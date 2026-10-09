海南紅樹林保護區被商業入侵　治理監管不應搞成「救火表演」

據央視新聞10月7日報道，十一假期，內地濱海趕海旅遊熱度走高，然而有記者在海南三亞、陵水等地暗訪發現，紅樹林保護區淪為商業趕海的經營場地。違規趕海俱樂部公然攬客，「絕戶網」 地籠遍佈灘塗，底棲生物被持續採挖，海岸生態系統遭受持續侵蝕。



媒體報道指出，就在問題被媒體曝光的當天下午，三亞啟動專項整治，收繳經營工具、拆除廣告牌、清理保護區浮排與地籠。截至10月7日下午6時，已關閉轄區內趕海點7個，收繳趕海黑廣告牌19塊；收繳地籠網570個；非法停靠點浮排沒收4個，扣押船隻6艘。



生態紅線成撈金池？央視踢爆牛奶湖圈地收費、紅樹林保護區違規

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然而雷厲風行的高效處置背後，卻有一個繞不開的追問：這些亂象並非一日形成，路邊招攬生意的廣告牌、保護區內長期佈設的地籠、定點停靠的經營浮排，全都擺在明面上，監管部門不可能一無所知。可在媒體鏡頭抵達之前，相關部門視而不見、裝聾作啞，任由違法經營不斷蔓延；一旦輿情曝光，立刻緊急動員、集中清剿，用一場轟轟烈烈的突擊行動，掩蓋監管缺位的事實。

生態損害不同於一般社會問題，紅樹林被認為是海岸生態的「綠色長城」，底棲生物維繫着濕地食物鏈。紅樹林根系受損、灘塗生物種群衰減，即便收繳全部地籠，生態修復也需要漫長時間。這種「不曝光不治理，一曝光就迅速處理」的治理模式，暴露了主動監管的缺位，等於變相縱容違法經營，曝光後突擊整治，看起來雷厲風行，實際上生態損害已經造成。

這種治理方式不僅代價巨大，而且更嚴重的是，它還會消解公眾對治理體系的信任。長此以往，公眾會形成一種法定監管力量平時缺位，只有記者調查、輿論沸騰，職能部門才會履職盡責的觀感。規則的嚴肅性，在這種「選擇性執法」中被大打折扣。

十一假期，記者在海南三亞、陵水等地暗訪發現，紅樹林保護區淪為商業趕海的經營場地。 「絕戶網」 地籠遍佈灘塗，海岸生態系統遭受持續侵蝕。

事實上，這種「平時放任、出事救火」的治理思維古已有之，一直是值得警惕的懶政痼疾。中國古代某些時候的河務治理便是典型：沿河官員明知堤防隱患、河道淤塞，卻不願投入精力常態化疏浚，平日敷衍應付、瞞報隱患。等到洪水潰堤、災害爆發，才倉促調集人力搶險，再將災後搶修之功當作政績上報。然而隱患日積月累，待到危機爆發，損失已經無法挽回。

放到當下，這種心態就是典型不作為的懶官思維。只要沒有媒體曝光、沒有上級督辦，就選擇擱置矛盾，不願觸碰複雜的利益糾葛，不願主動監管、嚴格執法。一旦輿情發酵，則迅速切換姿態，連夜開會、集中整治、公布成果，把事後補救包裝成履職成效。治理的重心，不再是源頭防控，而是應對輿論、平息風波。監管的開關，不是法律法規，而是媒體鏡頭與網絡熱度。

媒體監督是社會治理的補充，絕不能替代政府的日常監管責任。鏡頭不應該成為執法啟動的觸發器。治理監管的力量，要體現在媒體鏡頭之外。守護生態的責任，不能只在輿論關注下才被喚醒。治理的根本要義，在於防患未然、防微杜漸，而非亡羊補牢——此亦是衡量治理是否現代化的標準之一。正所謂守土有責，守土盡責，政績應當體現在日常工作和隱患萌芽階段的及時糾偏，而不是危機爆發之後轟轟烈烈的「救火表演」。