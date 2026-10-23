中國強化社保徵繳力度　但有三大問題需要解決

近年來，中國內地開始強化社保徵繳力度。2025年7月，最高人民法院發布了《關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》，其中明確規定「用人單位與勞動者約定或者勞動者向用人單位承諾無需繳納社會保險費的，人民法院應當認定該約定或者承諾無效」。繳納社保本就是法定要求，但長期以來存在少繳、不繳的「潛規則」。現在最高人民法院在司法層面進一步強化社保的強制參繳屬性。



2026年10月10日，國新辦舉行新聞發布會，人力資源社會保障部副部長李忠表示：「截至9月底，我國基本養老、失業、工傷保險的參保人數分別達到了10.79億人、2.51億人、3.27億人，參保規模位居全球首位。下一步，我們將堅持應保盡保，通過政策優化、數據找人等措施，數據找人很重要，現在還有一些人沒有參保，這些人到底在哪兒，還是要通過各種各樣的方式把人找到，動員參保……重點是，鼓勵支持靈活就業人員、農民工、新就業形態人員參加職工養老保險。」

2026年11月1日，中國《全國稅務行政處罰裁量基準（2026年版）》將開始施行，其中的一個核心政策變化是社會保險費，被正式納入全國統一稅務行政處罰裁量體系。新變化的政策明確規定：用人單位存在不繳或者少繳社會保險費情形，經稅務機關責令限期繳納，逾期仍未繳納的，處欠繳數額1倍以上3倍以下罰款。

社保是中國內地推行的福利保障制度，包括養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險、醫療保險。（財聯社）

與此同時，一些地區和銀行開始推出社保信用貸款。比如，2025年國家金融監督管理總局主管的《中國銀行保險報》在《「補繳養老保險也能貸款了」》一文中說：「近日，屏山農商銀行發放四川省宜賓市屏山縣內首筆『社保信用貸款』，為屏山縣新安鎮村民鄒強提供『社保信用貸款』8.23萬元，助其完成養老保險補繳。」

毫無疑問的是，社保是保障勞動者權益、立足長遠的德政，有利於勞動者應對養老、醫療、工傷、失業的風險。自19世紀德國首相俾斯麥建立現代社會保險制度以來，社保制度已經成為現代社會普遍認同的制度之一。中國作為一個後發國家，能在短短數十年時間建立全世界最大參保規模的社保體系，是時代的重大進步。

社保徵繳與費用上漲需要考慮企業和普通人的經濟狀況

然而與近年來內地強化社保徵繳力度相伴隨的是，社保體系日益面臨三個需要解決的問題。第一，社保徵繳的力度、社保繳費的上漲與今天中國大量傳統行業、大量普通人面臨經濟困境產生矛盾。社保制度的合理性毋庸置疑，強化社保徵繳力度同時有利於保障勞動者權益與充實社保基金，但問題在於今天中國大量傳統行業與大量普通人的經濟體感比宏觀數據差，不少人連滿足眼前生活開支都捉襟見肘，怎麼有條件去想着長遠的社保？

近年來，內地一些地區和銀行，相繼推出「社保貸」等創新金融產品。（新華社）

今天中國經濟呈現K型分化特徵，以AI為代表的新興產業大紅大紫，但以房地產、家居、建築為代表的傳統行業處境艱難，許多企業和普通人因為房地產泡沫破裂而陷入困境，不少人失業或收入下降，青年失業問題突出，大量的家庭揹負沉重債務，很多年輕人對自己的未來缺乏信心。

據中國新就業形態研究中心在《2025中國藍領群體就業研究報告》中的估算，2025年內地靈活就業人員達到2.8億人，預計2026年將達到3.2億人。這當中固然有不少人是主動選擇靈活就業，但大部分恐怕是因為難以找到穩定工作而被迫成為靈活就業人員。2025年中國新就業形態研究中心在《城市出行的就業韌性：網約車司機就業圖景與職業表現（2025）》的報告中揭示一個事實：調研樣本中，62.8%的司機是家庭唯一的就業人員，77%的司機是在失業後轉入網約車行業，超過一半的司機是家庭唯一或主要收入來源，約8成家庭處於財務壓力偏重狀態。

前段時間北京大學國家發展研究院經濟學教授張丹丹一段關於「靈活性本身就是一種福利」的言論之所以被誤解，讓她成為眾矢之的，正是因為她的言論撞上了許多人關於失業問題的負面情緒的槍口。面對這樣的經濟現實，中國當務之急是振興經濟，是下大力氣改善普通人的生存處境。至於社保的徵繳力度與社保繳費的上漲，應該充分考慮中小企業的經濟處境與普通人的收入、支出狀況。解決社保問題的一個根本之道在於增加企業和普通人的收入，在於重建年輕人對未來的信心。

