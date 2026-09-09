董建華逝世︱朱鎔基演講力挺：你怕什麼？　胡錦濤曾要求查找不足

全國政協前副主席、前特首董建華周二（9月8日）晚因病離世，享年89歲。董建華在任香港特首期間，中央歷經第三代及第四代領導人主政，董建華與江澤民、朱鎔基、胡錦濤及溫家寶四人也有多番交集互動，其中以「江握手」最為經典，朱鎔基2002年在香港演講時力挺董建華的言論也令港人印象深刻。



「江握手」，定江山。內地官場禮節嚴謹，國家領導人握手每每充滿政治含金量。1996年1月，當時的國家主席江澤民在北京接見香港特區籌委會，他在150多個籌委中，特意找出董建華，並與他握手，這次「江握手」被視為奠定董建華日後坐上特首寶座的重要舉措。（電視畫面截圖）

「眾裡尋他江握手」成經典

在董建華與江澤民的交集中，最為港人熟悉的畫面，可以說是香港回歸前的「江握手」。1996年1月26日，香港特區籌委會在北京成立，時任中共總書記、國家主席江澤民走進一百五十多名籌委人群中，僅與董建華一人握手，被傳媒普遍形容為「眾裡尋他江握手」，並解讀為得到「中央祝福」。

同年12月首屆特首選舉，董建華在400名推選委員會成員中，取得320票，大幅度拋離對手楊鐵樑及吳光正，於回歸後擔任首屆行政長官。

朱鎔基演講力挺董建華：你怕甚麼？

在2002年11月19日晚上，時任總理朱鎔基出席香港政府在禮賓府舉行的晚宴，席間他針對香港局勢發表演講。

他指出，過去兩天董建華多次向他提及香港面臨的財政赤字問題，董更多次向他表示為此「憂心如焚」。

朱鎔基演講時說：「有甚麼好怕？」「我也告訴董特首，你去年不是有600多億、700億財赤，今年大概也是這個數目吧。你不是還有2700億儲備嗎？你這個『赤字特首』，跟我這個『赤字總理』比起來還差得多呢！」「你三年以後花光財政儲備，你怕甚麼？你到中國發50年長期債券，我第一個帶頭買，我相信中國人民也會和我一起買。」

03年七一大遊行後中央高調挺董

03年七一大遊行香港有50萬人上街，時任國家主席胡錦濤和時任總理溫家寶在同月19日以前所未有的高規格接見董建華，兩人的發言均被視為挺董。

胡錦濤肯定董建華六年貢獻，又指「中央政府堅定地支持董建華先生領導的特別行政區政府依法施政」。胡錦濤又贊成董建華提出的改善政府施政、關注經濟民生的安排，表示相信在董建華的領導下，特區政府必能在「凝聚社會共識、關注社情民意、改善政府施政」等做得更好。

溫家寶更向記者連說四個「依然相信」，發出強烈挺董訊息，包括認為董建華為首的特區政府能領導港人克服困難；港人會以根本利益的大局為重；一國兩制有強大生命力，是任何力量不可動搖；香港的明天會更美好。

2004年12月20日，董建華在澳門出席澳門回歸五周年活動，向時任國家主席胡錦濤述職。（政府新聞網）

胡錦濤疑當面訓話：查找不足

不過，去到2004年12月，董建華在澳門出席澳門回歸五周年活動向時任胡錦濤述職時，胡錦濤當着香港高官以及時任澳門行政長官何厚鏵，稱希望各人「認真回顧香港回歸七年來走過的歷程，總結經驗、查找不足、不斷提高施政能力和管治水平」。胡錦濤這番話的含意引來不同揣測，有輿論視之為董建華被胡錦濤當眾教訓，但有親建制派人士則視之為勉勵。