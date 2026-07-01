建黨105周年｜與老一輩革命家並列　深切懷念江澤民成為新慣例

2026年7月1日是中共成立105周年，中共在北京人民大會堂舉行慶祝大會。在過去的105年中，中共讓中國社會面貌發生巨大變化，與中國命運緊密相連。在105周年的慶祝大會上，習近平在深切懷念已故領導人中，除了提及以前每次都會提及的毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲之外，還首次提及江澤民。



查詢公開資料可知，無論是胡錦濤在中共成立85周年、90周年大會上的講話，還是習近平以前在中共成立95周年、100周年大會上的講話，一以貫之的表述都是深切懷念「毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲同志等老一輩革命家」。與以往不同的是，2022年11月逝世的前中共最高領導人江澤民，如今正式在中共逢五逢十的慶祝大會上成為被深切懷念的領導人，今後將成為新的慣例。

在中共成立95周年、100周年大會上，對前任領導人功績的紀念往往包括兩個方面，第一是將歷屆領導人分為四個不同時期的代表，即「以毛澤東同志、鄧小平同志、江澤民同志、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人」，第二是深切懷念已故的「毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲同志等老一輩革命家」。其中，毛澤東、鄧小平是兩個方面都會共同提及的領導人，以此突顯他們的歷史地位。現在江澤民成為繼毛澤東、鄧小平之後第三個兩個方面都提及的前任領導人。

2019年中共建政70周年，習近平與兩位前任領導人江澤民、胡錦濤共同在天安門出席慶祝活動。（Reuters）

毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲是1949年中共建政的開國元勳和第一代領導集體的主要成員，他們為中共事業打下堅實基礎。其中，毛澤東是第一代領導集體的核心，在1949年中共建政過程中發揮核心作用。鄧小平是第二代領導集體的核心，在1978年中國改革開放過程中發揮核心作用。江澤民是第三代領導集體的核心，在2022年12月追悼大會上，習近平稱讚江澤民「為黨和人民建立了不朽功勳，贏得了全黨全軍全國各族人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽」。

江澤民在1989年成為中共總書記，2002年卸任總書記，前後擔任總書記共計13年。2022年習近平在追悼大會上指出：「13年中，國際形勢風雲變幻……江澤民同志帶領黨的中央領導集體……正確處理改革發展穩定關係，推動社會主義物質文明、政治文明、精神文明建設和黨的建設取得舉世矚目的新進展，成功把中國特色社會主義推向21世紀。」

今年8月17日是江澤民誕辰100周年，鑑於習近平在江澤民追悼大會對他的高度稱讚和在中共成立105周年大會上對江澤民的深切懷念，可以預期，屆時中共將會以毛澤東、鄧小平的政治規格紀念江澤民誕辰。