長征十號乙火箭採網繫回收 外媒讚中國航天突破：加速追趕SpaceX
7月10日中午，海南商業航天發射場，一枚長征十號乙運載火箭騰空而起。約六分鐘後，完成級間分離的一子級垂直返航，被「領航者」號回收船的網繫精準捕獲。
同日，多家國際媒體幾乎同時發文，角度各有側重，但共同點很明顯：中國沒有照搬SpaceX的回收方式，這次的成功是中國航天的一次突破性進展，被視為追趕SpaceX的標誌性時刻。
長征十號乙運載火箭當天從海南商業航天發射場升空。火箭完成級間分離後，一子級按照預定程序垂直返回，被網繫捕獲回收；與此同時，上面級成功將衛星送入預定軌道，發射任務取得成功。
美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，可重復使用火箭技術是近年來全球商業航天競爭的關鍵領域。通過回收和重復利用火箭部件，可以顯著降低發射成本、提高發射頻率，這也是SpaceX能夠在全球商業發射市場佔據優勢的重要原因。
《紐約時報》則將此次任務放在全球衛星產業競爭的大背景下觀察，稱中國航天項目朝著「與馬斯克旗下SpaceX競爭」的目標邁出了重要一步。
報道稱，SpaceX旗下獵鷹9號火箭通過一級回收和重復使用，大幅降低了衛星發射成本，幫助該公司在衛星互聯網領域取得領先地位。目前，SpaceX在軌部署星鏈衛星超過1萬顆。
美國航天新聞網站Space（太空網）則關注此次任務的技術細節。報道稱，這是中國首次在入軌發射任務中實現運載火箭一子級可控回收，此前，軌道級火箭的垂直回收工程化應用長期只有SpaceX實現。
值得注意的是，長征十號乙並未完全複製SpaceX的回收方式。太空網和路透社均關注到，中國此次採用了網繫回收方案。一子級返回後，並非依靠著陸腿直接降落，而是落入海上回收平台布設的巨型網狀裝置中完成捕獲。
路透社援引中國運載火箭技術研究院專家的話稱，取消著陸腿、採用箭體掛鈎搭配海上網捕的回收方案，可以減少火箭額外結構重量，提高有效載荷能力，同時對回收落點誤差具有更高容忍度。
《金融時報》指出，可重復使用火箭的意義不僅在於降低單次發射成本，更關係到未來大規模衛星星座建設能力。隨著全球衛星互聯網競爭升溫，低成本、高頻率的發射能力將成為商業航天競爭的重要優勢。不過，外媒也提到，完成首次回收並不意味著中國已經追平SpaceX。考慮到後者經過多年測試，已經建立起較為成熟的火箭重復使用體系，中國仍需要通過更多飛行任務驗證可靠性。
《紐約時報》還指出，完整長征十號系列包含多款構型，其中部分型號將支撐中國2030年前後載人月球探測任務；長征十號乙作為商業衍生型號，其回收技術數據可反哺登月火箭研發。
隨著長征十號乙完成全球首次海上網繫回收，中國可重復使用火箭技術正式邁入工程化新階段。對於未來商業發射、衛星互聯網建設以及深空探測任務而言，這套自主回收技術將成為核心競爭籌碼。
本文獲《觀察者網》授權轉載。