業鏈里的一個超級車間。但現在這頂帽子已經不太合適了。

今天的中國不止生產商品，在越來越多行業里，中國開始往外輸送整套工業運行條件：哪個國家想搞新能源公交，不光要買中國電動車，還得配中國電池、充電樁、儲能設備、電網改造方案和調度系統；哪個國家想建工業園，可能要中國「一條龍」——修路、建港、鋪電網、上通信、蓋廠房、配設備、招工程隊；哪個國家企業想做光伏、電池、家電或無人機，也繞不開中國供應鏈：設備、零部件、工藝方案，一環扣一環。中國越來越像一套工業作業系統——別人得先「接入」，才能跑通生產、維修、升級和擴產。這就是「全球工業底座」。

位於內蒙古烏蘭察布市的風力與光伏發電場內的風電機組。（GettyImages）

簡單說：別國要搞工業化、新能源、基建升級，工業能力得從中國這裏來。

賣一輛車是產品出口，但某個國家買中國電動車+中國電池+中國充電樁+中國電網設備+中國維修體系+中國零部件供應鏈，那就是接入了一套交通能源系統；賣一塊光伏板是商品貿易，但某個國家的太陽能電站，從組件、逆變器、儲能到電網接入、施工、運維、擴建都需要靠中國方案。賣一台機器是設備交易，但設備背後跟着工藝、備件、工程師、培訓、售後，還有產線升級，那就是一整套生產能力的入口。

2024年3月20日，鏡頭下意大利米蘭比亞迪和Autotorino門市內一輛比亞迪Atto 3 。（Reuters）

根據官方的說法，中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。這一成就意味着，從最基礎的原材料、零部件到最複雜的終端產品，幾乎所有已知的工業品中國都具備完整的生產鏈條和能力。用通俗的話說，中國實際上實現了五個維度的「主導」。

第一層，主導行業。新能源車、動力電池、光伏、儲能、工程機械、船舶、家電、消費電子、無人機、工業機械人⋯⋯中國不是個別企業、個別品牌突出，而是形成了生態級優勢。

第二層，主導設備。電池產線、光伏設備、自動化產線、激光設備、港口設備、電網設備、通信設備……這些都決定了別人能不能建廠、能不能降本、能不能擴產。

第三層，主導工藝。怎麼建廠、怎麼排產、怎麼把廢品率壓下來、怎麼縮短交付周期、怎麼一輪一輪把成本往下砍⋯⋯這些都不是靠商品貿易傳輸，而是藏在中國的工程經驗里。

第四層，主導供應鏈。原材料、零部件、設備、工程師、物流、售後、備件，連片成網，確保快速響應、穩定協同，出問題能補救，爆單了產能立馬跟上。

第五層，主導標準。雖然不一定先寫進國際標準文件，但只要越來越多國家用中國設備、接中國接口、採中國參數和工藝路線，中國的標準就成了事實標準。

廣西欽州：港口貨運忙。（新華社）

中國出口早已不只是服裝玩具低端消費品，越來越多是裝備、汽車、電池、光伏、通信、機械、電子、船舶、高技術產品。也不止國企，而是民企過半，這說明活力來自大量企業的競爭、試錯和擴張。中國工業底座的特點就基本上呈現了：不是一兩家巨頭單點突破，而是無數企業、工廠、配套商、工程師織成的一張網。

試問，中國能走到這步，是靠補貼、低價、人工便宜嗎？人工便宜的國家多了，沒見成為世界工業中心；補貼的國家也不少，不少補成了爛尾項目、低效投資、財政窟窿。

中國的低成本是結構性的。一個工業品從想法到商品，中間要過研發、打樣、測試、零部件採購、模具、設備、產線、工人培訓、品控、物流、銷售、售後、迭代⋯⋯而這一長串在絕大多數國家既分散又貴且慢：找個供應商難，找十個更難；設備壞了沒人修，零件等幾個月；港、電、路、物流跟不上；工程師貴，工人訓得更慢；出了質量問題反饋鏈很長；政府、社區、土地、環保、金融之間協調成本驚人。中國的優勢是把這一整串成本一起壓低，這就是產業生態。說直白點：在別的國家造個新產品，像自己從荒地修路、拉電、挖井、蓋房；在中國，很多路已經鋪好了，你要做的是找到位置接進去，然後開始卷。

