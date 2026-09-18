頂尖產能與內需困境：世界工廠的阿基里斯之踵

在全球產業分工中，中國正扮演着「世界工廠」角色：吸納全球各地的石油、礦石、有色金屬、糧食等基礎原料與能源資源，經過系統化、精細化的工業加工，向外輸出機械設備、新能源汽車、光伏產品、儲能電池、船舶航運設備、電子產品及成套工業系統等高附加值複雜產品，深度嵌入並支撐着全球產業鏈供應鏈運轉。



2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（REUTERS）

從數據上看，中國製造業已連續 16 年全球第一，增加值全球佔比約 28%~30%之間，相當於美國、日本、德國、韓國四國製造業增加值之和，是真正的全球頭號工業強國。體現在外貿上，2013 年，中國即成為全球第一大貨物貿易國，成為百餘年來全球首個登頂的發展中國家。2025年，貿易順差超過萬億美元。中國與美國、歐洲等主要經濟體和出口市場日趨激烈的貿易摩擦也源自於此。

中國的「世界工廠」地位並非一朝一夕建成，其成型得益於多重時代紅利與長期戰略積澱。新中國成立後全面普及基礎教育培育的海量高素質勞動者；改革開放後釋放的人口紅利、城鎮化進程中農村勞動力的高效轉移，為工業發展提供了充足人力支撐；西方發達國家的產業轉移；國民長期高儲蓄、社會持續高投資的發展底色等等，疊加中國集中力量辦大事的制度優勢，得以快速完善基建、搭建完整產業體系，築牢了中國製造的發展根基。

但這份成功背後，也藏着不容忽視的隱性成本，並且已成為當下制約中國經濟發展的最關鍵問題。因為過於重視生產積累，過去數十年，政策導向一直是讓居民部門向發展讓渡資源，支撐國家工業化進程。建國初期是犧牲農村農民優先發展工業與城市，改革開放後的再工業化和城市化過程中是將大部分資源優先投向工廠與城市。居民部門，尤其占人口大部分的農村，在此期間一直未能得到充分關照與重視。

河北邯鄲。82歲的老人崔長有，正坐在自己家裏的土炕上休息。崔長有住的是北方人常用的土炕，這種土炕通常是用土坯或磚砌成的長方台，下面有孔道，跟煙囱相通，既可以燒火取暖，還可以燒水煮飯。（資料圖片）

反映在數據上，中國廣義財政民生支出僅為GDP的12%~14%，且在城鄉之間、體制內外極為不平衡。相比之下，發達國家平均公共社會支出約為GDP的21%。在國民收入落到居民口袋的比例上，中國為43.5%， 發達國家約為62%~74%，其中美國74%，德國67%，日本67%，中國比這些國家低接近 20 個百分點，且和民生投入一樣，在城鄉之間、體制內外分佈極不平衡。在城鄉居民收入比例上，中國城鎮農村收入比約為 2.31:1，發達國家絕大多數在1.2:1 以內，中國城鄉收入倍數幾乎是發達國家的近 2 倍。

這就造就了中國經濟的一個深刻悖論：過去數十年，中國全力鼓勵儲蓄、投資、工業化建設與出口貿易，成功搭建起全球領先的工業產能；可當產能趨於飽和、需要向內需驅動轉型時，卻發現國內消費動力嚴重不足。當下中國經濟的核心困境，是極致的工業化產能與居民有限的消費能力、薄弱的消費信心形成錯配，經濟增長主要依靠外貿和投資，內生動能嚴重不足。

居民消費意願的養成，絕非宏觀政策調整就能瞬間扭轉。工業化可以依靠集中社會資源快速推進，但內需的激活與釋放，核心依託的是國民的生活安全感與未來信心。而長期以來，面臨住房、教育、醫療、養老、失業等未來不確定性的中國普通家庭，早已形成審慎消費、優先儲蓄的生活習慣，不會因擴大內需的政策導向就貿然改變消費行為。加上近年來居民家庭負債表衰退，傳統產業特別是房地產和傳統制造業陷入低迷，AI、新能源等新興產業的就業承載能力有限，居民安全感不夠，信心不足，因此不敢消費，無力消費。

對比中美兩國的經濟發展模式，能清晰看到一組相當對稱又極具風險的發展邏輯。中國的邏輯是「犧牲當下、賦能未來」：幾代人克制消費、積累資源，全力投入工業化建設、夯實產業根基，最終建成全球最完備的工業體系，代價是內需長期承壓、消費活力不足。

在武漢產業創新發展研究院，工作人員展示增材製造機械人。（新華社）

美國的邏輯恰好相反，是「透支未來、享受當下」：國內從不缺乏消費能力，核心問題是長期透支未來收益支撐當下消費。政府依靠發債運轉、家庭依託借貸消費、金融市場通過打包未來現金流創造當下資產，疊加美元霸權的獨特優勢，讓這種透支式發展模式得以長期維繫、難以終結。

中美兩大經濟體因此形成了精妙又危險的雙向失衡格局。中國對外輸出實體工業產品，對內壓制居民消費；美國對外輸出金融資產與信用，對內透支未來消費潛力。中國深陷產能過剩、內需不足的困境，美國面臨債務過剩、財政紀律缺失的難題。

基於此，兩國需要的改革方向恰好相反。美國需要收緊透支的發展邊界，約束財政無序擴張的態勢，重塑實體經濟根基。中國則需要重構收入分配體系，將資源從國家、企業、投資主導的體系，適度向居民家庭傾斜，補齊民生短板，激活國內消費市場，擺脱「重生產、輕消費」的發展模式。

這就意味着中國經濟轉型的核心命題，並非提升生產能力——事實上中國的工業產能與製造水平早已位居世界前列，而是如何讓國民共享發展成果。過去數十年，中國將全社會的當下資源壓縮集聚，全力搭建支撐未來發展的工業體系。如今的核心課題，是讓工業體系創造的發展紅利迴流於民、惠及於民，通過優化收入分配、完善社會保障、提升公共服務兜底水平，讓居民敢於消費、願意消費、有能力消費。