生態紅線成撈金池？央視踢爆牛奶湖圈地收費、紅樹林保護區違規

近日，央視接連曝光內蒙古「牛奶湖」圈地收費、海南三亞、陵水紅樹林保護區遭違規侵入的問題。10月4日，牛奶湖旅遊區發布閉園通告；7日曝光當天，三亞市、陵水黎族自治縣派聯合工作組開展違法趕海行為的整治行動。



「牛奶湖」生態區被揭圈地收費 當地發布閉園通知

牛奶湖屬於生態保護紅線內、核心保護區外的其他區域。（新華社）

公開資料顯示，白音查干湖位於內蒙古太僕寺旗貢寶拉格蘇木。地質專家介紹，湖底沉積的碳酸鈣等礦物顆粒，經水流或風力攪動後懸浮於水中，陽光散射下形成溫潤的奶白色，因此被稱為「牛奶湖」。

白音查干湖曾一度乾涸，隨著草原生態修復工程推進及區域降水增加，近年來水域面積逐步恢復。2024年起，湖水開始呈現淺白色，2025年夏季顏色濃度顯著提升，進而憑藉稀缺天然景觀全網爆紅。

牛奶湖屬於生態保護紅線內、核心保護區外的其他區域。（央廣網）

央視6日播發《網紅打卡地「牛奶湖」收費調查》披露，牛奶湖屬於生態保護紅線內、核心保護區外的其他區域。根據相關規定，這裏嚴格禁止開發性建設活動。然而，當地村民反映，這裏不僅建起了眾多的遊樂設施，還公然圈地開始收費。

當地村民反映，這裏不僅建起了眾多的遊樂設施，還公然圈地開始收費。（央視新聞）

據該景區收費員表示，景區本身沒有門票，但是進入景區需要交100元（人民幣）。收費憑證背面標註為「綜合服務及停車費」。景區裏已經有馬隊、小火車等眾多遊樂項目，且湖側一排商鋪正在營業，餐飲、小吃、奶茶等一應俱全。

當地村民反映，這裏不僅建起了眾多的遊樂設施，還公然圈地開始收費。（央視新聞）

當地村民反映，這裏不僅建起了眾多的遊樂設施，還公然圈地開始收費。（央視新聞）

牛奶湖附近的公路旁立著生態保護紅線公示牌，寫明該區域主導生態功能為防風固沙；核心保護區原則上禁止人為活動，其他區域嚴格禁止開發性、生產性建設活動，僅允許不破壞生態功能的有限人為活動。對此，當地有關負責人表示，牛奶湖是野生景點，不是旅遊區，不需要審批。

央視曝光後，太僕寺旗政府分管領導表示，將立即整改，「我們旗裏已經召開專題會議，責令運營公司停止經營性商戶」，下一步將對現有破損區域開展生態修復。另據「太旗融媒」微信公眾號消息，10月4日，太僕寺旗牛奶湖旅遊區發布閉園通告，表示5日起閉園，具體開放時間將另行通知。

牛奶湖屬於生態保護紅線內、核心保護區外的其他區域。（央視新聞）

紅樹林保護區竟成「趕海樂園」？ 海南整改

內地國慶長假期間，趕海（意即在沿岸或淺海灘漁獵）旅遊熱度高漲。央視7日播發《紅樹林保護區竟成「趕海樂園」》，稱在海南三亞、陵水，不少商業趕海侵入紅樹林保護區、禁用漁具「絕戶網」地籠泛濫、底棲生物遭到頻繁採挖。當被問及政府是否允許進行商業活動，有趕海商戶表示，「當然允許了，要不我們能辦下營業執照嗎？現在政府就屬於睜一隻眼閉一隻眼，根本不管。」

海南陵水紅樹林生態保護區。（國家林業局）

在海南三亞、陵水，不少商業趕海侵入紅樹林保護區、禁用漁具「絕戶網」地籠泛濫、底棲生物遭到頻繁採挖。（央視新聞）

在海南三亞、陵水，不少商業趕海侵入紅樹林保護區、禁用漁具「絕戶網」地籠泛濫、底棲生物遭到頻繁採挖。（央視新聞）

據《海南日報》報道，新聞播出後，海南省迅速召開會議，派出聯合工作組赴有關市縣開展情況調查，對紅樹林自然保護區趕海違法行為全力開展整改整治。當日，三亞市和陵水黎族自治縣有關部門對違規經營的趕海俱樂部經營工具、廣告牌、保護區內的地籠等開展收繳清理工作。三亞市聯合工作組關停趕海違法經營店7家，扣押涉事船隻6艘。

曝光當日，三亞市、陵水縣派联合工作组開展違法趕海行為的整治行動。（央視新聞）

曝光當日，三亞市、陵水縣派联合工作组開展違法趕海行為的整治行動。（央視新聞）