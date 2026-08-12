江澤民百年誕辰｜參照毛澤東鄧小平　高規格紀念江澤民釋放的信號

今年8月17日，是中國已故最高領導人江澤民的百年誕辰。為了紀念他，中國央視綜合頻道從8月11日開始播出十二集文獻紀錄片《江澤民》，全面回顧江澤民70多年的革命生涯。在8月11日播出的第一集《風雨歷練》、第二集《勇於探索》中，可以看出江澤民是一位熱愛國家、喜歡做實事、思想開明的政治家。



CCTV-1台將於8月11日至8月16日播放《江澤民》文獻紀錄片。（央視）

江澤民是在1989年的六四事件之後成為中共中央總書記，不久後又擔任中央軍委主席，1993年當選國家主席，2002年他卸任中共中央總書記，開始交班給胡錦濤。江澤民在2003年、2004年先後卸任國家主席、中央軍委主席。在1989年至2002年期間，江澤民是中國繼毛澤東、鄧小平之後的第三代領導集體的核心。

在江澤民任內，中國政府面對蘇東劇變和六四事件造成的內外複雜局面，成功將鄧小平開啟的具有偉大轉折意義的改革開放事業大幅往前推進，有力推動中國經濟的持續快速發展，大幅改善人民生活水平，為後來的「黃金十年」打下堅實基礎。

2002年10月25日，美國總統布殊在門口歡迎江澤民。（新華社）

在2018年改革開放40周年慶祝大會上，習近平表示：「黨的十三屆四中全會以後，以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，堅持黨的基本理論、基本路線，加深了對什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的認識，積累了治黨治國新的寶貴經驗，形成了『三個代表』重要思想。在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前，捍衛了中國特色社會主義，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段的基本經濟制度和分配製度，開創全面改革開放新局面，推進黨的建設新的偉大工程，成功把中國特色社會主義推向21世紀。」

2022年11月30日江澤民逝世，當時中國政府在最高規格的《告全黨全軍全國各族人民書》中高度稱讚1989年至2002年期間中國取得的巨大成就，「同江澤民同志作為馬克思主義政治家的雄才大略、關鍵作用、高超政治領導藝術是分不開的」。

2001年時任國家主席江澤民抵達香港，出席「財富全球論壇二○○一」會議，在時任行政長官董建華陪同下向歡迎隊伍和傳媒揮手。（政府新聞處）

今年7月1日是中共成立105周年，習近平在慶祝大會的講話中除了表示深切懷念以前每次都會提及的毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲之外，還首次表示深切懷念江澤民。

在中共成立95周年、100周年大會上，對前任領導人功績的紀念包括兩個方面，第一是將歷屆領導人分為四個不同時期的代表，即「以毛澤東同志、鄧小平同志、江澤民同志、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人」，第二是深切懷念已故的「毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲同志等老一輩革命家」。過去只有毛澤東、鄧小平是兩個方面都提及的已故領導人，但如今江澤民成為繼毛澤東、鄧小平之後第三個兩個方面都提及的已故領導人。

可以預料的是，隨着十二集文獻紀錄片《江澤民》的播出，與江澤民百年誕辰相關的紀念活動將會陸續舉辦。在8月17日，中國政府預計會以最高規格的紀念大會來紀念江澤民。在過去，只有毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲的百年誕辰會舉行紀念大會，除他們之外的已故領導人都是舉辦座談會。

中國政府對於江澤民百年誕辰的最高規格紀念，既是對江澤民歷史功績的高度認可，又是為了傳遞出政治傳承、黨內團結、政策連續的信號，以此來穩定人心、展望未來。