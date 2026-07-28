美國組「6G朋友圈」劍指中國　北京握40%全球專利成最大底牌

據「政客」新聞網（Politico）報道，當地時間7月27日，特朗普政府將與24個盟友啟動一項全球夥伴關係，以加速安全6G無線網絡的發展。美國此舉旨在削弱中國對下一代電信的影響力。



該倡議涵蓋英國、德國和日本等國家，旨在幫助各國政府協調其6G戰略，以便在6G技術於2030年代開始取代5G網絡之前就做好準備。

此舉還意在制衡中國在通信領域的雄心壯志，以及華為、中興等中國通信企業不斷擴大的全球影響力。美國官員認為，與盟友加強合作對於在明年上海世界無線電通信大會之前制定國際技術標準至關重要。屆時，各國將就影響未來無線通訊網絡發展的關鍵議題展開談判。

參觀者在2026上海世界移動通信大會展出的「6G空天地海一體化數字底座」沙盤前交流。（新華社）

根據既有計劃，中國的6G技術試驗共分為三個階段：第一階段為關鍵技術試驗，明確6G主要技術方向；第二階段為技術方案試驗，將面向典型場景及性能指標，研發6G原型樣機；第三階段是系統組網試驗，將研發6G預商用設備，開展6G關鍵產品測試。

今年年初，工信部信息通信發展司司長謝存曾在國新辦新聞發佈會上透露，中國的6G研發已完成第一階段技術試驗，形成了超300項關鍵技術儲備。目前，第二階段6G技術試驗已經啟動。2025年11月發佈的《中國互聯網發展報告2025》的數據顯示，中國6G專利申請量約佔全球的40.3%，位居全球第一。

牽頭此事的美國國家電信和信息管理局局長阿里爾·羅斯在聲明中表示：「今天的行動表明，6G將與5G有本質區別，而提升美國及其盟國的領導地位需要一套截然不同的策略，」「透過現在與值得信賴的夥伴合作，我們將確保下一代網絡體現我們共同的安全利益，提升我們的競爭力，並推動創新。」

Politico認為，這一夥伴關係有助於美國應對全球動盪局勢，包括與伊朗的持續戰爭以及對特朗普咄咄逼人的關稅政策的不滿。

羅斯在3月份Politico舉辦的活動上首次放出風聲，當時她警告稱，不要沿用「建立在審查、監控和控制上的舊模式」。她今天進一步表示，這份聯合聲明代表了「通信技術領域前所未有的國際協調力度」。

首批確認參與6G合作的政府名單包括：阿爾巴尼亞、澳大利亞、加拿大、哥斯大黎加、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、洪都拉斯、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、挪威、巴拿馬、巴拉圭、菲律賓、韓國、羅馬尼亞、瑞典和英國。

天津港「智能零碳」碼頭一景。（新華社）

根據該倡議，參與國將建立政府間聯絡機制，共用技術資源，並為6G的商業部署奠定基礎。Politico認為，這一舉措能落實特朗普推動美國在6G領域保持領先地位的政策方向。按照美方的說法，去年通過的「大而美法案」已為推動下一代無線網絡發展制定了路線圖，而特朗普去年12月簽署的一份總統備忘錄則要求美國透過外交手段構建相關國際聯盟。

此次的行動倡議書強調各國政府希望為網絡安全和韌性建立「強有力的基準」，並與業界、學術界和其他各方合作，共同開發開放、安全的系統。倡議書指出，各國在推進6G方面的具體措施將有所不同，但概述了在開發下一代無線架構方面應做出的某些共同承諾。倡議書設定了未來一個月、三個月、六個月和一年的基準，其中包括明年舉行一次線下會議，與產業界代表討論最佳實踐及「研判最新的戰略格局」，以及規劃來年的工作重點。

在5G時代，美國就一直以所謂的國家安全問題為由排擠、制裁中國企業。美國宣稱中國電信公司存在特殊風險，並從特朗普第一任期開始，多年來一直敦促盟國避免與華為和中興等中企合作，所謂的理由是擔心其設備的可靠性。美國已砸下數十億美元，補貼本國電信運營商，要求其從農村地區的網絡中拆除華為和中興的設備。

在此期間，被無理打壓的中企也發佈過聲明，明確指出美方的指控並沒有具體的證據，最終美方的決定將讓美國消費者付出代價。

事實也是如此，按照美國電信諮詢企業Recon Analytics的估算，華為、中興兩家公司的產品，要比其對手的報價低30%至50%。而光是拆除中企的所謂「不安全設備」就預計耗資49.8億美元，但國會只批了19億美元撥款。根據國會通過的法案，擁有200萬及以下客戶的小型電信企業將優先獲得置換補貼，但後者反映，政府資金只夠覆蓋置換成本的不到四成。

諷刺的是，根據美國聯邦傳播委員會（FCC）今年6月發佈的第八次進展報告，大多數原定於5月8日前完成的更換項目，由於供應鏈、勞動力短缺、審批及天氣等因素，目前只完成了42%。而美國農村運營商早就警告過，若無法及時完成設備更換或獲得足夠補償，部分偏遠地區可能面臨網絡服務中斷。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

