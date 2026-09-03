《歡迎來龍餐館》紅到海外　《經濟學人》酸評盡顯西方中心主義

中國電影《歡迎來龍餐館》熱到海外，西方名刊《經濟學人》（The Economist）最近也刊出了一篇影評，洋洋灑灑好一通分析，甚至為此造了個新詞——「龍餐館外交」。



什麼是「龍餐館外交」？按《經濟學人》的說法，中國外交的基本原則是與所有人做朋友，其動力更多來自重商主義，而非政治意識形態。在其看來，「龍餐館」傳遞的「好好吃飯，好好養孩子」這類樸素主題，反倒是「（關係）缺乏深度」的例證。



【本文轉載自《北京日報》旗下公眾號《長安街知事》。】



《歡迎來龍餐館》由沈騰、蔣奇明主演。（微博@電影歡迎來龍餐館官博）

說起來，「龍餐館」確實沒有宏大敘事，沒有高高在上，就是用白描的、平視的鏡頭，講述了戰亂之下普通人的恐懼與苦難，表達了對和平的嚮往。聚焦「好好吃飯，好好養孩子」，很大程度上是因為中國傳統文化的重要基點就是「仁者愛人」「將心比心」。生存權、發展權才是首要的基本人權，有家可回、有飯可吃，可能也是最無需翻譯的世界語言。

當然，《經濟學人》點評電影只是幌子，褒貶中國外交才是目的。所謂「好好吃飯這話倒沒什麼可反駁的，但這也折射出中國對海外夥伴支持的局限性」這種表述，透着滿滿「西方中心主義」的傲慢味道。

有觀察者諷刺，在西方精英的外交語境裏，似乎只有「改造他國」「軍事結盟」之類敘事才談得上「深刻」，而「互惠互利、合作共贏」則過於「淺薄」。翻譯一下，就是那種想廣交朋友、大家一起好好過日子的路數，太沒深度了。

（《歡迎來龍餐館》電影劇照）

伊拉克戰爭持續近9年，雖然成功推翻薩達姆政權，卻也推翻了該國人民的生活，直至今日仍充斥戰亂、經濟不穩（Reuters）

中國人講究「以和為貴」，在國際舞台上，中國踐行的是互相尊重、合作共贏——我了解你的歷史文化和口味偏好與我不同，但我歡迎大家都來搭乘中國發展的快車。中國從不窮兵黷武，從不干涉他國內政，從不自我優先，如果說這也是指責的理由，能解讀出「中國對海外夥伴支持的局限性」的話，那麼，西方某些人理想中的支持是什麼樣的？或者說，其實我們已經看到了太多他們支持的結果，那就是紛爭頻仍、動盪衝突、流離失所？

這個世界，並不是只有西方敘事是正確的、深刻的。他們所看不上的「中國對海外朋友的支持」是什麼樣的？是建鐵路、修大壩，將荒地變成良田，讓沙漠用上綠電，在乞力馬扎羅山最高峰實現網絡通信，幫埃塞俄比亞缺水家庭擁有水窖……正如有網友感慨，中國的「圓夢」，不是光自己贏，不是替別人贏，而是給大家一個能贏的舞台。「熱飯」對線「炸彈」，誰更有力量，時間會給出答案。

「《歡迎來龍餐館》，注定不會贏得任何奧斯卡獎項。」這是《經濟學人》這篇文章的第一句話，還是熟悉的調調——但講真，誰又在乎呢？