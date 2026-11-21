當中美兩大國在深圳APEC尋求「建設性戰略穩定關係」，台灣在其中究竟還有多少主動權？長期以來，台灣不斷強調自身在第一島鏈、全球半導體供應鏈及美國印太戰略中的重要性，但戰略重要性是否等於談判能力？美國得州山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中接受《香港01》專訪指出，台灣並非沒有籌碼，而是沒有善用手中的優勢。他以與孫太一合著《誰在誤判戰爭？》提出的「益州困境」為例，認為台灣雖握有先進晶片等關鍵資源，卻長期一面倒向美國，未能換取相應的政治與安全承諾，最後恐怕只能落得任人魚肉的處境。



香港01：您與孫太一教授合著的《誰在誤判戰爭？台海局勢下華府與兩岸菁英認知差距》曾提出「益州困境」的概念，如果將這套理論放進今年深圳APEC的背景，您認為中美台三方的互動正在出現什麼變化？當中美尋求戰略穩定，台灣究竟仍是足以影響兩強關係的關鍵行為者，還是逐漸成為大國相互約束、管理風險的一部分？

翁履中：其實我一直強調，台灣是有條件的，問題在於有沒有用對策略，善用自己手上的條件。至少目前看來，台灣並沒有做到，結果反而導致自己越來越沒有信心。

所謂沒有做到，是指台灣並沒有把手上的籌碼拿來積極運用，爭取並守護自身利益，而是選擇單方面接觸，一面倒向美國。但當美台利益出現分歧時，如果美國沒有意願回過頭來守護台灣，台灣就只能面臨被盟友出賣的處境。

美國得州山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中。（台灣政治大學官網）

「益州困境」一直在談的，就是台灣作為一個相對較小的行為者，其實握有一些關鍵資源，就像三國時代的益州，擁有各種礦產與天然資源，而今天的台灣，手上握有的是晶片。問題是，台灣真的有利用這項優勢，換取自己想要的東西嗎？

我認為台灣其實有能力讓其他國家願意聽自己說話，尤其AI時代來臨，全球絕大多數先進晶片都來自台灣，這是台灣最有力的部分，但台灣卻輕易放任這項優勢，將它交給美國或其他西方國家，忘記了自己手上的籌碼，在交出去之前，應該先要求對方提出承諾。

換句話說，台灣應該先取得美國的承諾，再決定如何與美國合作，而不是一味付出。如果台灣持續單方面給予，卻沒有換取相應的保障，最後只會一直陷在「棄台論」的焦慮之中。台灣應該思考，如何把握所剩不多的時間，將自己還握有的優勢轉化成真正有利的談判武器與籌碼，但這件事情真的要跟時間賽跑，因為台灣一方面面臨人才流失，另一方面，美國也正在逐步建立自己的半導體產業鏈。我相信幾年之後，當美國的產業鏈慢慢建立起來，台灣的相對重要性就可能越來越往後退。這是台灣內部很多人不願意說的實話，卻是非常現實的問題。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

如果台灣繼續用傳統思維，認為只要在中美之間選邊站、向大國示好，就能解決一切問題，卻忘記從自身利益出發，最後只會換來對方的不尊重，也會進一步加深自己對自身能力的不信任。如此一來，最後只能落得任人魚肉的結果。

香港01：但即使是日本、韓國，也未必能要求美國事先給予明確承諾，台灣從何而來這樣的談判自信？是否存在一種情況，就是台灣即使知道應該爭取什麼，如知道該要求美國給予承諾，實際上就是沒有足夠能力做到？

翁履中：我倒沒有這麼悲觀，台灣與日本、韓國最大的差別在於，中國大陸想要的是台灣。

這意味著，當台灣與美國談判時，應該把自己想像成一枚活棋，如果美國沒有善盡友台的責任，台灣就可以選擇向中國大陸靠攏，讓美國自己去決定。台灣要有這個種、這個膽，敢於強勢反映自己的立場。沒有這個膽，就沒有辦法破解現在的局面。

過去經驗，馬英九政府向中國大陸靠攏時，美國政府反而會主動提出與台灣合作，因為對美國而言，必須維持某種平衡。對應現在的情況，台灣甚至應該比馬英九時代更加積極。

還是那句話，台灣要有那個種，要敢於向美國表明：如果你把我逼到這個地步，什麼都不願意給我，那我也沒有辦法，只能選擇與中國大陸合作。

台灣要讓美國從自己的國家利益出發思考，當台灣距離中國大陸這麼近，美國究竟還要不要台灣這個盟友？

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

反過來看，日本與韓國的情況就不一樣，因為日韓並不是中國大陸想要「拿下」的對象。當然，對北京而言，日本、韓國同樣是競爭者，但台灣的獨特之處在於，對北京來說，追求緊密的兩岸關係，是一項願意付出相當成本的政治目標。這與中國大陸思考中日、中韓關係時有根本性的不同，如果台灣願意與中國大陸走在一起，這正是北京十分期待的結果。

