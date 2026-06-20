東風-17發射狀態首公開　專家詳解三大亮點｜有片

《央視新聞》近日公開了兩場解放軍實戰演練畫面，稱近年來，東風-17、東風-26D、東風-31、東風-61等一大批中國自主研發的新型主戰裝備列裝、常態參訓。



軍事評論員杜文龍分析指出，這次是第一次看到東風-17的發射狀態，從短片中所呈現出的狀態去看，火箭軍的實戰標準非常高。發射車在複雜地形條件下機動，說明野外條件是打仗的基本模式。多個彈種，也說明下一步解放軍針對不同作戰目標，針對不同樣式都有不同的導彈去應對。



解放軍實戰演練。（央視新聞）

解放軍實戰演練。（央視新聞）

《央視新聞》記者在火箭軍某野外訓練場報道稱，火力突擊的過程中，各作戰單元不僅要密切協同完成多波次的火力打擊，同時還要隨時做好防強電磁干擾、防精確打擊等特情處置。官兵表示，新型裝備智能化程度更高，機動性能更強，火力打擊更加精確，具有全天候、無依託、強突防的作戰優勢。

新裝備的列裝，也使得指揮鏈路更加精簡，極大縮短了形成火力的時間。同時，也打破了地域、陣地、氣象等條件的限制，使得一大批緊貼戰場的戰法訓法不斷湧現，真正實現了從固定點火到隨機發射、從定點備戰到全域懾戰的跨越。

裝備的迭代升級，本質是科技實力的硬核落地。近年來，東風-17、東風-26D、東風-31、東風-61等一大批中國自主研發的新型主戰裝備列裝、常態參訓。

解放軍實戰演練。（央視新聞）

東風-17高超音速彈道導彈。（香港01直播截圖）

在西北戈壁深處，進行了一場多軍兵種聯合訓練。除了陸軍、空軍多支作戰力量以外，火箭軍某旅也同步編入了訓練體系，全方位磨鍊合同訓法。

據《央視》記者介紹，演練時，火箭軍各單元按照作戰編組有序機動，全程保持巡邏待戰狀態，可以隨時根據指令切換作戰模式。對於火箭軍官兵來說，像這種高強度、多軍兵種協同的實戰化訓練，已經成為常態。

中國戰略導彈部隊組建60年來，導彈裝備完成從無到有、從弱到強、從單點突破到體系成型的質變升級。如今的「東風家族」已經構建起核常兼備、型號配套、射程銜接、打擊效能多樣的作戰力量體系。

解放軍實戰演練。（央視新聞）

解放軍實戰演練。（央視新聞）

專家詳解三大亮點

軍事評論員杜文龍分析，這次是第一次看到東風-17的發射狀態，從短片中所呈現出的狀態去看，火箭軍的實戰標準非常高。

首先是野外條件，從發射車在複雜地形條件下機動，說明野外條件是打仗的基本模式，並不是在固定的預先選定的地域內進行各種作戰行動。

解放軍實戰演練。（央視新聞）

解放軍實戰演練。（央視新聞）

第二是情況複雜，在整個發射演練過程中，不是一般意義上的順利，要有各種干擾因素，如果能夠在複雜條件下完成各類作戰任務，準時發射，確實打擊，對於形成作戰能力有重要標準。

另外是多個彈種，也說明下一步解放軍針對不同作戰目標，針對不同樣式都有不同的導彈去應對。

解放軍實戰演練。（央視新聞）

解放軍實戰演練。（央視新聞）

多車齊射在實戰當中有什麼樣的優勢？

杜文龍分析，公路發射只是短片展示出的一種樣式，因為依託公路儘快發射，這是重點。只要能夠展開發射車，就可以完成起豎發射等動作。如果下一步有其他地點，可以選擇就近就片越快越好。多車齊射是一個技術標準，如果同時把導彈打出去，對於陣地安全包括打擊效果將會發揮至關重要的作用，所以這種場面不是為了好看而好看，是為了實戰而展現。

專家詳解三大亮點。（央視新聞）

解放軍實戰演練。（央視新聞）

小彈翼起到什麼樣的作用？

短片中除了東風-17，還有另外一款導彈，和九三閱兵東風-26高度相似，有可能是東風-26導彈的最新改進型號，也標誌着東風-26正在以大體系的方式呈現在面前。這款導彈跟東風-17一樣，都帶了小彈翼，起到什麼樣的作用？

解放軍實戰演練。（央視新聞）

杜文龍指出，首先它是剎車，如果在某一個方向調整速度，它的制動效果可以顯現出來。第二能轉向，因為這個小舵面的差動效果可以改變氣動特徵，可以讓導彈在橫向縱向產生較大位移，這樣打擊複雜目標、移動目標包括新目標都會有很大的作用。凡是看到有彈翼的彈頭，一定要注意它具備末段機動能力，對各類防空反導有極強的突破效果。