2025年12月9日拍攝的深圳西部港區蛇口集裝箱碼頭。（新華社）

「卷」，是痛苦的，但卷也逼出了中國工業的速度——產品貴了有人降價，交付慢了有人搶單，功能少了有人加配置，質量差了有人改工藝，用戶不滿意很快反饋回企業、平台、供應鏈、輿論場。一輪一輪下來，價格打下去、功能堆上來、產能跑出來，供應鏈就磨厚了。中國工業最可怕的地方就在這：不靠暴利，不靠躺平收租，靠持續競爭把新技術快速壓成大眾產品。

中國工業利潤率低，長期被人詬病，但也不全是缺陷。成熟產業里技術路線清楚、供應鏈完整、進入者夠多，長期暴利本來就不正常——長期超額利潤往往來自各種非生產性租金：壟斷租、品牌租、專利租、渠道租、金融租、標準租、政治租⋯⋯中國工業體系則是不斷把這些租都卷掉了。企業毫無疑問是痛苦的。但這也是市場競爭經濟的特徵：競爭把價格壓下來，從而推廣新產品、擴散新技術。

企業卷生卷死，但消費者和產業生態拿到巨大的擴散紅利，這就是中國工業模式的基本邏輯。當然低利不等於無利可圖。中國工業體系的回報，不是歐美巨頭式的高毛利、高壟斷、高品牌溢價，但更趨近規模型回報、長期型回報、生態型回報。

這就是中國模式和美國模式的迥異。美國擅長做高租金平台——金融、軟件、品牌、專利、美元、資本市場、平台生態，利潤率很高。美國最強的公司不追求把東西賣得便宜，而是要佔住接口、標準、生態，控制定價權。這套模式的好處是資本回報漂亮、巨頭強大、利潤率高、頂層資產值錢；代價是實體經濟越來越貴——醫療、教育、住房、維修、人工、合規，樣樣貴。

2025年12月2日，泰國首都曼谷舉行的泰國國際車展上，人們參觀比亞迪展會。（新華社）

中國則是把工業能力做成低成本基礎設施——這也正是全球南方對中國方案感興趣的原因。南方國家當然想工業化，但真干就卡住：路不行、電不穩、港口慢、設備貴、貸款難、工程師少、供應鏈薄、維修跟不上、產品賣不掉。歐美方案技術看上去不錯，但太貴太慢、附加條件多、後續維護成本也高。而中國方案則是修路、建橋、港口、電站、電網、通信、工業園、設備、融資、工程隊、培訓、運營一起上——提供的是過去很多國家拿不到的東西：可接入、可承受、可擴張的工業啟動包。中國商品便宜只是表層，更深一層的是：中國工業系統降低了別國啟動工業化的門檻。

中國更像工業平台提供者：願意出設備、工程、供應鏈、基建、市場連接，但不太願替別國扛全部政治和安全風險。這正是中國和傳統帝國的區別。中國可以幫別國降低工業化成本，但不會輕易把別國的全部責任接自己身上——外部影響力越大，外部風險越容易回流，全都兜底的話，國內工業底座也會被拖住。

圖為河北滄州一家企業屋頂上的光伏發電設備。（新華社）

所以中國的全球角色更可能是平台型、底座型，不是傳統帝國型：不到處駐軍改造政權，給他國當最終擔保人，但會往外輸電站、通信、交通、港口、工業園、新能源系統、製造產線這一整套硬件，加上零部件、工藝、接口、供應鏈這些底層供給——一個國家工業運行全要倚仗你，他們嘴上可以喊「去風險」，但身體會很誠實。

過去幾十年的全球化，主要是商品全球化、訂單全球化、資本全球化；下一階段中國推動的可能是另一種全球化——設備全球化、供應鏈全球化、工程能力全球化、工業標準全球化。世界工廠生產商品，而作為全球工業底座則「生產」工業化本身。這很可能就是中國的下一站。