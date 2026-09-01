上海市長甘肅省長即將換人　二十一大前的人事調整已經開始

剛過去的周末，中國內地官場人事出現一個重要調整。8月29日，上海市委副書記、市政府黨組書記朱忠明主持召開市政府黨組會議。同一天，甘肅省委副書記、省政府黨組書記孔紹遜主持召開省政府黨組擴大會議。這意味着，朱忠明、孔紹遜將在不久之後分別擔任上海市市長、甘肅省省長，成為主政一方的正部級幹部。

在內地官場，市長同時擔任市政府黨組書記，省長同時擔任省政府黨組書記。考慮到市長、省長的任命程序需要經過所在地人大的法定流程，故市長、省長在上任之前通常會先擔任市政府黨組書記、省政府黨組書記，然後再進行下一步法定程序。

本次被提拔的朱忠明、孔紹遜，分別生於1972年、1969年，各自年齡是54歲、57歲。考慮到正部級通常在65歲退休或退居二線，朱忠明、孔紹遜如果今後仕途順利，是有希望再上一層樓，比如成為省市區的黨委書記。其中，朱忠明屬於70後，又即將在重要政壇高地上海擔任市長，他的仕途前景在70後中具有明顯優勢。

二十屆四中全會於2025年10月20日至23日在北京舉行。（新華社）

朱忠明1993年大學畢業後，長期在浙江省工作，從浙江省財政廳辦公室科員做起，2008年升任浙江省財政廳副廳長，中間有在浙江省温州市、浙江省審計廳的任職經歷，2020年1月成為浙江省財政廳廳長，2020年4月升任湖南省副省長，2021年進京擔任財政部副部長，2024年空降上海擔任市委副書記、政法委書記。

孔紹遜1991年大學畢業後，長期在寧夏回族自治區工作，主要在銀川市政府辦公室和寧夏回族自治區黨委辦公廳任職，2009年擔任寧夏回族自治區吳忠市委副書記，2010年調入中央辦公廳工作，逐漸升任中央辦公廳副主任兼秘書局局長。

目前朱忠明、孔紹遜兩人皆不是中共中央委員或候補委員，依據慣例，當他們成為上海市市長、甘肅省省長後，預計將在中共二十一大成為中央委員。他們兩人都有年齡優勢，他們的履新意味着內地正在開始醖釀新一輪人事調整，從而為中共二十一大鋪墊。尤其是目前才54歲的朱忠明，有在浙江省、湖南省和財政部歷練的政治經驗，現在又被委以重任，即將成為上海市市長，未來仕途空間比較廣闊。

2022年10月，中共二十大在北京開幕。（央視網截圖）

人事工作是中國政治的一個核心工作。毛澤東曾說，政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。1992年鄧小平在南方談話中說過：「中國的事情能不能辦好，社會主義和改革開放能不能堅持，經濟能不能快一點發展起來，國家能不能長治久安，從一定意義上說，關鍵在人。」

現在距離中共二十一大隻有一年多時間，人事選拔工作相信已經提上日程。怎麼持續選拔出德才兼備的領導幹部，怎麼讓已經中國現代化事業具有良好的人才基礎，怎麼解決好發展不平衡不充分問題，怎麼提升國家治理的法治水平與現代化水平，是二十一大人事工作的重點。可以預期，以朱忠明、孔紹遜履新為節點，今後一年多時間，官場會有一輪又一輪的調整。