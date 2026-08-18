難能可貴的朱鎔基：今天中國依然需要像他那樣的改革精神

中國前總理朱鎔基逝世後，網上出現大量的懷念聲音。在許多人看來，朱鎔基是一位難能可貴的鐵腕改革家，他既有魄力、擔當，又思想開明、能力突出，他為中國經濟改革做出巨大貢獻。如果說鄧小平、胡耀邦那代人成功扭轉國家發展方向，開啟改革開放和中國現代化事業，那麼江澤民、朱鎔基則是在鄧小平、胡耀邦那代人的基礎之上出色完成經濟轉型和改革任務，讓中國全面進入發展快車道。今天中國依舊需要像朱鎔基那樣敢於觸動龐大既得利益的擔當與擅長「啃硬骨頭」的能力。



然而，古往今來，任何的改革既難以避免會有代價，又不可能解決所有的問題。在網路上，除了有大量懷念朱鎔基的聲音之外，同樣有不少聲音對朱鎔基的改革存在保留看法。比如，有的人批評朱鎔基的改革措施過於市場化、過於全球化，以至於造成大量國企職工被迫下崗、本土產業被海外市場衝擊；有的人說朱鎔基開啟的住房市場化改革、分稅制改革為後來的房地產泡沫問題、土地財政問題埋下伏筆；有的人認為朱鎔基的改革主要侷限於經濟層面，而未進行有效的政治改革。

對改革的評價從來不是隻有一種聲音，因為每個人的視角、利益、傾向、意識形態不同，各方都有自己的說辭，不同人之間經常會「公說公有理，婆說婆有理」。那麼，怎樣才能作出公允的評價？關鍵得看改革家的現實處境，得看改革的實際成效。

1989年2月5日，江澤民、朱鎔基陪同鄧小平與上海市黨政軍領導共賀春節。 （中國共產黨新聞網）

每一代人有每一代人的處境和使命，不能不切實際地苛求前人把所有事情都做好，不能錯誤幻想社會演進可以一蹴而就。對於中國這樣一個人口眾多、歷史包袱深重、國情錯綜複雜的超大型國家來說，改革開放和現代化事業需要一個長期的過程，需要數代人的努力，否則的話，很可能會因為急於求成而造成極其嚴重的危機。像當年釀成悲劇的大躍進，一個主要原因正是急於求成、嚴重背離經濟社會規律。

經濟永遠是社會的核心問題之一，經濟發展關乎億萬人民的切身利益。相比於蘇聯改革的失敗，中國改革開放將經濟建設作為中心任務，為了適應經濟建設的需要而對政治、經濟、社會、文化體制進行漸進改革，是符合社會發展規律的老成謀國之舉。曾經中國的經濟、工業、科技大幅落後於蘇聯，但得益於改革開放的成功，今天中國的經濟、工業、科技早已遠超蘇聯的繼承者俄羅斯。經濟改革的成功既是民富國強的基礎，又能為政治改革創造有利條件。改革開放以來中國社會普遍擺脱貧困，人民大眾的權利意識日漸上升，巨大的市民社會已經成為現實，從而讓今後中國政治現代化事業因為有了億萬人民作為後盾而有望變得健康可持續。

朱鎔基是在中國從計劃經濟向市場經濟轉型的關鍵時期進行的改革。那個時候的中國，面臨的一個困境是國企數量過多、虧損嚴重、效率低下問題十分突出。如果當時不對國企進行大刀闊斧的改革，中國經濟轉型不可能成功，最終承受代價的必然是全社會。在國企工作的職工終究是人民中的少數人，不能為了維護國企職工的鐵飯碗而置人民大眾的福祉於不顧。當然，為國企下崗職工提供救助，幫助他們適應市場競爭，是很有必要的工作。以今天視角來看，當初國企改革過程中雖然存在操作粗糙、執行不當的問題，但瑕不掩瑜，正是有了對國企的鐵腕改革，才既盤活了國企，又為民企發展騰出了巨大空間。

任何改革都難以避免會有代價，怎麼減少代價當然是很重要的工作，但如果因為有代價而不去改革，甚至因為有代價而否定改革，那麼人類不可能進步。改革要權衡利弊得失，只要代價可控，只要利大於弊，只要能帶來社會進步，還是應該堅持改革，國企改革正是如此。

1999年5月6日，朱鎔基會見曼德拉。（資料圖片）

至於有聲音說中國本土產業面臨海外衝擊的說法，目前來看，顯然經不起推敲。沒有競爭，何來發展的動力？朱鎔基時期的市場改革和加入WTO，其實是在中國經濟、工業已有多年發展的基礎上有序融入全球市場，從而走出一條引進、消化、吸收、再創新的發展道路。今天中國能成為世界第二大經濟體、第一大工業國，能在新興產業、高科技領域大獲成功，足以說明1990年代的經濟改革是明智之舉。

不可否認，中國在後來所面臨的房地產泡沫問題、土地財政問題與朱鎔基當年的住房市場化改革、分稅制改革存在關聯。然而任何時候看問題都不能刻舟求劍。住房市場化改革絕對有必要，如果不是住房市場化改革，中國人不可能有目前這樣的住房條件，中國經濟不可能有那麼快的持續增長。分稅制是為了解決當年國家財政入不敷出甚至不得不向地方政府借錢的困境，如果不進行分稅制改革，國家將缺乏財政能力進行宏觀調控與提升公共福祉。

住房市場化改革、分稅制改革在當年都是解決現實問題的必要改革，本身是合理的政策，後來的房地產泡沫問題、土地財政問題不是因為住房市場化改革、分稅制改革，而是錯在連續20多年對房地產快速發展、土地財政的過度依賴。許多具體的政策都是為了解決當時面臨的問題，都有一個周期，不能產生路徑依賴，而是要在問題出現的時候及時調整和果斷改革。經濟的發展是有周期的，具體的政策措施要因時因地而異，實事求是地解決問題與回應人民訴求才是永恆不變的道理。

對於朱鎔基改革的評價要放在中國改革開放和現代化進程的框架下進行。相比於各說各有理的不同概念、話語、意識形態，判斷朱鎔基的改革是否合理、正確，關鍵看是否解決當時面臨的問題，是否促進經濟、工業、現代化發展，是否改善中國人生活水平。若以此為標準，他能推動中國經濟轉型、搭建基本框架，能清理三角債，能讓通貨膨脹危機「軟着陸」，能應對亞洲金融危機衝擊，能進行影響深遠的金融改革、國企改革，能讓中國加入WTO，能讓中國經濟持續快速發展，能為後來的「黃金十年」打下堅實基礎，其實已經非常了不起和難能可貴。對朱鎔基乃至整個1980年代、1990年代改革家們的最好紀念，是總結改革發展過程中的經驗教訓，完成他們的未竟之業，讓國家長治久安，讓人民富足、幸福、有尊嚴。

今天中國面臨新挑戰，腐敗問題複雜嚴峻，官僚主義問題嚴重，經濟K型分化、發展不平衡、內需不振問題突出，大量企業和民眾缺乏信心，「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」，農民養老金過低。越是在這樣的時候，朱鎔基所代表的一往無前的改革精神、心繫蒼生的情懷和卓越的經濟治理能力，越具有現實意義。