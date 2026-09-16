台灣選舉觀察｜從「犧牲打」到洋流成形　沈伯洋攪亂台北市長選戰

綜觀台灣11月底地方選舉在即，原本被認為最沒有懸念的台北市，近期竟成了話題最多的選區，民進黨台北市長參選人沈伯洋刮起個人魅力「洋流」，縱然未必能翻轉台北，卻已先沖走現任市長蔣萬安從政之路以來的所有從容。



民進黨台北市長參選人沈伯洋9月15日晚間到北市公館夜市掃街，支持者從下午3時便陸續等候，入夜後人潮塞滿市場後方廣場，並沿路綿延兩百多公尺。台媒報道稱，現場至少有上千人，一些支持者並給這股聲勢取了一個頗有選舉味的名字，叫作「洋流」。

9月15日，沈伯洋於士林華榮街市場掃街拜票。（facebook@沈伯洋）

台灣選舉從來不缺這類造詞疊字，回顧2018年韓國瑜在高雄掀起「韓流」，一舉驟變整場地方選舉的氣氛，如今沈伯洋的支持者喊出「洋流」，難免讓人產生類似聯想。當然，一場掃街的人數無法直接換算成選票，公館一帶本就是大學城、年輕選民相對集中的區域，若就此宣告台北變天，過於急切，但值得注意的，並非沈伯洋的聲勢漸長，而是在這場選舉伊始，根本沒有人認為他能有今天。

沈伯洋獲得提名時，台灣政壇對他的判斷大致悲觀，鑑於台北市的選民結構長期「藍大於綠」，國民黨籍現任市長蔣萬安握有執政優勢，形象溫和、個人條件也不差，反觀沈伯洋則以研究中國認知作戰成名，獨派、反中的政治立場鮮明，不少人認為他在深綠選民中固然有號召力，但很難跨出同溫層。

簡述沈伯洋的從政之路其實很短，現年44歲，原是大學教授的他，2024年入選民進黨不分區立委並上任，迄今不過短短兩年餘。提名之初，民進黨內擔心其知名度不夠高，又形象過於尖銳，不僅挑戰蔣萬安無望，還可能壓縮中間選民支持，拖累台北市議員選情。當時蔣萬安的領先幅度一度接近20%，沈伯洋是一席「犧牲打」的印象妥妥的。

沈伯洋畢業於加州大學爾灣分校，為犯罪學與法律社會學博士，曾任台北大學犯罪學研究所副教授，現為第11屆民進黨不分區立法委員，具備法律學者與黑熊學院創辦人背景。（Facebook@沈伯洋）

然而，距離宣布參選不過半年，沈伯洋近期人氣直線飆升，一部分來自他開始「破圈」，例如他接受台灣資深製作人、「深藍」屬性明確的王偉忠訪問，影片上架不到一周便突破200萬次觀看，而蔣萬安四年前同受王偉忠的專訪，迄今累積約28萬次。當然，網絡點擊不能當成民調，兩段影片上架的時間、選舉氣氛與傳播環境也不相同，但短時間內衝上200萬次觀看，說明了沈伯洋已不只在原有支持者之間流傳，也對下周要同上專訪的蔣萬安帶來巨大壓力。

評價兩人這大半年來的選舉策略，曾經政治稜角分明的沈伯洋十分清楚，過去擅長談中國威脅的他，不能成為參選台北市長的標籤，因此近月以來他多是跟進校園午餐、道路淹水、市場改建與城市治理等市政議題，以避免嚇跑台北中間選民，淡化外界對他「只會抗中」的印象是策略根本。

沈伯洋（右）接受王偉忠（左）專訪後，節目觀看數突破200萬次。（翻攝自YouTube）

至於蔣萬安的策略原本也沒有錯，也不應有錯，對一名領先近20%的現任市長而言，最不需要做的事，就是天天點名挑戰者。蔣萬安若主動與沈伯洋交鋒，反而是替對方增加知名度與話題，因此，蔣萬安連月以來對沈伯洋的不理會、不回應，當是最穩妥的選擇。只不過，作為最大箭靶的蔣萬安，在市政處理上，卻給自己製造了一連串話題，導致聲勢受挫。

從10歲女童遭性剝削案、校園午餐中毒，到耗資700萬台幣設置遮陽傘、無菸城市規劃失當及水災應對爭議，一系列市政爭議連環不止，現正不斷磨損蔣萬安長年經營的溫良恭儉形象。尤其，他在市議會備詢時，多次被批評只會沉默、背稿、沒有正面回答問題，經常由局處官員代為解圍，過去的溫和與謹慎，逐漸被對手與公眾解讀成閃躲與欠缺決斷。

台北市長蔣萬安是國民黨內人氣極高、備受矚目的一線政治明星，他的動向和每一步施政，不只牽動台北市，也是藍營未來大選佈局的關鍵指標。（國民黨臉書）

反觀在野本就揮灑大，又能言善道的沈伯洋一路加分，蔣萬安則慢慢吃掉自己的老本，此消彼長之下，兩人民調差距已從約20%縮至個位數。當然，台北市的藍營基本盤並沒有消失，蔣萬安目前仍是勝算較大的一方，但今屆選舉的問題早已不只是他能否連任，而是他還能以多大的餘裕連任，而這一點牽動的還不只在台北市。

蔣萬安原被視為國民黨年底地方選舉最有條件四處輔選的「母雞」，國民黨的如意算盤是，台北若早早底定，黨內明確太陽之一的蔣萬安便可跨過淡水河，替在新北市苦戰的李四川拉票，甚至到其他縣市替國民黨候選人站台。如今他被迫把更多時間留在台北，新北市的民進黨籍蘇巧慧卻已在個別民調首次微幅領先李四川，簡言之，台北縱然沒有翻盤，蔣萬安卻先被困住，這本身已是沈伯洋對國民黨全台布局造成的實質影響。

對蔣萬安個人而言，代價可能更長遠。憑藉其蔣姓背景、年齡與形象，他一直被視為國民黨未來角逐台灣總統的有利人選之一，但大位規格總歸不是靠一場市長連任自動取得，諸如面對危機能否果斷決策？遭到追問是否敢於承擔？選情從順風轉為逆風時又能否穩住局面等都會被提前檢驗。

蔣萬安具蔣家血統背景（祖父為蔣經國、曾祖父為蔣中正），在國民黨支持者中擁有天然的「正統性」，因此被寄予厚望，認為他是未來代表國民黨收復中央失地、走向「中興」的核心領袖。（facebook@蔣萬安）

就目前來看，蔣萬安仍有很大機會能贏得台北，只是如果一場原本可以輕鬆取勝的選舉，最後打得左支右絀，甚至無法離開台北半步，這場勝利對他的加分也會相當有限。外界留下的，反而可能是欠缺魄力、慣於閃避的印象，而這顆種子一旦埋下，等他日後真的挑戰更高位置，自然會再被重新挖出來。

至於沈伯洋，公館的上千人能否一路跟到投票日，仍是未知數，人氣不是組織，網絡聲量也不是選票，民進黨在台北市面對的選民結構劣勢依然存在，但他至少已經把自己從一名陪跑者，打成蔣萬安不能公開承認、卻也不能再假裝不存在的對手。是以，「洋流」能不能沖進台北市政府，現在下結論還太早，不過「洋流」確實已先沖走了蔣萬安原本好整以暇的選情，也讓這位一度準備到全台替別人輔選的國民黨明星市長，得為自己的本命區選戰苦惱。