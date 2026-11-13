養老保險20年內收不抵支　前央行書記郭樹清吹風遺產稅贈與稅

近年來，包含養老、醫療、失業、工傷、生育的社保制度成為了內地輿論場的一個熱議話題。隨着老齡化與少子化的衝擊，內地社保制度尤其是其中的養老保險的可持續問題備受關注。最近，為了穩定人心，內地媒體人民網專門發文反駁「養老金要崩盤」的說法，聲稱「迄今為止，世界上還沒有公共養老金制度破產的先例」。

考慮到養老保險背後是國家信用與政府財政在兜底，關乎全民利益，相信在正常情況下政府一定會想方設法維持養老保險的運轉。然而相信養老保險不會輕易崩盤是一回事，怎麼確保養老保險在老齡化、少子化衝擊下可持續又是一回事。中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文曾在他提交的一份「兩會」提案中認為「養老金制度出現收不抵支是必然趨勢」，建議從負債型向「資產型」養老金體系過渡。

關於養老金問題，郭樹清的公開表述值得關注。郭樹清曾任中國人民銀行黨委書記與銀保監會主席，曾是一位正部級金融監管官員，現任全國人大常委會委員、財政經濟委員會副主任委員，參與負責財政經濟領域的議案研究、審議和擬訂工作。

近年來，中國人口出生率大幅下降，老齡化問題日漸突出。（新華社）

2025年他出席博鰲亞洲論壇的「人口老齡化與養老金改革」分論壇時候曾表示：「要看到基本養老保險發展的不平衡不充分問題。隨着人口形勢深刻變化，養老保險制度面臨多重挑戰，應當提速養老保險改革，及早謀劃，積極應對。」他一方面認為中國基本養老保險分為城鎮職工、城鄉居民（90%以上為農村居民）和公務人員（機關事業單位人員）三個體系有其必然性和合理性，但目前差別過大，建議調增城鄉居民基礎養老金，另一方面提出應對基本養老保險基金可持續性壓力。

當時在「人口老齡化與養老金改革」分論壇發言時候，郭樹清提及中國「居民財富分佈差異懸殊」問題。他說「10%的儲戶合計持有大約75%的銀行存款，理財、證券等金融財產更集中在高收入人群」。他當時建議：「抓緊推進收入分配改革，提高勞動報酬佔比，健全直接稅體系，防止財富進一步分化極化，縮小貧富差距。」

一年多後，郭樹清再次談及社保問題。最近，他在中國民政部主管的期刊《社會保障評論》發表文章《建設更加優化更可持續的社會保障制度》。他寫道：「多方面研究預測未來20年內，職工基本養老保險會發生收不抵支情景，而且由於人口老齡化加速，缺口隨後會持續擴大。」他表示，目前老年城鄉居民每人每月平均約260元人民幣的養老金水平遠不能滿足其基本生活需要，如果考慮「歷史上農業和農民為國家和社會提供了巨額財富積累，主要是通過農業稅、義務工、工農價格剪刀差和農民工制度實現」，顯著調高城鄉居民基礎養老金水平，「則會出現另一個收支缺口」。

農民、農民工群體曾為中國發展做出很大貢獻，他們的養老問題正在引起社會關注。（資料圖片）

郭樹清說的城鄉居民基礎養老金過低問題日益成為內地輿論場的一個痛點問題。2026年城鄉居民基礎養老金最低國家標準已經上漲至163元人民幣。從共同富裕、社會公平、擴大內需、團結國民角度來看，城鄉居民基礎養老金越來越需要比較大力度的上漲。若是這樣，中國應該及早為城鄉居民基礎養老金上漲創造經濟條件。

郭樹清寫道：「儘管面臨嚴峻挑戰，但是辦法比困難多，應當對防範化解基金缺口風險充滿信心。」他除了建議「增加劃轉國有資本充實社會保障基金」與「設立基本養老保險基金專業管理機構，與全國社會保障基金理事會形成有效合作和互補關係」之外，還重點討論了「增加財政對基本養老保險基金的補助」。

他既提出「政府一般預算和政府性基金預算（實際是政府債務預算）應當持續提升公共服務支出佔比，同時減少投入生產性經營性項目」，又認為「調整現有財政支出結構，關鍵是轉變傳統觀念，打破支出固化格局」，「目前，超長期特別國債和地方專項債都面臨『項目稀缺』問題，應當將較小比例用於城鄉居民養老保險補助」。

2019年3月5日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議開幕。這是郭樹清在「部長通道」接受採訪。 （新華社）

除此之外，他有一個值得關注的政策建議：「應當及早謀劃開闢新的財稅現金流」。他寫道：「應當正視許多企業家不領工資不交個稅問題，從原則上說，領不領工資、領多少工資都不是政府要管的事情，要害在於企業的生產經營成本必須真實合規，不能允許家庭生活支出由公司報銷。建議儘快啟動遺產和贈與稅立法，還可完善消費稅和其他稅種。這些方面的稅收增加只涉及少數高收入群體，可以部分或全部地明確為用於基本養老金補助，應當研究可否將其作為合理的政策取向。」

郭樹清說的「建議儘快啟動遺產和贈與稅立法」與他一年多前關於「健全直接稅體系」的觀點相呼應。從共同富裕、社會公平、調節貧富分化與長治久安的角度來看，郭樹清的觀點具有參考價值。鄧小平當年在改革開放初期就已表明既反對平均主義、又反對兩極分化的觀點，他主張在發展經濟的同時以合理方式走向共同富裕。習近平在2022年世界經濟論壇視頻會議的演講中說過：「中國要實現共同富裕，但不是搞平均主義，而是要先把『蛋糕』做大，然後通過合理的制度安排把『蛋糕』分好，水漲船高、各得其所，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。」

以此邏輯來看，無論郭樹清說的「建議儘快啟動遺產和贈與稅立法」是否會成為現實，但在改革開放已經進行40多年的今天，當中國已經崛起為世界第二大經濟體與第一大工業國，面對發展不平衡不充分問題與人工智能發展有可能帶來的棄民問題，中國今後應該在發展經濟、做大「蛋糕」的同時有序強化分配工作，其中自然包括以循序漸進的方式縮小貧富差距，讓全民共享國家發展與科技進步紅利。