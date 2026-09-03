台灣選舉觀察｜國民兩黨熱戰新北市　台灣地方選舉勝負線？

撰文：陳鄭為
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台灣地方選舉將於11月28日舉行投票，距離選舉日不到三個月，如果只看現有地方版圖、執政資源與候選人條件，國民黨理應選得比民進黨「從容」，然觀近期表現，國民黨卻把這一場原本應該從容應對的選舉，打得越來越不從容。

回顧上屆2022年地方選舉，國民黨拿下14個縣市，民進黨只守住5席，四年後，民進黨繼續承受中央執政包袱，國民黨則有多名現任縣市長爭取連任，地方組織也比較完整。這本來當是定義為一場國民黨守成、民進黨苦攻的選舉，但從近期發展來看，國民黨手上的牌雖然較好，打起來卻不見得比較輕鬆。

首先，看最受關注的六都選情，台北、桃園與台中，毫無意外目前仍由國民黨候選人保持明顯優勢，台南、高雄則是民進黨的傳統優勢區。這五都雖各有波動，大致未脫離既有藍綠版圖，因此，真正可能改變整場選舉政治意義的是新北市。

2022年台灣直轄市長及縣市長選舉結果地理分布。（維基百科）

國民黨從2005年的台北縣長選舉開始掌握這塊土地，若從2010年升格直轄市計算，也已連續執政16年，長期執政帶來組織與行政優勢，也難免累積選民「換人做做看」的心理。

國民黨今屆推派的新北市長候選人李四川，其強項是行政經驗與工程形象，弱點則是選舉感染力有限，行政官僚形象過重，不具個人魅力，而民進黨推選的現任立委蘇巧慧則熟悉選舉語言，又有父親蘇貞昌留下的地方人脈，縱然起步民調輸給李四川，但爆發力明顯於近期開展，如見民調既有李四川小幅領先，也有蘇巧慧略為超前，這明確指向新北已進入五五波，並非國民黨原以為可以照表操課的安全選區。

2020年2月，時任台灣行政院長蘇貞昌視察口罩設備生產新機組，女兒、立委蘇巧慧（右二）也在旁陪同。 （資料照片）

由小觀大來看，新北市若由國民黨守住，只能算完成基本任務，唯一旦被民進黨攻下，政治效果必然遠遠超過增加一席，因為民進黨將在台南、高雄之外，重新取得北台灣最大直轄市，又外擴到政黨政治層面，國民黨主席鄭麗文亦難迴避承擔失守責任。換言之，民進黨今年未必要在全台席次上大勝，拿下新北，就足以宣布選舉風向已經改變。

其次，台北市則是另一道考驗。現任台北市長蔣萬安目前仍明顯領先民進黨推舉的沈伯洋，連任本身未真正受到威脅，但問題是，近月台北市政爭議接連發生，民進黨與網絡輿論集中進攻，蔣萬安的支持度與個人好感均有所下滑，回應攻勢時也偶爾顯得左支右絀。

對一般市長而言，民調領先十多個百分點對選情來說相當安全，但對被視為可能代表國民黨挑戰2028年甚至2032年大位的蔣萬安來說，這道標準顯然不同：他不只要贏，還要贏得漂亮，並證明自己有處理危機和承受攻擊的能力。如果蔣萬安最後還是依靠台北市「藍大於綠」的選民結構過關，市長位置雖然保住，政治光環卻可能折損。

台北市長蔣萬安。（台北市政府官網）

第三，在六都之外，粗估全台縣市長總席次目前仍對國民黨較有利，但藍白合作已出現雜音，近期爭議的引爆點是竹北市長人選，民眾黨主張雙方原有「新竹縣長支持國民黨徐欣瑩、竹北市長交由民眾黨」的默契，不料國民黨地方系統在登記前於竹北市突推人選，形成藍白相爭。

結果是，竹北市固然只是一個縣轄市，爭端卻反過來威脅新竹縣長選情，前新竹縣長范振宗9月3日甚至當着鄭麗文的面警告，如果新竹縣敗選，她就是「最大戰犯」。可以說，選舉尚未投票，國民黨內已開始分配敗選責任，這固然太政治操作，卻不過提前反映國民黨中央缺乏足夠的整合權威，成了責任互推。

更麻煩的是，國民黨近期又因立委翁曉玲提案全數刪凍台灣總統府國務機要費，衍生庇護工場中秋禮盒訂單受影響的爭議，最後逼得國民黨團三長集體道歉，但傷害已難完全收回，直接反映在國民黨的政黨支持民調顯著下滑。

7月7日，國民黨主席鄭麗文出席「全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70週年」活動。（鄭麗文FB）

因此，截至目前總評這場台灣地方選舉的勝負線，不完全在全台22個縣市最後由誰拿下較多席，也在於六都版圖是否鬆動。如若國民黨守住台北、新北、桃園與台中，便可宣稱地方優勢延續，倘若民進黨攻下新北，在六都打成三比三，即使總席次仍然落後，也能將結果解讀為民氣回流。

國民黨真正的風險，不是沒有優勢，而是把優勢當成理所當然，關鍵在於新北市不能丟，台北市不能贏得難看，藍白不能公開拆夥，國民黨內更不能不斷替民進黨製造議題，當中任何一項單獨看都未必致命，但如今全都湊到一起，便足讓國民黨把這一場原本應該從容的選舉，打得越來越不從容。

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