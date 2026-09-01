中國70後官員晉升速度放緩　今後若干年是關鍵時間窗口

8月29日，據中國內地的新聞媒體報道，上海市委副書記、市政府黨組書記朱忠明主持召開市政府黨組會議。考慮到上海市長往往同時擔任市政府黨組書記，故朱忠明以市政府黨組書記的身份履新，意味着他在不久後將擔任新一任上海市長。



朱忠明生於1972年，今年54歲，屬於70後群體中最新一位正部級官員。朱忠明1993年大學畢業後，長期在浙江省財政廳工作，2008年升任浙江省財政廳副廳長，2020年1月成為浙江省財政廳廳長，2020年4月升任湖南省副省長，2021年進京擔任財政部副部長，2024年空降上海擔任市委副書記、政法委書記。現在他即將擔任上海市長，負責中國經濟第一大市的政府工作，可以說是被委以重任。

目前為止，中國官場已經產生多位70後正部級官員。第一個70後正部級官員是已被免職的國家金融監督管理總局首任局長李雲澤。李雲澤生於1970年，長期在金融系統工作，2023年5月被提拔為國家金融監督管理總局首任黨委書記和局長。被委以重任的李雲澤在2026年被突然免職，連人大代表的職務都被罷免。李雲澤的故事說明，在官場漫長而激烈的選拔競賽中，暫時領先不代表能笑到最後。

朱忠明目前是上海市委副書記、市政府黨組書記。（資料圖片）

在新任70後正部級官員朱忠明之前，除了已被免職的李雲澤之外，目前70後正部級官員還包括1970年出生的共青團中央書記處第一書記阿東、1970年出生的浙江省長劉捷、1973年出生的山西省長盧東亮、1970年出生的廣西壯族自治區主席韋韜、1970年出生的應急管理部部長張成中、1970年出生的江蘇省長劉小濤。這意味着在目前公開資料中，除了李雲澤之外，70後正部級官員可能只有7人。

在7人中，53歲的山西省長盧東亮、54歲的上海市政府黨組書記朱忠明相對年輕，除他們之外，今年都年滿56歲。這7人中，共青團中央書記處第一書記阿東、應急管理部部長張成中在中央機構任職，除此之外的5人都是省級政府的負責人。迄今為止，70後官員中尚未產生省區市的正部級黨委書記或副國家級領導人。

2022年10月，中共二十大在北京開幕。（央視網截圖）

如果進行歷史對比，會發現目前70後官員群體的晉升速度明顯放緩。以現任政治局常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希的履歷作為例子，其中習近平在46歲擔任福建省代省長、不滿50歲已是浙江省委書記、54歲升任正國家級的政治局常委，李強在57歲是江蘇省委書記，趙樂際在42歲擔任青海省代省長、46歲已是青海省委書記，王滬寧在47歲出任中央政策研究室主任、52歲已是副國家級的中央書記處書記，蔡奇在60歲成為正部級官員，丁薛祥在55歲已是副國家級的中央政治局委員，李希在59歲是遼寧省委書記。當然，不同人情況不同，不能一概而論，但整體而言，與過去相比，70後官員晉升速度放緩。

每個時期的政治秩序和文化不同，醫療水平、健康保障水平、退休年齡同樣會隨着時間發生變化，官員的晉升速度自然會有所區別。一代人有一代人的使命，新老交替是永恆不變的規律。70後官員晉升速度放緩，但70後官員不會缺席。中國改革開放與現代化事業是一個長期的接續奮鬥過程，需要一代又一代人的努力。70後正部級官員已經在增多，今後估計越來越多。

現在距離中共二十一大隻剩下一年多時間，新一輪人事調整已經在進行之中。可以預期的是，70後官員群體的崛起已經進入關鍵時期，今後若干年是觀察70後官員群體崛起的關鍵時間窗口。