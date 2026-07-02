建黨105周年｜習近平側重部署未來發展　學者：或為二十一大鋪墊

慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。他強調，為中共邁向第二個百年奮鬥目標進一步定調，強調全黨要時刻準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪」的重大考驗，發揚鬥爭精神，統籌發展和安全，確保「中華復興號」行穩致遠。



北京師範大學政府管理研究院教授唐任伍分析認為，習近平此次講話在建黨百年講話基礎上深化，從總結歷史轉向部署未來，也可能為二十一大召開鋪墊。



慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行。（香港01直播截圖）

習近平在約40分鐘講話中，回顧中共建黨105年歷史，並稱中共已經發展成為「具有重大全球影響力的世界第一大執政黨，得到人民衷心擁護和支持」，「黨領導的社會主義中國，被公認為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」。

在談及統籌發展和安全時，習近平強調，中國發展處於不確定、難預料因素增多時期，全黨必須時刻準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，要強化憂患意識，發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，確保「中華復興號」巨輪劈波斬浪、行穩致遠。

習近平也總結中共長期執政的六項「優秀特質」，強調堅持自我革命，堅決「清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒」。

慶祝中國共產黨成立105周年大會於7月1日上午在北京人民大會堂舉行。習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。（香港01直播截圖）

談及台灣問題，習近平強調要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。

學者：建黨百年講話或為二十一大召開鋪墊

北京師範大學政府管理研究院教授唐任伍在接受新加坡《聯合早報》的採訪時表示，習近平此次講話在建黨百年講話基礎上深化，從總結歷史轉向部署未來，也可能為二十一大召開鋪墊。其中，系統性提出中共長期執政的六項「優秀特質」，是習近平黨建思想的高度概括。

習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話。（香港01直播截圖）

至於台灣問題，唐任伍指出，習近平此次對台論述較2021年最明顯變化是，未再提推進「和平統一」進程。

聯合早報分析續指，與2021年相比，習近平延續一個中國原則和九二共識等立場表述，同時納入「新時代黨解決台灣問題總體方略」，增加「深化兩岸交流合作和融合發展」「反對外部勢力干涉」等內容。並未提推進「和平統一」進程，或反映北京更加突出反台獨、反外部干預和融合發展。

習近平發表重要講話。（直播截圖）

胡錦濤未出席

中共成立105周年大會在北京人民大會堂舉行，習近平與其他六名中共政治局常委、國家副主席韓正，以及在京政治局委員出席了大會。

據新華社報道，約3000人參加了大會，值得注意的是，主席台未見中共原總書記胡錦濤，他曾出席2021年建黨百年大會。