所以，雖然聽起來很困難，但台灣手上的籌碼確實非常獨特，例如台積電，就具備這樣的條件。不只是美國需要，德國也需要，全世界都想要台灣的晶片，這是一項非常好的談判優勢。問題是，台灣一直幻想只要與美國站在一起，美國就會幫助台灣，但特朗普政府根本不是台灣幻想中的那個樣子，最後變成台灣熱臉貼冷屁股，美國甚至反過來指責台灣偷走了美國的晶片產業。

但今天反過來想，台灣是不是也可以向美國表明：既然你認為台灣偷走了美國的晶片，那台灣乾脆不幹了？面對特朗普這種「黑幫式政府」，談判時真的必須硬起來，如果只會低聲下氣，就只會被軟土深掘，被對方吃定。

香港01：您提出的「益州困境」，與國際關係理論中的「戰略三角」有何不同？兩者在結構與行為者互動的解釋上，差別是什麼？

翁履中：基本上，兩者的框架是類似的，但「益州困境」多了一個重要變數。在三國時代，益州的主政者是劉璋，而劉備想要取得益州，除了政治與軍事利益之外，還多了一個元素，就是雙方都姓劉，都是劉氏宗親，也都具有「漢室後裔」的身分。

為什麼我要用「益州困境」來解釋台灣？就是因為對中國大陸而言，台灣是一個獨特的存在。像韓國，或者過去的菲律賓，當然也可以在中美之間尋找一個平衡點，台灣同樣可以，但除了傳統戰略三角的考量之外，台灣對中國大陸的意義，還涉及民族大義、大一統等根深蒂固的觀念。

中共總書記習近平8月17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上發表講話，引用江澤民關於「中華民族將在完成祖國統一基礎上實現偉大復興」的展望。（新華社）

因此，從談判角度來看，這當然非常困難，但如果樂觀一點思考，這又何嘗不是北京的一塊軟肋？台灣為什麼不能反過來運用「中華民族」這個概念？問題是台灣敢不敢這麼做？有沒有足夠的自信去運用？而這個自信，必須建立在台灣自身的制度自信之上。

今天北京跟台灣談中華民族，台灣有沒有能力以自己的制度自信來回應？台灣應該先展現出一種態度，就是我有足夠的制度自信，可以與你討論中華民族的問題，並且創造出這樣的對話場域與氛圍，再來觀察後續發展，而不是一開始就直接放棄、拒絕這個討論空間。

香港01：最後，從您過去訪談華府、北京與台北決策菁英的研究經驗來看，三方對台灣問題重要性的認知，是否存在明顯落差？

翁履中：其實三方都知道台灣問題很嚴重，也很重要，但對問題的理解與處理方式，存在明顯差異。中國大陸認為統一是必然的，只是時間問題；台灣則對如何處理這個問題感到無力，內部沒有辦法、沒有途徑，也缺乏足夠能力，政治討論又長期糾結於政黨意識形態對立與選舉，因此整體而言是悲觀的。

至於美國，華府的看法是，台灣對很多事情其實都沒有準備好，從能源、經濟到軍事等層面，台灣都還沒有做好準備，去回應未來可能出現的挑戰與變局。所以就我接觸到的，華府想要幫助台灣的人並不是沒有，但當他們面對一個沒有做好準備的台灣時，支持的聲音就只能越來越小。因為不知道應該怎麼幫，而只講民主價值，那是沒有用的。

2月11日，賴清德主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（台灣總統府）

當然，台灣政府為回應美國壓力，提高了國防支出佔GDP佔比，但這並不代表實際戰力就能因此提升。我認為，台灣政府的問題是以為只要多花一點錢，就能換得戰力提升，但現實並不是這樣，如果缺乏通盤的戰略思考，軍事力量就不可能真正得到強化。

同時，我們也能看到，台灣政府很會表演、很會秀，但國防建設不是靠大量採購無人機就能解決的問題，例如無人機買回來之後，要如何協作？如何連結衛星？如何搭配武器掛載？要清楚不是無人機買回來飛上天之後，就沒事了，後續還需要完整的戰略、部隊編組與相關配套，這些都必須納入整體考量。否則，無人機是要在天上亂飛嗎？

台灣軍費確實增加了，無人機也買了很多，相信一般台灣民眾看到這些新聞，可能真的會相信台灣的軍事能力獲得大幅提升。但如果缺乏整體戰略規劃，這些投入對實際戰力的強化，就未必有實質幫助。國防不是無人機在空中表演變換隊形那麼簡單。

我悲觀的說，台灣上下現在陷入了一種「不明覺厲」的情況，也就是不明白實際狀況，卻覺得好像很厲害。台灣不應該一直搞這些事情，自己騙自己，這也是為什麼北京會認為時間站在中國大陸那一邊的原因之一。