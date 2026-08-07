台海有戰事｜台灣請得動「美語老師」 請不來美軍駐紮

台灣國防部長顧立雄近日接受媒體採時表示，台美之間存在長期緊密的軍事交流，公眾只看到軍售，但實際上在各層面都相當緊密與多元。顧立雄還提到美方近年派員以觀察員身份參與台灣軍事演習，說更多「美語老師」會出現在應該出現的地方。



賴清德視察漢光演習，台媒稱此次演習有美方人員在旁觀察。（翻攝台媒）

同一時間，美國在台協會（AIT）也罕見公開台美海巡艦並航畫面，並在聲明中表示美國海岸防衛隊與台灣海巡署積極協調共同海上目標，讚賞台灣在海上安全方面的夥伴關係。台灣海洋委員會主委管碧玲就此發文表示，此次AIT主動公布影像，是美方展現維持西太平洋安全與和平決心的新舉措。

8月4日，美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾在台灣接受賴清德頒授「大綬景星勳章」時表示，美國對台軍售絕不受美中外交關係波動影響，他極有信心特朗普政府很快就會向國會正式提出一筆高達140億美元的對台軍售案，包括PAC-3 MSE等飛彈系統等，幫助打造「台灣之盾」（T-Dome）防空網。

美國對台軍售和美台軍事合作都不是新聞。1978年台美斷交後，雖然《中美共同防禦協定》宣告失效，美軍宣佈撤除在台灣的所有武裝部隊，但不久美國政府即改以《台灣關係法》與台灣維持雙邊非官方外交關係。美國不僅據此法一直對台灣出售武器，枱面下與台灣各種軍事合作也沒有停止。

蔡英文執政前，因為怕惹惱中國大陸招致報復，美台表現都相對克制。雙方在軍事層面的合作多以地下狀態進行，極少曝光。美軍駐台規模也維持在較低水平，一般認為人數大約只有十幾人，主要負責情報交換和訓練。中國大陸對此其實並非一無所知，不過一則這本身不是一件光彩的事，不值得高調回應，二則礙於中美和兩岸關係大局，在各方還沒有撕破臉的情況下，對此睜隻眼閉隻眼不願公開戳破。在美國對台軍售上，中國大陸的心態也差不多。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

蔡英文當選總統後，美國往台灣派遣軍事人員的事情開始公開化。2019年，美國在台協會公開宣佈從2005年開始，美軍就在台灣「駐紮」，這些人沒有穿着軍裝，而是以私營外部承包商身份進入台灣。2021年10月，蔡英文在接受CNN採訪時，首次公開承認美軍在台參與訓練台軍。2023年底，美國五角大樓的文件首次確認，在台美軍人數為41人，分佈在多個訓練場和軍事機構，主要負責台軍的裝備使用指導、情報共享以及提供安全警衛服務。

賴清德上任後，在美國深層政府推動下，台美軍事合作持續強化。2024年，媒體報道稱美軍駐台人數已增至約200人，其中包括美國特種部隊綠貝雷特成員，駐紮在金門和澎湖這些距離大陸非常近的前沿島嶼。到2025年，這一數字再度激增，五角大樓的報告指出，駐台美軍人數已經達到了500人。

美國海軍退休上將蒙哥馬利在國會聽證會上爆料，指出目前美軍正在與台軍進行聯合訓練，且他們有營級單位、指揮和後勤模塊，能夠獨立執行任務。他強調，如果美國向台灣提供大量武器，就必須派遣軍人過去，教導台軍如何使用這些裝備。

兩岸形勢在蔡英文上任後急劇惡化。（Facebook@蔡英文）

這些美軍駐台的任務，主要集中在訓練台軍使用美國裝備、模擬抗擊敵方進攻、以及快速反應等方面。駐台美軍人員還負責評估台軍的弱點並提出改進建議，協助台軍提高反裝甲能力和海空協調作戰能力。另一方面，美國國會的國防授權法案中，台灣相關條款逐年增多，武器銷售和軍事訓練援助的支持力度也在不斷加強。

