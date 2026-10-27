五中全會反腐信號　習近平提｢最大風險、最大威脅、最大挑戰｣警示

2026年10月26日至29日，以全面從嚴治黨作為主題的中共二十屆五中全會在北京召開。這是2012年中共十八大以來首次有中全會將全面從嚴治黨作為主題，既說明中國領導層對於黨建、吏治問題的重視，又傳遞出繼續鐵腕反腐的政治信號。



反腐是2012年十八大以來中國政治演進的一個關鍵構成。2013年上任不久的習近平在十八屆中紀委第二次全會上指出，「中國歷史上因為統治集團嚴重腐敗導致人亡政息的例子比比皆是，當今世界上由於執政黨腐化墮落、嚴重脱離群眾導致失去政權的例子也不勝枚舉」，「如果任憑腐敗問題愈演愈烈，最終必然亡黨亡國」。



中共總書記習近平。（新華社）

習近平的警示是有充分的現實依據。當時中國，因為民主監督與法治建設的不足，腐敗問題在社會轉型、經濟快速增長的過程中日益突出。

2021年十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》寫道：「由於一度出現管黨不力、治黨不嚴問題，有些黨員、幹部政治信仰出現嚴重危機，一些地方和部門選人用人風氣不正，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風盛行，特權思想和特權現象較為普遍存在。特別是搞任人唯親、排斥異己的有之，搞團團夥夥、拉幫結派的有之，搞匿名誣告、製造謠言的有之，搞收買人心、拉動選票的有之，搞封官許願、彈冠相慶的有之，搞自行其是、陽奉陰違的有之，搞尾大不掉、妄議中央的也有之，政治問題和經濟問題相互交織，貪腐程度觸目驚心。」

2026年1月12日，習近平在中共第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表講話。（新華社）

面對這樣的嚴峻現實，從2012年十八大開始，中國領導層發起了大規模的反腐行動，無論被查官員的數量還是被查官員的級別，都是數十年所少見。尤其是備受矚目的周永康案、令計劃案、郭伯雄案、徐才厚案，對腐敗現象起到了震懾效應。

正是在這樣的背景下，有不少人開始猜測反腐的效果是否已經達到，反腐行動會否進入平靜期。最高人民檢察院主管的《檢察日報》曾在《反腐不是一陣風、一場雨、一個局》一文中批評一些官員的錯誤認知：「特別是一些領導幹部仍存有僥倖心理，錯誤地認為反腐只是一陣風、一場雨、一個局，不可能長期進行下去，只要自己在風頭關口不出事就安全了。這些領導幹部習慣於用表面的作秀、合理的藉口和變通的手法來代替真正的遵守執行，讓自己的腐敗行為隱形於監督視野。」

2022年二十大以來的事實表明，中國領導層是將反腐視作「一場輸不起也決不能輸」的持久戰、攻堅戰。二十大以來反腐的力度，甚至在某種程度上超過當初查處周永康案、令計劃案、郭伯雄案、徐才厚案的力度。

近年來，已有三名現任二十屆政治局委員被查，分別是曾任新疆黨委書記的馬興瑞與現任中央軍委副主席張又俠、何衛東。2022年二十大與2023年全國「兩會」新產生的新一屆中央軍委，有六位軍方成員，如今已有5位被查，除了張又俠、何衛東之外，還有國防部部長李尚福、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立、中央軍委政治工作部主任苗華。軍隊系統力度如此驚人的反腐行動，創下1949年新中國成立以來的歷史紀錄。

中國反腐的持續推進，需要有序增加民主監督與法治的力量。（新華社）

2026年10月27日，中紀委的數據顯示，2026年1至9月全國紀檢監察機關，立案80萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4203人，處分68萬人，其中處分省部級及以上幹部105人、廳局級幹部3680人。通常來說，省部級幹部、廳局級幹部是中國治理的中堅力量，他們是否廉政直接影響國家治理的成效。短短9個月時間，如此多官員被查、被處分，足見全面從嚴治黨的嚴格程度。

最近，中共黨刊《求是》在二十屆五中全會召開前夕刊發了2026年1月12日習近平在二十屆中紀委五次全會上講話的主要部分。在這篇題為《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨》的講話中，習近平警告全黨：「當前，腐敗問題仍然易發多發。事實再次表明，黨中央關於『反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重』的判斷是完全正確的，反腐敗鬥爭永遠在路上、永遠是進行時，必須以愚公移山、精衛填海的精神一抓到底；再次警示我們，腐敗是我們黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，如果任其滋生蔓延，勢必破壞經濟發展環境，誘發各種風險隱患，動搖黨的執政根基。」

他表示：「保持戰略定力和戰鬥韌性，繼續起底清理，徹底正本清源。不管面對多大阻力、付出多大代價，都要把反腐敗鬥爭進行到底！不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！」

與2013年習近平發出「如果任憑腐敗問題愈演愈烈，最終必然亡黨亡國」的警示相伴隨的是規模浩大、力度驚人的反腐行動。十多年後的今天，面對「仍然嚴峻複雜」的反腐形勢，當腐敗在新形勢下被中共視為「最大風險、最大威脅、最大挑戰」，可以預料的是，當二十屆五中全會成為2012年十八大以來首個將全面從嚴治黨作為主題的中全會，無疑傳遞着中國將繼續鐵腕反腐的政治信號。越是這樣的時候，中國越需要總結古今中外的反腐經驗，越需要「科學有效地把權力關進制度籠子」，從而「徹底正本清源」，為國家長治久安建立可持續的廉政基礎。