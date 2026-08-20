從「入世」到《龍餐館》　中國如何從融入世界走向形塑世界

98歲高齡的朱鎔基逝世後，回看《江澤民》文獻紀錄片第五集《興國方略》，其中朱鎔基回憶中美世界貿易組織（WTO）談判的一段往事，頗具歷史意味。



朱鎔基透露，當時中共中央正在開經濟會議，江澤民對他說：「你快去快去，千萬別讓她走。」這個「她」，就是時任美國首席貿易談判代表巴爾舍夫斯基。當時美國已經放話，稱巴爾舍夫斯基買好了第二天的機票，準備離京回國。

經過最後這輪六天六夜的密集磋商，中美最終在1999年11月15日於北京簽署中國加入WTO的雙邊協議。兩年後，中國於2001年12月11日正式「入世」。從1986年申請恢復關貿總協定（GATT）締約方地位算起，中國經歷了長達15年的漫長談判，最終跨入全球貿易體系大門。

入世以後，中國的外貿出口差不多以每年30%的速度連續增長了十年。（視覺中國）

這段往事，讓人重新回看江澤民與朱鎔基在中國經濟轉型中的歷史角色。兩位政治搭檔在鄧小平推動改革開放的基礎上，共同主導上世紀90年代中國經濟轉型，為中國從計劃經濟向社會主義市場經濟轉變奠定非常重要的框架。

江澤民百年誕辰紀念大會8月17日在北京舉行；一天後，朱鎔基遺體在北京八寶山火化。紀念與告別相隔一天，再次將人們的視線拉回那個波瀾壯闊的時代，也讓人思索，當年中國面對怎樣的外部環境？今天的中國又走到哪裡？

加入WTO是江朱時代最重要的決策之一。在入世前後，中國國內曾充斥著悲觀甚至強烈的質疑，擔心開放市場會導致本土工業崩潰，加劇此前因國企改革而引發的下崗潮，甚至有人扣上「賣國」帽子。

然而歷史證明，入世成為中國經濟發展的重要轉捩點。入世前，中國每年得面對美國國會關於最惠國待遇（MFN）的爭議性審議，進入美國市場存在不確定性；入世後，中國獲得永久正常貿易關係（PNTR）待遇，並獲得更加穩定、可預期的市場准入條件。隨著中國進一步融入全球貿易體系，製造業潛能被釋放，國際資本和產業鏈加速進入中國。

中國借助全球貿易體系和國際產業轉移，出口製造業迅速擴張。2001年入世後，貨物出口額從約2660億美元起步迅速增長，並在2009年起躍居全球貨物出口第一大國，同時逐步形成全球最完整、最具規模的產業鏈體系，成為名副其實的「世界工廠」。

2002年10月22日，江澤民同志和朱鎔基同志在北京人民大會堂合影。（新華社）

中國當年以體制改革和市場開放，換取進入全球分工體系的機會和市場空間。當然，西方至今仍質疑中國是否完全兌現入世承諾；但美國當年或許更沒有想到的是，中國進入全球產業鏈後，並沒有停留在鞋帽、玩具等低端製造領域，而是隨著產業升級向衛星、火箭、人工智能等高端領域攀升，還逐漸成為美國的主要競爭者。

站在江朱時代的坐標系來看，當時中國面臨的重大命題之一是，如何走出去並融入世界。走出去，並不只是經濟選擇，也與當時中國自身實力和所處的國際環境密切相關。

1990年代的中國，綜合國力相對薄弱，產業與科技實力有待提升，也依賴外資和外貿，在國際體系中的話語權相對有限；外部環境同樣錯綜複雜，從1999年中國駐南斯拉夫使館被炸，到2001年中美在南海撞機，面對美國和西方主導的國際秩序，中國維護自身利益的空間和手段都相對有限。加速改革開放不僅是為發展經濟，更是提升綜合國力、進入全球體系的重要途徑。

當下的中國已完全不同。從1990年代「江朱時代」算起，中國經過30多年發展，如今擁有龐大經濟規模、完整產業鏈和製造業體系，並在科技、軍事等領域不斷增強實力，在國際經濟體系中的地位大幅提升。中國處理對美關係與國際事務的戰略空間，也非當年可比。從「跟世界接軌」到「深刻參與和形塑世界」，這正是江朱時代與中國元首時代最顯著的時代差異之一。

這種轉變也映射在細微的文化敘事中。例如以反戰為主題的熱門中國電影《歡迎來龍餐館》就講述，中國演員沈騰飾演的東北廚師，為養家還債遠赴中東，在當地中餐館當主廚，帶著烤全羊、鐵鍋燉、宮保雞丁等中餐美食進入陌生世界。

《歡迎來龍餐館》由沈騰、蔣奇明主演。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

戰爭爆發後，他們沒有拿起武器扮演「超級英雄」，而是拿起炒鍋救人、助人、反對戰爭。這與傳統好萊塢影片常見的「美國英雄拯救世界」敘事形成反差：一個強調戰勝敵人、突出英雄；一個強調拒絕戰爭、突出普通人。

電影當然不能簡單等同於中國官方政策，但這種敘事變化頗具意涵。改革開放初期，中國人走向海外，更多是為了做生意、打工掙錢；當下中國不只是全球化的參與者，也開始嘗試講述自己如何參與世界。

從當年爭分奪秒爭取讓美國談判代表留下續談「入世」，到大銀幕上中國廚師在異國戰場上用炒鍋傳遞和平、反對戰爭的資訊。三十多年間，改變的不僅是中國的經濟總量，更有中國人看待世界和世界看待中國的眼光，以及中國在全球格局的角色定位。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

