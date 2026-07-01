歷史傳承與大黨雄心：習近平建黨105周年講話全解讀

今年是中共成立105周年，按「五年小慶，十年大慶」的慣例，7月1日，「慶祝中國共產黨成立105周年大會」在北京人民大會堂召開，總書記習近平發表了重要講話。



習近平在慶祝中國共產黨成立105周年大會上發表重要講話。（香港01直播截圖）

習近平在講話中首先回顧了中共建黨105周年的歷程，把中國共產黨誕生放到了105年前中國人民和中華民族「偉大覺醒」的大時代背景下，開門見山指出中國共產黨誕生讓「中國人民和中華民族有了最可靠的主心骨，內憂外患、積貧積弱的中國開啟了翻天覆地的歷史巨變。」

隨後，他從中共堅守初心使命、改變了中國人民的前途命運、實現中華民族偉大復興的正確道路、展示了馬克思主義的強大生命力、深刻影響了世界歷史進程、鍛造了強大的中國共產黨自身等六個方面回顧了中共成立後領導中國取得的「偉大成就」，認為這些成就「書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩」。

習近平在講話中還特別強調了中共堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合（「兩個結合」），不斷推進馬克思主義中國化時代化，以及在此過程中形成的毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想等一脈相承又不斷更新迭代的中共官方意識形態，給予了馬克思主義非常高的地位，並且認為中國共產黨領導中國取得的建設成就「充分檢驗了馬克思主義的科學性和真理性，充分展現了馬克思主義的人民性和實踐性，充分彰顯了馬克思主義的開放性和時代性」。

在深刻影響了世界歷史進程一節，習近平提出的中國式現代化和人類命運共同體等概念被重點強調。其中「中國式現代化，創造了人類文明新形態，拓展了發展中國家走向現代化的途徑」，推動構建人類命運共同體「為解決人類重大問題貢獻了中國智慧、中國方案、中國力量」。

從左至右依序為毛澤東、鄧小平、習近平。（資料圖片）

尤為值得注意的是，習近平在講話中充分肯定了毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤等前任的歷史功績，認為他們「為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳」，並且「向他們表示崇高的敬意」。他還對毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲同志等第一、二代中共領導人，和已經在2022年去世的第三代領導人江澤民表示了「深切懷念」。

從整體內容和基調看，習近平的講話非常注重歷史縱深和歷史傳承。無論中共黨的誕生，還是起成長過程，亦或是政治理論體系的演化迭代過程和在各方面取得的成就，都一一放在歷史的視野下解析，依革命新民主主義革命、社會主義革命和建設、改革開放和社會主義現代化建設、新時代中國特色社會主義等時代鋪陳，完全契合中國政治文化所注重的歷史唯物主義與溯源精神。

任何政治紀念都不只是為了講述歷史故事或緬懷歷史人物與歷史成就。政治具有鮮明的時代化特徵，回顧歷史是為了服務於現在與未來的政治需要，這一點在講話中也體現得非常明顯。

習近平在講話中明確指出，中共之所以能夠在105年奮鬥中不斷鑄就輝煌，歷史和人民之所以選擇中共，根本在於中共「具有其他政黨和政治力量無可比擬的優秀特質」，主要包括六個方面：矢志追求真理，始終把準前進方向；深深植根人民，始終擁有堅實根基；勇擔歷史使命，始終掌握戰略主動；順應發展潮流，始終走在時代前列；敢於善於鬥爭，始終保持必勝信心；注重強健自身，始終充滿生機活力。

他認為這些優秀特質，是「中國共產黨為什麼能的關鍵密碼」。

2025年9月3日閲兵活動開始之前，習近平和外賓走向天安門城樓，習近平和普京金正恩邊走邊聊。（直播截圖）

習近平隨後連續使用五個「堅定信心、接續奮鬥」，對全黨提出「五個必須」，號召中共創造新業績。包括：必須堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略；必須緊緊依靠人民創造歷史偉業；必須積極應對前進道路上的風險挑戰；必須持續推動構建人類命運共同體；必須持之以恆推進全面從嚴治黨等。

對軍事建設，習近平表示要求必須全面貫徹新時代黨的強軍思想（即習近平強軍思想），堅持黨對人民軍隊的絕對領導，高質量推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快建成世界一流軍隊，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，為維護世界和平與發展作出更大貢獻。

在港澳問題上，習近平指出促進香港、澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求。他重申了「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治和「愛國者治港」、「愛國者治澳」等方針、原則。對港奧提出了提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務國家發展大局等三方面明確要求。

（直播截圖）

在台灣問題上，習近平表示「要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業等。這些也是過去幾年中共對台工作的主要方向，以後會繼續堅持。

最後，習近平對青年工作提出要求。他再次強調「中國共產黨105年的輝煌歷史令人自豪」，重申了到本世紀中葉，要全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年的奮鬥目標，同時對全黨提出了工作要求，鼓勵中共全黨要「奮力創造新的歷史輝煌」。