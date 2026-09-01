台海有戰事｜鄭麗文必須完成三份答卷

在未來幾個月到幾年，國民黨主席鄭麗文需要完成三份答卷。



第一份是年底的「九合一」選舉。國民黨只能勝，不能敗，至少不能大敗。如果國民黨在「九合一」選舉中取得勝利或保住當前已有地盤，鄭麗文就能掌握住政治主動，黨內對其路線的質疑和挑戰聲音即便不能完全消除，也會大幅降低，從而為接下來她代表國民黨參加2028年大選打下堅實基礎。



鄭麗文積極助選。（鄭麗文臉書）

但是，如果國民黨在「九合一」選舉中失敗，即便是小敗，鄭麗文也會很麻煩。如果是大敗——丟掉某些關鍵縣市長位置或導致國民黨地盤大幅縮小，黨內質疑其路線和選戰能力、領導能力的調門就會迅速升高，覬覦黨主席位置和明年大選黨內提名的挑戰者也會趁機出位。如果出現這種情況，鄭麗文將不得不為選戰失敗負責，將面臨嚴峻挑戰。

鑑於「九合一」是地方選舉，主要關注基建、教育、環衛、地方財政、民生治理，兩岸關係、防務、對外政策等在選戰中所佔議題比例不大，鄭麗文標籤性的兩岸及對外政策路線對選戰影響不大。各派系和地方樁角出於自身利益需要本身也會傾盡全力。老實說，勝敗與否與鄭麗文的關係其實並不很大。

但是，一則作為黨主席的鄭麗文負有統籌全局、制定和執行全面選戰政策的責任；二則，國民黨中央掌握着部分選戰資源，如何投放直接影響選戰結果；三則，一些地方的候選人需要要由國民黨中央徵召提名，這就不可避免地使得鄭麗文深度介入到選戰的戰略、戰術，影響到選戰結果和國民黨內各派系與地方勢力的利益，將鄭麗文綁上「九合一」選舉的戰車。

國民黨本來就不是一個團結的政黨。黨內派系林立，利益面前你爭我奪，失敗後長於追責，困難與挑戰面前經常「無一人是男兒」。距離選舉還有幾個月時間，在一些地方的候選人等問題上，矛盾就已經爆發出來。一些派系和地方勢力已經對鄭麗文口出怨言。有的已經開始做好準備推卸責任。更有甚者，甚至已經公開威脅，若失利鄭麗文和黨中央應負責。

「Polymarket」出現關於預測台灣九合一選舉的虛擬賭盤，為「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner」

如果國民黨在這場選舉中持平或勝利，這些音量自然會降低，即便有質疑與挑戰者跳出來，也難以翻起多大浪花。但是，一旦國民黨失利或丟掉一些關鍵選區，這些質疑聲音與各路勢力必將蜂擁而起。屆時，鄭麗文不僅得為選戰失利負起責任，其領導力和原本與「九合一」選舉關係不大的標籤性政治路線也會被一道討伐，陷入極端被動。所以，能否打贏年底的「九合一」選舉，是鄭麗文的的一份答卷，結果如何，直接決定了後面議程。

第二份是2028年的總統大選。如果國民黨打贏「九合一」選戰，鄭麗文需要立刻完成這份答卷。

雖然距離2028年大選啟動還有一年多時間，但是這場選舉的格局已相當清晰。總體格局上，民眾黨受柯文哲案影響根基受損，已經難以維持上屆大選的氣勢，有極大可能，這場選戰將在國民黨和民進黨之間開打，民眾黨選邊作戰。

但是民眾黨難以作為一個獨立政黨參選，不代表「藍白」就能順利合作。民眾黨不管是柯文哲還是黃國昌主持，都不是一個可以輕易被拿捏、願意交出籌碼的角色。以台灣目前各政黨的基本盤面，如果藍白不能合作，國民黨贏的可能並不大。所以，鄭麗文如何處理與民眾黨的合作關係，處理好兩黨的政治分贓，避免重蹈上次大選藍白合作破裂讓民進黨賴清德得漁翁之利的結局，是這份考卷上的一道壓軸大題。

