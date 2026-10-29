解讀五中全會｜中委與候補中委出席比例創新低　中國反腐亟需治本

2026年10月29日，新華社發布中共二十屆五中全會公報，寫道：「出席這次全會的有，中央委員162人，候補中央委員117人。中央紀律檢查委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的二十大代表中部分基層同志和專家學者也列席會議。」



這說明出席二十屆五中全會的中央委員與候補中央委員合計279人。查詢公開資料可知，2022年中共二十大選舉產生205名中央委員、171名候補中央委員，合計376人。二十屆一中全會召開時候，出席全會的中央委員有203人，候補中央委員有168人。若從出席會議的中央委員與候補中央委員比例來說，出席二十屆五中全會的中央委員與候補中央委員佔二十大選舉產生的全部人員的比例約為74%。

根據目前的公開官方資料可知，74%的出席比例是1978年改革開放以來的最低比例。

2026年1月，中央軍委副主席張又俠（左）、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立（右），因為涉嫌嚴重違紀違法而被查。（路透社）

與此同時，二十屆五中全會還審議並通過了中紀委、中央軍委的審查報告，「確認中央政治局之前作出的給予馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超、王莉霞、金壯龍、雷凡培、易會滿、王祥喜、孫紹騁、王仁華、劉青松、黃銘、李橋銘、李偉、張紅兵、汪海江、張林、王鵬、劉發慶、楊誠、鍾紹軍、趙曉哲、費東斌、吳勝華、餘劍鋒、袁潔、張忠陽、温剛、金東寒、方紅衛、方永祥開除黨籍處分，給予李雲澤撤銷黨內職務處分」。這麼多官員被確認給予處分，十分罕見。

會議公報寫道：「以習近平同志為核心的黨中央以巨大的政治勇氣和強烈的責任擔當，直面一度出現黨的領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題觸目驚心的嚴峻現實，堅定不移全面從嚴治黨，刀刃向內、重典治亂，持續解決突出問題，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。」

中國反腐的治本之策，離不開民主監督、依法治國的推進。（新華社）

會議公報表示：「牢記黨除了工人階級和最廣大人民群眾的利益沒有自己特殊的利益、黨同腐敗水火不容，堅定走好中國特色反腐敗之路，加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導，更加註重標本兼治、系統施治，堅持從嚴懲、精準治、有效防、一體抓，將反腐敗鬥爭進行到底。要保持懲治腐敗高壓態勢，加強對權力運行的制約和監督，夯實崇廉拒腐思想根基，增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能。」

從二十屆五中全會中央委員與候補中央委員的出席人數比例、被確認處分的高官數量、會議公報的措辭可以看出，一方面中國領導層具有不容低估的自我革命、全面從嚴治黨的政治決心，另一方面腐敗問題依舊嚴峻複雜，越來越需要「標本兼治」。

在二十屆五中全會召開前夕，中共黨刊《求是》刊發了2026年1月12日習近平在二十屆中紀委五次全會上講話的主要部分。習近平在講話中提出警示：「腐敗是我們黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石。」他要求「把權力關進制度籠子」、「標本兼治」、「徹底正本清源」。現在來看，在反腐行動已經進行十多年的當下，為了國家長治久安，中國越來越需要將鐵腕反腐的決心與強大的掌控力轉化為勇敢探索反腐治本之策。