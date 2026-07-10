長征十號乙國產新火箭成功升空　首創用巨型網自海面安全收回本體

中國航天科技一院研製的長征十號乙遙一火箭，已於7月10日首飛成功，發射地點為海南商業航天發射場2號發射台，發射窗口期（火箭最適合發射升空的一段時間）覆蓋7月10日至13日。



本次任務核心目標是完成全球首創海上網系回收技術全流程驗證，長征十號乙成為中國首款軌道級可回收大型液體運載火箭，填補大運力可回收商用火箭空白。

中國航天科技一院研製的長征十號乙遙一火箭於7月10日首飛成功。（新華社）

中國運載火箭首次實現可控回收：

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長征十號乙為5米芯級商業可複用液氧煤油火箭，箭高近70米，配備7台YF-100N可複用引擎。第一級回收狀態下近地軌道運力不低於16噸，900公里太陽同步軌道運力11噸，運力對標獵鷹九號。

該型號脫胎新一代載人火箭譜系，兼顧低軌巨型星座組網與載人登月配套發射需求。區別於SpaceX著陸腿垂直回收、星艦機械臂回收兩條路線，海上網系回收是中國獨創第三條複用技術方案。

火箭取消全套液壓著陸支撐結構，減重約2噸，直接提升運載效率；第一級分離後，底部4組摺疊掛鈎展開，下降至回收平台上空，由「井」字形巨型柔性阻攔網完成空中捕獲，依靠液壓緩衝系統吸收下落動能，實現無硬衝擊軟回收。

執行回收任務的專用船舶「領航者」號船長144米、寬50米，滿載排水量2.5萬噸，搭載36米高阻攔網架，可在4米浪高環境穩定作業，船體動態定位精度優於0.5米，抵消海面起伏帶來的落點偏差，回收容錯窗口放寬至±50米，大幅降低末端姿態控制難度。

整套回收流程分為七步：一二級分離、柵格舵調姿、高空反推減速、大氣層再入、低空深度節流、船箭動態對位、掛鈎鎖纜柔性捕獲。整套方案大幅降低箭體結構複雜度，單次發射成本可降低40%以上，第一級經檢修後可重複執行多次發射任務。

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