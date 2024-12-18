「70後」劉捷成浙江代省長　成最年輕省級政府一把手

浙江省第十四屆人民代表大會常務委員會第十四次會議今日（18日）決定，接受王浩辭去省長職務的請求，任命劉捷為副省長、代省長。



此番履新，劉捷成為全國首位「70後」代省長，也是目前全國最年輕的省級政府「一把手」。可以預料，劉捷將在近期通過浙江省的人大會議程序出任浙江省長，進而成為內地首位70後省長。



劉捷成為全國首位「70後」代省長。（網絡圖片）

劉捷1970年1月出生，現年54歲。劉捷1988年在北京科技大學冶金系鋼鐵冶金專業學習，1992年畢業後長期在湘潭鋼鐵公司（地方國企）工作，從普通技術員做起，一步步升遷，2005年成為湘潭鋼鐵公司總經理，2008年由地方國企轉任政界，擔任湖南省商務廳廳長，2011年6月兼任長株潭「兩型社會」建設綜合配套改革試驗區工委副書記，2011年12月調任江西省新余市市長，2013年任新余市委書記。

劉捷在2016年任江西省委常委、秘書長，2018年調任貴州省委常委、秘書長，2020年任貴州省委常委、組織部部長，2021年接替落馬的周江勇，出任杭州市委書記，打破了近30年來杭州市委書記由浙江本省領導擔任的慣例，2022年成為中央候補委員，2023年以浙江省委副書記的身份兼任杭州市委書記，直到今次即將升任省長。

多次因「70後」的身份刷新官員年齡紀錄

內媒報道指，劉捷多次因「70後」的身份刷新官員年齡紀錄。2008年8月，當時38歲的劉捷出任湖南省商務廳廳長，成為全國第一位「70後」省級政府組成部門廳（局）長。

2012年2月，當時42歲的劉捷當選新余市市長，為當年江西11個設區市中最年輕的市長。

2013年8月，當時43歲的劉捷出任新余市委書記，再次刷新江西省地級市黨政「一把手」的年齡紀錄，成為江西省當時最年輕的地級市委書記。

2016年11月，當時46歲的劉捷當選江西省委常委，兼任秘書長，成為全國首位「70後」省級黨委常委。

談及身上「最年輕」的光環，劉捷曾表示，年齡只是個人經歷的表現，跟職務、級別沒有必然聯繫，關鍵是把本職工作幹好，「要總是生活在別人的注視和眼光裡，你不覺得太累了嗎？沒必要。」