黃國昌率團20小時旋風訪美 拜會貿易代表署、國務院、AIT、戰爭部。（民眾黨臉書）

第二個答題是國民黨會不會分裂。鄭麗文的兩岸政治路線在國民黨內一直面臨不小挑戰。國民黨內的親美派、地方派、反共派，並不妥鄭麗文的兩岸路線，認為她太親中，一直在給她製造麻煩。

「九合一」作為地方選舉，兩岸路線不是主題。但是到大選層面，這些派系絕不會善罷甘休。如果屆時黨內的某些派系與之分裂，獨立參選，或者甚至糾合各路反對勢力聯手發起挑戰，鄭麗文將面臨巨大考驗。鄭麗文是否能說服、統領這些黨內派系與質疑聲音，會是她2028年大選面臨的艱鉅挑戰。

第三道有風險的大題是賴清德會不會玩陰招，以台灣面臨危險事態為由搞戒嚴推遲選舉，甚至直接對鄭麗文等挑戰者採取極端措施。不能認為台灣已經民主化四十年，這種可能不存在。韓國的尹錫悦就這樣冒過險，而且當時如果尹錫悦策劃得再周密一些，只要有一千名士兵聽命，可能他就成功了。

2024年12月3日，韓國總統尹錫悦在韓國首爾宣佈戒嚴令後，警方封鎖國民議會的入口。（Reuters）

賴清德絕對是個有冒險精神的政治賭徒——事實上絕大部分政治人物都有這樣的特質。如果屆時藍白成功合作，民進黨居於明顯劣勢，在權力的巨大誘惑面前，賴清德會不會鋌而走險，使出這一極端殺招？如果使出，國民黨怎麼辦？鄭麗文怎麼辦？這是國民黨和鄭麗文必須思考的問題。

第三份考卷是當選後，如何和對岸溝通，如何重建兩岸政治關係。這是鄭麗文、也是國民黨，乃至於所有台灣人，都將要面臨的最關鍵考卷。

2028年如果是民進黨賴清德當選，以賴清德的台獨立場和政治賭性，兩岸大概率是沒得談的，就做好準備，在未來某一年某一天可能開打吧。如果是國民黨執政，情況可能會緩和一些，但也好不到哪裏。

中國大陸這幾年一直在加速推進完成國家統一，各方面都在加緊準備。中國大陸因為自身的政治議程，不可能讓台灣問題再這樣拖下去。2028年之後，不管國民黨執政還是民進黨執政，都必將面臨兩岸關係的終極考題。國民黨想僅回到馬英九時代的兩岸立場，以「一個中國」的「九二共識」來應付未來局勢，繼續迴避政治和統一問題已經不可能了。如何重建兩岸政治關係，或者更坦率地說，如何面臨統一議題，將成為鄭麗文必須回答的考題。

太陽花運動。（資料圖片／Getty Images）

鄭麗文有沒有意願踏出這一步？如何踏出這一步？如何在台灣的民主政治框架下駕馭這個極具歷史挑戰和政治挑戰的議題？如何應對可能來自於美國日本等外部勢力的干預？如何在台灣人普遍關切的關鍵議題上與中國大陸協商溝通？中國大陸會如何設定議題、底線在哪裏？這些都是需要政治大智慧、歷史大智慧來回答的考題。

這份答卷，本來應該由"兩蔣"和李登輝來回答，他們蹉跎了。後來馬英九有機會，可惜因為當時條件不成熟，馬英九也缺乏意願、手腕與魄力，錯過了。民進黨其實是帶領枱灣翻過這個山頭的最合適政黨，由民進黨來回答這道考題，能夠最大程度減少撕裂與分歧，可惜民進黨的政治人物做不到。

鄭麗文是否有意願和能力來完成這份答卷，答好這份答卷中的每一道題，將深刻影響台灣命運和兩岸歷史軌跡，並決定她本人在歷史上的聲譽和地位。