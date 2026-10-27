五中全會反腐信號 習近平提｢最大風險、最大威脅、最大挑戰｣警示
2026年10月26日至29日，以全面從嚴治黨作為主題的中共二十屆五中全會在北京召開。這是2012年中共十八大以來首次有中全會將全面從嚴治黨作為主題，既說明中國領導層對於黨建、吏治問題的重視，又傳遞出繼續鐵腕反腐的政治信號。
反腐是2012年十八大以來中國政治演進的一個關鍵構成。2013年上任不久的習近平在十八屆中紀委第二次全會上指出，「中國歷史上因為統治集團嚴重腐敗導致人亡政息的例子比比皆是，當今世界上由於執政黨腐化墮落、嚴重脱離群眾導致失去政權的例子也不勝枚舉」，「如果任憑腐敗問題愈演愈烈，最終必然亡黨亡國」。
習近平的警示是有充分的現實依據。當時中國，因為民主監督與法治建設的不足，腐敗問題在社會轉型、經濟快速增長的過程中日益突出。
2021年十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》寫道：「由於一度出現管黨不力、治黨不嚴問題，有些黨員、幹部政治信仰出現嚴重危機，一些地方和部門選人用人風氣不正，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風盛行，特權思想和特權現象較為普遍存在。特別是搞任人唯親、排斥異己的有之，搞團團夥夥、拉幫結派的有之，搞匿名誣告、製造謠言的有之，搞收買人心、拉動選票的有之，搞封官許願、彈冠相慶的有之，搞自行其是、陽奉陰違的有之，搞尾大不掉、妄議中央的也有之，政治問題和經濟問題相互交織，貪腐程度觸目驚心。」
面對這樣的嚴峻現實，從2012年十八大開始，中國領導層發起了大規模的反腐行動，無論被查官員的數量還是被查官員的級別，都是數十年所少見。尤其是備受矚目的周永康案、令計劃案、郭伯雄案、徐才厚案，對腐敗現象起到了震懾效應。
正是在這樣的背景下，有不少人開始猜測反腐的效果是否已經達到，反腐行動會否進入平靜期。最高人民檢察院主管的《檢察日報》曾在《反腐不是一陣風、一場雨、一個局》一文中批評一些官員的錯誤認知：「特別是一些領導幹部仍存有僥倖心理，錯誤地認為反腐只是一陣風、一場雨、一個局，不可能長期進行下去，只要自己在風頭關口不出事就安全了。這些領導幹部習慣於用表面的作秀、合理的藉口和變通的手法來代替真正的遵守執行，讓自己的腐敗行為隱形於監督視野。」
2022年二十大以來的事實表明，中國領導層是將反腐視作「一場輸不起也決不能輸」的持久戰、攻堅戰。二十大以來反腐的力度，甚至在某種程度上超過當初查處周永康案、令計劃案、郭伯雄案、徐才厚案的力度。
近年來，已有三名現任二十屆政治局委員被查，分別是曾任新疆黨委書記的馬興瑞與現任中央軍委副主席張又俠、何衛東。2022年二十大與2023年全國「兩會」新產生的新一屆中央軍委，有六位軍方成員，如今已有5位被查，除了張又俠、何衛東之外，還有國防部部長李尚福、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立、中央軍委政治工作部主任苗華。軍隊系統力度如此驚人的反腐行動，創下1949年新中國成立以來的歷史紀錄。
2026年10月27日，中紀委的數據顯示，2026年1至9月全國紀檢監察機關，立案80萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4203人，處分68萬人，其中處分省部級及以上幹部105人、廳局級幹部3680人。通常來說，省部級幹部、廳局級幹部是中國治理的中堅力量，他們是否廉政直接影響國家治理的成效。短短9個月時間，如此多官員被查、被處分，足見全面從嚴治黨的嚴格程度。
最近，中共黨刊《求是》在二十屆五中全會召開前夕刊發了2026年1月12日習近平在二十屆中紀委五次全會上講話的主要部分。在這篇題為《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨》的講話中，習近平警告全黨：「當前，腐敗問題仍然易發多發。事實再次表明，黨中央關於『反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重』的判斷是完全正確的，反腐敗鬥爭永遠在路上、永遠是進行時，必須以愚公移山、精衛填海的精神一抓到底；再次警示我們，腐敗是我們黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，如果任其滋生蔓延，勢必破壞經濟發展環境，誘發各種風險隱患，動搖黨的執政根基。」
他表示：「保持戰略定力和戰鬥韌性，繼續起底清理，徹底正本清源。不管面對多大阻力、付出多大代價，都要把反腐敗鬥爭進行到底！不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！」
與2013年習近平發出「如果任憑腐敗問題愈演愈烈，最終必然亡黨亡國」的警示相伴隨的是規模浩大、力度驚人的反腐行動。十多年後的今天，面對「仍然嚴峻複雜」的反腐形勢，當腐敗在新形勢下被中共視為「最大風險、最大威脅、最大挑戰」，可以預料的是，當二十屆五中全會成為2012年十八大以來首個將全面從嚴治黨作為主題的中全會，無疑傳遞着中國將繼續鐵腕反腐的政治信號。越是這樣的時候，中國越需要總結古今中外的反腐經驗，越需要「科學有效地把權力關進制度籠子」，從而「徹底正本清源」，為國家長治久安建立可持續的廉政基礎。