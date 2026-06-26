東風-17 「震驚」了美軍什麼？

日前，中國國防部發言人在例行記者會上被問解放軍不久前展示了東風-17的發射鏡頭，讓美軍「感到震驚」。記者提問的，是6月20日央視播出的一段畫面，西北戈壁的公路上，東風-17高超音速導彈垂直起豎、刺破蒼穹。這應該是解放軍第一次公開展示東風-17的發射鏡頭，對於這個消息，國防部發言人的回應是「不必過度關聯解讀」。



一些外媒臆測，解放軍亮劍與美方軍演相關，似有警告之意。雖然，事實上是美軍在西太平洋上的聯合軍演接二連三。6月22日開始，美日同時進行了兩場聯合軍演。一個是由美國主導的「勇敢之盾2026」美日聯合演習，地點選在了關島、北馬里亞納群島、日本及馬里亞納群島周邊海空域展開。另一場則是日美「堅毅之龍-2026」聯合實兵演習也在同步進行，地點選在日本九州地區及沖繩縣多地展開。這還不夠，2026年環太平洋聯合軍演在6月24日開始，持續到7月31日。這一演習的地點在夏威夷海域舉行。據說，本屆演習創多項歷史新高，共來自31國的逾2萬5000官兵、約45艘主力艦艇、五艘潛水艇及140架各型軍機參演。

東風-17實戰演練細節公開。（央視新聞）

東風-17實戰演練細節公開。（央視新聞）

東風-17實戰演練細節公開。（央視新聞）

但，正如國防部發言人所回應的「不必過度關聯解讀」。所謂「環太」演習那其實都沒有意義。美國要搞演習、開大會，那都是他們的事，中國從來的目的是「以戈止戈」，發展國防力量、建立強大的軍事威懾體系，是為了防止某些勢力有非分之想，這才是展示東風-17真正意義。

但之所以這次發射展示受到了如此高關注度，是外媒在報道這次發射的時候，認為美軍「震驚」的理由，是導彈採用了高機動性的「無依托發射」。但，實際上美軍「震驚」的根本不是技術問題。

陸基彈道導彈主要有兩種類型，發射井型和車載型。通常情況下，發射井的位置是固定的，對付起來相對容易，用慣性制導的武器就能命中；車載型因為可以到處跑，對付機動目標的技術難度肯定比固定目標高。但對於車載型彈道導彈來說，這個「難」其實也是相對的，因為導彈的工作原理和技術限制，即便是車載型彈道導彈，也需要在特定的發射位進行發射，只要把發射陣地摧毀了，也能阻止發射。

「無依托發射」不需要預設陣地，它賦予了彈道導彈隨時隨地發射的能力，這就增加了搜索和反制的難度。有了「無依托發射」，彈道導彈才能進行真正意義上的「出其不意」打擊。不過，在前，東風-26就已經採用了「無依托發射」的技術，這麼多年過去了，以中國的工業能力，將現役的車載型彈道導彈改造成這個技術並不難，美軍應該有這個心理準備。

東風-17實戰演練細節公開，專家詳解三大亮點。（央視新聞）

東風-17實戰演練細節公開。（央視新聞）

東風-17實戰演練細節公開。（央視新聞）

實際上，美軍怕的不是東風-17的「無依托發射」，而是一些背後的東西。首先，東風-17的本體，它是東風-15/16中短程彈道導彈的彈體、推進段，搭配乘波體彈頭改進而來，利用乘波體的滑翔特性，極大延伸了導彈射程，以及彈頭的末段速度。所以它的成本，沒有外界想象的那麼高，至於東風-15/16的數量，美軍恐怕一直都低估了中國彈道導彈的裝備規模。

其次，東風-17亮相至今已經快7年了，在解放軍的裝備序列里，它也基本上算是「成熟型號」，已經到了可以拿出來展示的階段，而且還是發射時的場景；進入這個階段，其實意味著兩件事：一、解放軍裝備已經有了更好的；二、對這款武器的使用，已經達到了一個相當熟練的程度，無論是作戰體系的磨合，還是裝備潛力的挖掘，都相當穩定了，已經成為解放軍彈道導彈打擊的主力型號之一。

這兩點恐怕才是美軍「震驚」的主要原因。美伊沖突，伊朗導彈數量龐大，但是大多數型號的技術水平並不高，大概相當於蘇聯60年代到70年代的「飛毛腿」、「蛙」式這個層次；當然，伊朗也確實用過一些速度相對很快的彈道導彈，但就這樣的導彈體系搭配上廉價的無人機，也能把美軍在中東的軍事基地、反導體系，砸得七零八落。倘若美軍面對的是解放軍這個水平的對手，這個效果會是怎樣。這是美軍不得不緊張的。

當然，還有一件事，美軍的高超音速呢？這麼多年來，美軍的高超音速導彈，一直都「只聞樓梯響，不見人下來」；美國空軍都被迫著重新撿起AGM-183A，美國陸軍的「暗鷹」導彈，連發射營都裝備整齊了，導彈還是未見服役。就在前兩天，美國洛馬公司拿出了NXGB項目的CG，至少明年才進行飛行驗證……

確實，如今世界外部環境有些複雜。一方面，愈來愈多的國家尋求和中國的合作；另一方面，西方醞釀對中國的「圍剿」也不可忽視，而且「閻王好見、小鬼難纏」，有些國家狐假虎威、頻頻挑釁。在這樣的情況下，解放軍有必要亮一下肌肉。