長征十號乙火箭採網繫回收　外媒讚中國航天突破：加速追趕SpaceX

7月10日中午，海南商業航天發射場，一枚長征十號乙運載火箭騰空而起。約六分鐘後，完成級間分離的一子級垂直返航，被「領航者」號回收船的網繫精準捕獲。



同日，多家國際媒體幾乎同時發文，角度各有側重，但共同點很明顯：中國沒有照搬SpaceX的回收方式，這次的成功是中國航天的一次突破性進展，被視為追趕SpaceX的標誌性時刻。



7月10日，人們在海南商業航天發射場觀看長征十號乙運載火箭發射。（新華社）

長征十號乙運載火箭當天從海南商業航天發射場升空。火箭完成級間分離後，一子級按照預定程序垂直返回，被網繫捕獲回收；與此同時，上面級成功將衛星送入預定軌道，發射任務取得成功。

這是海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收長征十號乙運載火箭一子級（無人機照片）。（新華社）

這是海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收長征十號乙運載火箭一子級。（新華社）

美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，可重復使用火箭技術是近年來全球商業航天競爭的關鍵領域。通過回收和重復利用火箭部件，可以顯著降低發射成本、提高發射頻率，這也是SpaceX能夠在全球商業發射市場佔據優勢的重要原因。

《紐約時報》則將此次任務放在全球衛星產業競爭的大背景下觀察，稱中國航天項目朝著「與馬斯克旗下SpaceX競爭」的目標邁出了重要一步。

報道稱，SpaceX旗下獵鷹9號火箭通過一級回收和重復使用，大幅降低了衛星發射成本，幫助該公司在衛星互聯網領域取得領先地位。目前，SpaceX在軌部署星鏈衛星超過1萬顆。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

美國航天新聞網站Space（太空網）則關注此次任務的技術細節。報道稱，這是中國首次在入軌發射任務中實現運載火箭一子級可控回收，此前，軌道級火箭的垂直回收工程化應用長期只有SpaceX實現。

值得注意的是，長征十號乙並未完全複製SpaceX的回收方式。太空網和路透社均關注到，中國此次採用了網繫回收方案。一子級返回後，並非依靠著陸腿直接降落，而是落入海上回收平台布設的巨型網狀裝置中完成捕獲。

這是海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收長征十號乙運載火箭一子級。（新華社）

路透社援引中國運載火箭技術研究院專家的話稱，取消著陸腿、採用箭體掛鈎搭配海上網捕的回收方案，可以減少火箭額外結構重量，提高有效載荷能力，同時對回收落點誤差具有更高容忍度。

《金融時報》指出，可重復使用火箭的意義不僅在於降低單次發射成本，更關係到未來大規模衛星星座建設能力。隨著全球衛星互聯網競爭升溫，低成本、高頻率的發射能力將成為商業航天競爭的重要優勢。不過，外媒也提到，完成首次回收並不意味著中國已經追平SpaceX。考慮到後者經過多年測試，已經建立起較為成熟的火箭重復使用體系，中國仍需要通過更多飛行任務驗證可靠性。

《紐約時報》還指出，完整長征十號系列包含多款構型，其中部分型號將支撐中國2030年前後載人月球探測任務；長征十號乙作為商業衍生型號，其回收技術數據可反哺登月火箭研發。

隨著長征十號乙完成全球首次海上網繫回收，中國可重復使用火箭技術正式邁入工程化新階段。對於未來商業發射、衛星互聯網建設以及深空探測任務而言，這套自主回收技術將成為核心競爭籌碼。

+ 8

本文獲《觀察者網》授權轉載。

