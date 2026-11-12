台灣一批政界、學界及國安系統出身的知識菁英，11月12日選在孫中山誕辰160周年這天集結發起「兩岸和平倡議」，包括前台灣考試院長關中、前台灣立法院長王金平、前台灣行政院長陳冲等人都參與其中。在當前兩岸關係下，這場集結自然有其政治意義，而作為國民黨陣營長年以來兩岸關係論述的主心骨、老大哥，前台灣國安會秘書長蘇起在會前的一席談話，更成為外界關注焦點。



蘇起認為，北京對台灣問題的緊迫感正在加深，尤其習近平今年8月17日在江澤民誕辰100周年紀念大會上的談話，將「祖國統一」擺在「中華民族偉大復興」之前，與過去的論述順序有所不同，代表習近平的緊迫感正在加深，據此提醒台灣民眾提高警覺。

蘇起的警告不是沒有現實背景，台海局勢的確早已不是過去那般風平浪靜，然而若將習近平一次談話中的詞彙順序，視為北京對台政策緊迫感加深的證據，恐怕就有些見樹不見林。說得直接一點，蘇起的「統一變化說」，不是什麼地理大發現。

前台灣國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起曾言，賴清德當選是兩岸關係的「硬著陸」，台灣人只能共同承擔代價。（張鈞凱攝）

首先，得把習近平當天的講話完整攤開來看。根據《新華社》發布的全文，習近平談及統一與民族復興的關係時，原話是引述江澤民過去的展望：「中華民族將在完成祖國統一和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興。」換言之，這段被蘇起視為政策順序調整的文字，不是習近平今年重新排列出來的政治論述，而是江澤民早已說過的話。

這個差別不能不辨。習近平選在江澤民百年誕辰紀念場合重申這段話，當然有其政治意涵，但要說北京因此將統一從民族復興之後移到之前，進而推論統一時間表正在加速，至少就這段講話而言，論據並不充分。何況這是一場紀念江澤民的政治活動，習近平引用江澤民對國家未來的展望，本就是再自然不過的事。

更重要的是，從中共長年以來的政治論述來看，統一何曾是可以擺在一旁、等到民族復興完成後再來處理的次要問題？

中共總書記習近平8月17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上發表講話，引用江澤民關於「中華民族將在完成祖國統一基礎上實現偉大復興」的展望。（新華社）

對北京而言，台灣問題始終涉及國家主權、領土完整及中共政權的歷史使命。從毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤一路到習近平，儘管不同時期的兩岸政策有其差異，但追求國家統一從來沒有退出中共的政治目標。到了習近平時代，更將兩岸統一與中華民族偉大復興緊密連結，兩者早已不是可以任意拆開、比較先後順序的兩件事。

用白話來講，中華民族偉大復興對習近平而言，是其政治歷史使命的總體象徵，完成兩岸統一則是其中不可或缺的一環。試想，倘若兩岸始終未能統一，北京又如何宣稱中華民族偉大復興已經完整實現？這是中共自身政治論述的內在邏輯，並不是今年8月17日才突然出現的新認識。

順此而下，這也就牽涉到另一個經常被忽略的問題，即北京所設定的2049年目標。

按照中共提出的「兩個一百年」奮鬥目標，第二個百年目標指向中華人民共和國成立100周年，也就是2049年前後，全面建成社會主義現代化強國。這個目標不只是經濟發展或國家治理的指標，也涉及中國在國際政治、軍事實力及全球秩序中的地位，而民族復興正是貫穿其中的政治敘事。

2020年，習近平表示中國將分步實現全面建成小康社會、基本實現社會主義現代化，最終建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。（新華社）

值得注意的是，2049年並非北京正式宣布完成兩岸統一的法定期限，不能直接將兩者劃上等號，但在中共的政治邏輯中，倘若國家現代化建設、綜合國力及國際影響力持續提升，追求統一的能力與政治意志，自然也會隨之增強。換句話說，外界如果已經感受並承認到北京追求民族復興的信心、意志與行動越來越強，那麼就不應對北京追求兩岸統一的決心感到意外。簡言之，北京追求兩者的信心、意志與行動並沒有分開的道理。

因此，真正值得觀察的，不是習近平某次講話將「統一」放在「復興」前面，還是後面，而是中國大陸整體國力的變化，以及北京如何將這些能力轉化為處理台灣問題的政策工具，這些具體政策與行動的累積，遠比一句話的詞彙順序，更能反映北京對兩岸關係的戰略判斷。這不是蘇起今天抓了一次講話、一組詞彙，說統一在一次談話中擺到中華民族偉大復興前面了，所以北京對於兩岸統一的緊迫感就加深了那麼簡單。

2024年12月26日，中共中央在北京人民大會堂舉行紀念毛澤東同志誕辰130周年座談會。習近平表示，以「中國式現代化」全面推進強國建設，是毛澤東等中共「老一輩革命家的未竟事業」。（新華社）

當然，這不是要否定蘇起的警告。相反地，蘇起對兩岸局勢的憂慮，以及對美國能否持續承擔台海安全責任的質疑，都有值得討論之處。只是作為長年研究兩岸關係、甚至親身參與兩岸政策制定的重量級人物，蘇起若要提醒台灣社會正視北京的統一壓力，理應有比一段江澤民舊話更充分的論據。

眾所周知，北京追求兩岸統一的意志，從來不是今天才有，民族復興與國家統一的政治連結，也不是習近平今年才開新爐灶。就蘇起個人言下的「危機」，那或許是真的，但用來解釋「危機」的那組詞彙順序，並沒有他所說的那麼新鮮，如果北京從來就沒有把統一排除在民族復興之外，那麼台灣真的也不必等到習近平把「統一」兩字往前挪，才赫然發現這件事，然後大肆文章。