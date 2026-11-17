在滿佈戰爭風險下如何尋求或確保台海和平的機會，是近年來台灣內部一項被各個政黨討論的顯學，幾乎所有政黨都自言追求和平，又經常指責對手把台灣推向戰爭，例如民進黨主張強化國防、以實力維持和平，國民黨強調恢復對話、以交流避免戰爭。至於統一，則像是被放到另一個政治衣櫃裡，不能輕易出櫃，彷彿只要談到統一，就不再屬於和平的範疇。久而久之，戰爭、和平與統一這三個詞，在台灣政黨政治下各自被貼上標籤，甚至成為辨認政治立場的快捷方式。然而，這三者究竟是什麼關係？台灣社會似乎很少真正把它們拆開來談。



11月12日，由關中、丁守中等280名專家學者在台北發起的「兩岸和平倡議」，恰好提供了一個觀察切口，這場倡議原本強調反對戰爭、恢復對話、深化合作，並為未來政治協商創造條件，卻因前海基會副董事長邱進益提出「兩岸和平融合十年計畫」，主張2032年推動統一貨幣、2036年討論政治安排，引發爭議。到了11月16日，關中、丁守中公開澄清，邱進益的主張純屬個人意見，280名發起人的共識「只強調和平，用對話代替對抗，不談統獨」，另在國民黨方面也鄭重澄清，直言相關內容與現任黨中央無關，黨中央未做相關決議，也未授權以國民黨名義發布。

前海基會副董事長邱進益會上倡議，「兩岸和平倡議」應增加兩個字為「兩岸和平融合倡議」，更拋出2028年國民黨重返執政、2032年兩岸「統一貨幣」、2036年討論「一國兩制」的10年計畫。（維基百科）

這個切割對比12日當天的浩浩蕩蕩，結果耐人尋味，細剖開來，原來即使是同一批主張兩岸和平、希望恢復政治協商的人士，一旦有人把討論從和平推進到統一，彼此之間也會立即出現一道界線。簡言之，和平可以談，統一卻未必能碰。這當然不只是選舉政治下的風險考量，也反映台灣內部對兩岸關係未來的想像，存在一種長期沒有被說清楚的政治距離。

可問題在於，戰爭、和平與統一，原本就不是同一層次的概念。

先就三者代表的本質意義來講，戰爭（或為暴力）可以是一種最直接解決政治衝突的手段，和平則是相關方為避免武力衝突、維持非戰關係的狀態，而統一涉及的主要是主權歸屬、政治制度與最終安排。這三者當然可以存在關聯，但在邏輯上，卻不能簡單排列成一條從戰爭走向和平、再走向統一的線性關係，意即台海和平未必通往兩岸統一，兩岸統一也不必然透過台海戰爭實現，同樣地，反對統一也不等於支持戰爭，主張和平也不全然就代表接受北京提出的政治條件。但這樣的邏輯辯證，放在台灣紊亂的政治語境裡，往往變得異常困難。

以民進黨為例，賴清德政府主張透過國防建設與嚇阻能力維持台海和平，其基本邏輯是讓北京認為動武代價過高，從而避免戰爭，但在部分國民黨陣營論述中，增加軍購、強化備戰，得解讀為挑釁北京、升高戰爭風險。於是乎，在不同政治立場下，同一件國防建設可以同時服務於保衛和平與製造戰爭。

2月11日，賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（台灣官方）

國民黨面對的困境則剛好相反，例如常聞的恢復兩岸交流、降低敵意，原本是為避免軍事衝突的政策選擇，但在民進黨的政治語言中，此類對話與協商是輸誠、是通匪，是在向北京投降讓步，甚至可能成為接受統一的前奏。如見台灣陸委會副主委梁文傑回應這次和平倡議時便強調「和平不是投降」，並指責真正應該被要求停止破壞和平的是北京。

國民黨主鄭麗文多次表明，國民黨要證明兩岸不需兵兇戰危 可憑智慧走出和平大道。（Facebook@鄭麗文）

順著梁文傑的意識脈絡，可以追問的是，這類的和平協商到底在什麼條件下會變成民進黨定義的政治投降？反過來說，民進黨也需要回答，做再多的軍事嚇阻又要做到什麼程度，才能達到保障和平目標，而不是讓雙方陷入更深的安全困境？這些本應是政策辯論的核心，卻經常在政黨相互指責中被省略。

然而，在「戰爭與和平」這組相競爭的狀態詞彙之後，更值得注意的其實更是「統一」的這個概念。在台灣當前的政治環境中，統一往往被直接連結到北京的「一國兩制」，再進一步連結到政治制度改變、自由民主可能受到限制的風險。這種疑慮有其歷史與現實背景，尤其香港經驗，讓台灣社會對北京提出的制度承諾抱持戒心。但統一作為一種政治終局，與北京目前提出的具體統一方案，仍然有概念上的區別。

先不論台灣是否必須接受統一，而是在此之前，如果台灣連統一的不同制度想像、協商條件與可能後果都不能討論，所謂兩岸最終政治安排，基本沒有剩下多少可以討論的內容。

「和平統一、一國兩制」仍然是中共追求統一的基本方針。

就此回頭來看關中、丁守中與邱進益之間的分歧，便能理解這道界線有多麼敏感。關中、丁守中願意談和平，也願意為未來政治協商創造條件，但當邱進益把共同市場、統一貨幣乃至政治安排的時間表攤開，倡議者卻必須立即說明這不是共同立場。這至少說明，在台灣政治現實下，和平仍是可以凝聚不同立場的最大公約數，統一還遠遠不是。

當然，邱進益的十年計畫本身有不少值得質疑之處，尤其貨幣統一涉及金融主權、財政制度及中央銀行安排，不能因為有了時間表，就當作政治問題已有解方。但方案是否可行，與方案能否被公開討論，本就是兩個不同問題。

中共總書記習近平8月17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上發表講話，引用江澤民關於「中華民族將在完成祖國統一基礎上實現偉大復興」的展望。（新華社）

是以，台灣政黨政治最弔詭的地方，是各方都在爭奪和平的解釋權，卻又習慣用戰爭或統一替政治對手定性，唯政治標籤貼久了，甚至連政策內容都不必細看，只要知道是誰提出，就可以預先決定支持或反對。但兩岸關係終究不是一道政黨認同的選擇題，舉凡戰爭涉及手段，和平涉及狀態，統一涉及終局，真正需要討論的，是不同手段如何影響和平，以及不同政治終局需要哪些條件、代價與民意授權等。

舉例來說，在台灣內部，對多數主張維持現狀的人而言，和平本身就可能是長期目標，但對主張和平統一的人而言，和平就不只是目標，也是實現統一的必要條件。兩者雖然都使用「和平」一詞，卻對和平之後的政治安排有著截然不同的想像。因為有一個問題在台灣內部始終沒有共識，即這裡的「和平」究竟是政治終局，還是是通往不同終局的共同條件？而關中、丁守中堂而皇之的與邱進益之間的切割，正好點明了當前台灣社會，從反對戰爭到追求和平，再到討論統一，彼此之間存在的政治距離，遠比一句「和平保台」或「以武拒統」來得複雜。這道距離若始終沒有被說清楚，台灣的兩岸辯論恐怕仍會停留在一個熟悉的循環：每個人都說自己要和平，卻沒有多少人願意認真討論，和平之後究竟要往哪裡去。