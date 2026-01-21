工業和信息化部：中國已啟動第二階段6G技術試驗

周三（21日），國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，介紹2025年工業和資訊化發展成效。會上介紹，目前，中國5G標準必要專利聲明量全球佔比達42%；6G研發已完成第一階段技術試驗，形成了超300項關鍵技術儲備，近期已經啟動第二階段6G技術試驗。



據工業和資訊化部新聞發言人、資訊通信發展司司長謝存介紹，適度超前是中國建設資訊基礎設施的主要經驗做法之一。按照這一經驗，中國建成了全球規模最大、技術領先的資訊基礎設施。在移動網絡方面，已建成5G基站483.8萬座，全國所有鄉鎮以及95%的行政村已通5G，5G演進網絡（5G-A）已覆蓋超330個城市。固定網絡方面，建成千兆光網10GPON埠數達到3162萬個，全國三分二的地市達到千兆城市標準，並已在部分城市開展萬兆光網試點建設。在算力設施方面，建成萬卡智算集群42個，智能算力規模超過1590EFLOPS，位居全球前列，有力支撐中國人工智能產業快速發展。

近年，國家還按照「建用結合、以用促建」的原則，致力於推進資訊基礎設施在各個層面的應用。個人使用者層面，5G使用者規模超12億戶，在所有行動電話用戶中佔比達65.9%，2025年12月份平均每個用戶使用流量23GB；千兆寬頻用戶達2.4億戶，佔所有寬頻用戶的34.5%。垂直行業領域，「5G+工業互聯網」建設項目超2.3萬個，「黑燈工廠」「無人礦山」「智慧港口」等新模式、新業態逐步壯大，成為傳統產業升級的關鍵推動力。

工業和資訊化部新聞發言人、資訊通信發展司司長謝存。（國新網）

中國遵循「商用一代、研發一代」的規律，持續推動資訊通信技術能力穩步提升。目前，中國5G標準必要專利聲明量全球佔比達42%；6G研發已完成第一階段技術試驗，形成了超300項關鍵技術儲備，近期已經啟動第二階段6G技術試驗。

謝存表示，下一步，工業和資訊化部將圍繞統籌推進「建、用、研」三個方面，突出「升級、反覆運算、深化」3個關鍵字，推動資訊通信行業高品質發展。升級，就是推進網絡升級。實施「寬頻升級」專項，在城市地區和重點場景部署5G-A網絡和萬兆光網，推動「雙千兆」向「雙萬兆」升級。加快移動物聯網「萬物智聯」發展。加強算力網絡體系建設，深入實施城域「毫秒用算」專項行動。反覆運算，就是加快技術反覆運算。加快推進6G技術研發，前瞻佈局和培育面向6G的應用產業生態。加強下一代光通信、量子資訊等研發佈局。深化，就是推動應用深化。加快推進5G、工業互聯網、千兆光網、算力等深度融入工業、農業、交通運輸、文旅、教育、醫療等行業領域，全面服務經濟社會數智化發展。