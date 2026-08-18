來稿｜灶台煙火與亂世微光——從《歡迎來龍餐館》看平凡大義

來稿作者：陳嘉華



《歡迎來龍餐館》以戰亂為底色，以一間小小的中餐館為敘事載體，用最溫柔的市井煙火，對照最殘酷的戰爭荒涼。電影放棄宏大的戰爭敘事，亦無意塑造英雄式的救贖情節，僅透過凡人的日常、灶台的冷暖，闡釋一個真實的命題：亂世之中，最珍貴的從不是轟轟烈烈的壯舉，而是守住一爐煙火、一份善意。這部作品之所以能夠打動人心，正在於它回歸到人的基本處境，去審視戰爭究竟奪走了什麼，而人性又能夠在絕境之中守住什麼。



「好好吃飯」承載亂世安穩

「好好吃飯」——是人世間最樸素的訴求，亦是亂世中最宏大的願望。主角徐福只是一名普通廚師，遠赴他鄉開設餐館謀生，初心單純直白，只盼踏實做菜、安穩度日。太平盛世，一日三餐是理所當然的日常，人人習以為常；可當戰火降臨，流離、飢餓、恐懼籠罩街巷，一頓熱飯、一次安穩用餐，便成為無數人遙不可及的奢望。

導演以細膩的鏡頭對照人世冷暖，反覆叩問：當尋常日常被戰爭碾碎，人間尚餘何物支撐人心前行？答案隱藏在龍餐館的炊煙之中——飯菜溫熱、人氣尚存，便是困境中對生命與生活最執着的堅持。戰爭可以摧毀房屋、道路與城鎮，卻無法輕易熄滅灶台上升起的炊煙；炮火可以中斷交通、通訊與商貿，卻難以切斷人與人之間因一頓飯而連結的溫情。這正是電影以餐館為核心場景的深意所在：食物是最基本的生存需求，也是人性最後一道防線。

影片最動人的戲劇張力，在於煙火與炮火的極致碰撞。鏡頭切換之間，館內是滾燙的熱油、撲鼻的飯香、閒談的人聲，滿是人間溫暖；館外卻是炮聲轟鳴、斷壁殘垣、滿目瘡痍，盡是亂世淒涼。方寸餐館，成為硝煙中的「例外空間」，這裡沒有陣營對立，沒有立場紛爭，不分國籍、不問來歷，唯有美食與溫情。外界紛爭不休，龍餐館始終以一爐不滅的炊煙，接納疲憊的過客、溫暖絕望的人心。無需激昂台詞，這一暖一冷的強烈反差，便道盡戰爭最殘酷的本質——摧毀普通人最珍視的平凡日常。

值得深思的是，電影並未將餐館刻畫為與世隔絕的烏托邦，炮火從未真正遠離，危險始終潛伏在門外，但正是在這種隨時可能被傾覆的脆弱狀態下，餐館內每一頓飯、每一次舉杯、每一聲笑語，才顯得格外珍貴。導演沒有迴避戰爭的殘酷，卻也沒有讓殘酷淹沒全部敘事，而是在夾縫中呈現人性頑強的生長。

一碗飯可以是活下去的理由

整部電影最打動人心的，是普通人於亂世中的溫柔蛻變。徐福最初只求自保、專心營生的生意人，只想憑手藝賺錢過活，從未奢望成為英雄。但眼見孩童流離、百姓疾苦，心底的善良與柔軟被逐步喚醒。他雙手慣握鍋鏟，無力抵擋槍炮，卻願意以最樸實的方式行善——接納飢餓無依的孤兒，以收留幫工之名給予溫飽與安身之所。這份善意純粹通透，不摻雜利益算計，不區分立場陣營，只是亂世中最本能的憐憫與救贖。電影不神化凡人，亦不刻意塑造光環。

徐福具備普通人的私心與考量，卻在風雨之中，一步步突破自保的生存邏輯，成為默默守護他人的微光。這種轉變並非一蹴而就，而是在一次次目睹苦難、一次次面臨抉擇之後，由量變累積為質變的緩慢過程。廚師最溫柔亦最強大的力量，從來不是鋒芒與勇猛，而是一碗熱飯的溫暖、一爐炊煙的堅持。在槍炮面前，一碗飯顯得微不足道，但對於一個飢腸轆轆的孩子、一個驚魂未定的難民而言，這一碗飯所承載的，是活下去的理由與被當作人對待的尊嚴。

大義不是犧牲而是心懷溫柔

片中反覆提及「按時吃飯」，一句淺白的日常叮囑，承載着中華民族最質樸的生命觀。無論身處何等絕境，依然守住生活儀式、守住生命尊嚴，好好生活、向光而行。影片最精妙的立意，在於讓歷經戰亂的孩童最終選擇繼承廚藝、延續煙火，而非執起武器復仇。這正是平凡大義的真諦：以溫柔化解仇恨，以善意替代殺伐。戰爭最可怕的後果，是將仇恨的種子植入下一代的心靈，而電影給出了一種不同的可能——當一個孩子從灶台上學會的不只是做菜的手藝，更是「好好吃飯」所代表的對生活的熱愛與對生命的尊重時，他便有機會走出仇恨的循環，成為煙火的傳承者而非暴力的延續者。這份立意看似輕巧，實則厚重，它寄託了對人類未來最深切的期許。

煙火不息，善意不滅。所謂大義，從不是壯烈的犧牲，而是看透世間殘酷，依然心懷溫柔。亂世浮沉，一間小館、一灶煙火、一碗熱飯，足以抵擋人間荒涼。山河無恙，方有人間溫暖；炊煙不絕，世間便有希望。平凡之人、平凡之手，守住日常溫暖，便是亂世之中最動人的救贖與擔當。《歡迎來龍餐館》的價值，不僅在於講述了一個關於戰爭與人性的故事，更在於提醒每一位身處和平的觀眾：我們習以為常的一日三餐，在世界的某些角落，仍然是一種奢望。而能夠安穩地坐在餐桌前，與家人共享一頓飯，本身就是值得珍惜的幸福。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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