為什麼從蔡英文開始出現這些變化，至賴清德任內持續強化？一是中國崛起挑戰到美國霸權地位，美國加大了利用台灣特殊地緣位置遏制中國的力度；二是兩岸形勢在蔡英文上任後急劇惡化，至賴清德任內進一步緊繃，台當局需要借美軍旗號，營造美國協防台灣假象，對內安撫台獨人心，忽悠台灣選民，對外試圖把美軍綁上台獨戰車，並以此嚇阻中國。

不斷強化的台美軍事合作和蔡英文、賴清德越來越具挑釁性的台獨行為引起了中國大陸警惕。近幾年，中國大陸針對台獨連續出台打擊政策，同時進一步加大了對台灣的軍事威懾力度。統一工作也加速推進，武統開始浮上台面。另一方面，特朗普再次入主白宮後經過和中國大陸一段時間的磨合，放棄台灣的意圖越來越明顯。特朗普多次表示，美國不會為9500海里外的台灣打仗。尤其今年5月特朗普訪問北京後，中美關係大幅緩和。特朗普隱晦表示「六項保證」已經過時，並首次把對台軍售作為與北京談判的籌碼，暫時叫停了對台軍售案。

賴清德於2026年2月11日在台灣台北舉行的記者會上發表談話。（GettyImages）

從北京到華盛頓的這些變化，讓台當局心驚不已，也動搖了民進黨長期以來收攬台灣人心的兩大主牌：台灣獨立和美國保護。一直以來，民進黨就是靠台獨來收攬台灣民意，把自己打扮為台灣獨立的奮鬥者和台灣民主體制的捍衛者，一方面又反覆對台灣社會洗腦，聲稱如果中國大陸武力攻台，美國會派兵保護台灣。如今這兩個主牌一個被中國大陸抽走，台灣人開始認識到台獨根本不可能實現。一個被特朗普踢破，台灣民眾從特朗普的涉台言行看透了美國對台政策的利己本質，對美國信譽深感懷疑，開始認識到依賴所謂美國保護根本是望梅止渴。

因為「台獨破產論」和「疑美論」持續發酵很可能會影響到民進黨年底的「九合一」選舉，並讓民進黨長期鼓吹的政治論述和賴清德精心包裝的「台獨工作者」形象破功，賴清德和美國深層政府亟需營造一種氛圍消除疑慮。國防部長顧立雄、美國在台協會和美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾就派上了用場。

美國《華爾街日報》就發表評論說，台灣正逐步公開長久以來秘而不宣的美軍在台訓練活動，這項動作向北京傳遞訊息：儘管特朗普的發言似乎破壞了台美關係，但雙方關係依舊牢固。另有學者也認為，此舉是在安撫台灣內部的「疑美」聲浪。在特朗普暫時叫停對台軍售的背景下，麥考爾的表態與放風也很明顯有給台灣賴清德政府投餵「定心丸」的意思。

2026年8月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在拉斯維加斯發表講話並做出手勢。（Reuters）

但越是這樣，反而越暴露民進黨政府的心虛。實際上，不管對台軍售還是「美語老師」，都是美國在收割台灣，是美國和民進黨共謀利用台灣人長期被PUA的心理營造美軍願意軍事保衛台灣的假象。迄今為止，美國並沒有向台灣派遣真正意義的戰鬥部隊。其所派軍事人員多是軍事觀察、訓練和後勤性質。就像在烏克蘭，美國也派出了軍事教導官和武器維修人員，但其實並沒有美軍作戰部隊進駐、參戰一樣。

特朗普已經說得很明白，美國不會為9500海里外的小島與中國開戰。台當局想將美國綁上台獨戰車，讓美國人為台灣批量送命根本是白日做夢。想借美軍招牌狐假虎威嚇阻中國更無可能。在中國持續崛起、中美軍事實力持續拉近，統一已被提上日程的情況下，這些辦法除了能起到一點走夜路吹口哨的效果，到底還有多少「藥效」，連民進黨心裏都沒底。