近年來，內地靈活就業人員快速增加，大量人湧向外賣、快遞、網約車行業。（資料圖片）

養老保險體系需要應對老齡化、少子化衝擊

第二，隨着老齡化的加劇與新生人口的鋭減，中國社保尤其是其中的養老保險的可持續性正在面臨挑戰。中國國家統計局的數據顯示，截至2025年末，60歲及以上人口為3.2億人，2025年全年新出生人口只有792萬人，老齡化與少子化問題已經開始突出。中國內地的養老保險制度以現收現付製為主，在某種程度上可以簡單理解為今天的年輕人交錢供養今天的老人。然而隨着退休老人的數量越來越多，而新出生人口卻大幅下降，將來中國養老保險的現收現付壓力會越來越大。

2025年3月，曾任中國人民銀行黨委書記與銀保監會主席的郭樹清在博鰲亞洲論壇2025年年會上公開引述目前的相關研究：「結論大體接近，職工基本養老保險基金預計2035年前後收不抵支，2045年前後耗盡結餘；居民基本養老保險基金更是需要財政不斷翻番補助。」這正是今天許多年輕人的憂慮，他們擔心自己辛苦工作交錢養了今天的老人，但等他們年老的時候，已經沒有多少年輕人來交錢養他們。

面對今天許多年輕人的憂慮與老齡化、少子化對養老保險可持續性的影響，中國需要未雨綢繆，既要努力消除今天許多年輕人的憂慮，穩住預期，又要及早採取行之有效的措施來應對老齡化、少子化衝擊，確保養老保險體系可持續。

內地人口出生率快速下降，老齡化問題成為社會發展與經濟的重大問題。（新華社）

社保改革需要縮小養老金差距

第三，隨着公眾權利意識、公平意識的增長，社保體系尤其是其中的養老保險的公平性面臨質疑。內地養老保險分為體制內機關事業單位人員、企業職工、以農民為主的城鄉居民三個體系，目前三個體系的養老金差距過大，日益牽動公眾神經。

2026年10月16日，內地媒體財新在《「七千退休職工，一年領走九億元養老金」，高校養老負擔幾何？》一文中以人民幣作為貨幣單位揭示出機關事業單位人員、企業職工的養老金差距：「據《中國勞動統計年鑑》，以基本養老保險基金支出/離退休人員數（或『實際待遇領取人數』）計算，2012年，機關事業單位退休者月均領取養老金2904.7元、企業職工月均2027元；2024年，這兩個數字變為7735.5元和4007.7元。」這說明從2012年到2024年，機關事業單位退休人員與企業退休者的養老金差距，從877元人民幣大幅擴大為3727元人民幣。

2024年機關事業單位人員、企業職工，每月3727元人民幣的養老金差距，比基於中國國家統計局數據測算的2024年全國居民人均每月3442元人民幣的可支配收入還高。與機關事業單位人員、企業職工相比，本就處於社會底層的以農民為主的城鄉居民的養老金最少，他們每月的基礎養老金最低國家標準只有163元人民幣。

2018年2月6日，濟南，凌晨五點，氣温降至-9℃，臘山立交橋北側的零工市場人頭攢動，雖然已經是臨近過年，但仍有外來務工人員在此尋找短期工。（資料圖片）

因為各自情況不同，體制內機關事業單位人員、企業職工、以農民為主的城鄉居民的養老金存在區別是正常現象，但應該將差距保持在公眾可以接受的合理範圍。鄧小平曾說：「共同致富，我們從改革一開始就講，將來總有一天要成為中心課題。社會主義不是少數人富起來、大多數人窮，不是那個樣子。」

今天中國已經是全球第二大經濟體和第一大工業國，有條件讓全民共享改革開放以來的經濟發展紅利，應該通過改革促進公平，其中包括縮小體制內機關事業單位人員、企業職工、以農民為主的城鄉居民的養老金差距，重點是提升城鄉居民的基礎養老金，這樣的話，既符合社會公平、共同富裕理念，又有利於解決內需不振問題與團結國民。

總而言之，中國在改革開放後建立的全球參保規模最大的社保體系是數千年中國歷史上一個了不起的成績，是經濟發展、國家進步的一個象徵，但隨着現實情況的變化，面對今天許多人比宏觀數據差得多的經濟體感，面對老齡化、少子化對社保可持續性的衝擊，面對日益牽動人心的社保公平問題，中國需要抓住現在有利條件，早日進行改革，確保社保體系有堅實的經濟增長基石，兼顧可持續性與公平。