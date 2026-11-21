2026年深圳APEC落幕，最引人注目的外交場景，莫過於國家主席習近平、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京首次舉行三方元首峰會，並發表和平宣言。三大國領袖同桌，是否意味著國際政治正醞釀新一輪權力重組？與此同時，習近平與特朗普在雙邊會談中確立「建設性戰略穩定關係」，據官媒新華社披露，特朗普表態「美國不支持台獨」，引發外界關注中美關係走向及台灣問題的政治分量。



美國得州山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中接受《香港01》專訪指出，深圳峰會並非單純的外交象徵，而是中美俄試圖邁向「三國平分天下」的一次實際嘗試，三國正藉此測試其他國家及國際組織是否有能力形成制衡。他認為，當前歐洲相對弱勢、亞太國家仍高度依賴美國，恰恰為三大國重塑國際秩序提供了機會。



香港01：今年深圳APEC最特殊的外交場景，莫過於習近平、特朗普與普京首次舉行三方元首峰會，並發表和平宣言。您如何定位這次中美俄三方峰會？這是否意味著國際秩序正出現新的變化？

翁履中：我認為這是中美俄三方的一種嘗試與意圖，試圖共同邁向「三國平分天下」的框架，三方當然都清楚各自的實力與條件，也知道今天的國際環境與1945年的雅爾達會議不同，但三國都有意嘗試建立這樣的框架，並藉此測試其他國家是否有能力形成某種程度的制衡。

美國得州山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中。（翁履中提供）

分開來看，中美俄各自都面臨內部挑戰，美國有特朗普期中選舉失利的壓力，中國面臨經濟問題，俄羅斯則承受俄烏戰爭的負擔，因此三國希望透過共同參與國際重大議題的決策，嘗試創造新的國際秩序結構，讓重大國際事務都必須經過三大國討論，這是他們的意圖。

所以，這次峰會並不只是象徵性的外交活動，而是一次實際的嘗試，只不過目前仍處於初步階段。關鍵在於，其他國家會不會反制，或者至少形成某種程度的平衡。

所謂其他國家，包括現在的歐洲，有沒有足夠實力挑戰這三個國家？亞太地區又有哪個國家能夠站出來領頭？如果沒有，這個目前看來仍相當初步的框架，就可能逐漸落地成真。

2026年11月19日，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳舉行三方會談（Reuters）

鑑於中美俄都擁有相當的經濟與軍事實力，放眼其他中大型國家，基本上沒有誰能完全與這三大國脫鉤，甚至彼此之間存在高度互賴。因此，只要中美俄持續堅持重大國際事務必須經過三國協商，這套框架就有機會逐漸成形。以這次和平宣言來看，三國實際上已經開始嘗試改變國際政治架構，甚至挑戰聯合國既有的角色。

例如在能源供應方面，三國達成共識；在國際司法方面，強調國家官員的豁免權，白話來說，就是試圖表明國際法庭不能任意干預三國事務，相關問題應由三國自行決定。同時，三國也宣示避免彼此發生戰爭，降低核戰風險。簡單來說，他們要傳達的是，未來國際秩序如何運作，必須由這三個國家共同決定。

因此，三國現在等於先提出一個框架，測試究竟有哪些國家或國際組織有能力挑戰，再觀察這些挑戰會達到什麼程度，如果能夠克服外部阻力，這個三國框架就有可能落地成真。

香港01：對標當前國際格局，對中美俄試圖發展這套三國框架的前景來說，是否相對樂觀？

翁履中：中美俄三國之所以提出這樣的構想，就是因為他們看到了機會，他們看清楚目前歐洲相對弱勢，亞太國家則仍然仰望美國。換句話說，這套框架的提出，本身就反映三國對當前國際局勢的判斷。

就目前的國際格局而言，看不出有哪個國家具備足夠的能力，可以號召其他國家集體挑戰中美俄。

2026年11月19日，中國深圳，中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右），在參與亞太經合組織（APEC）峰會期間，出席了一場三方會談。（Reuters）

如果說三國對這套框架的前景感到樂觀，那是因為他們不只看到了機會，也看到了其他國家的悲觀，看到許多國家自己都意識到，沒有足夠能力去挑戰三大國，先行陷入悲觀氛圍。試想加拿大有辦法嗎？歐洲即使想要集結力量，內部也缺乏共識，更沒有一個能夠登高一呼、帶領各國採取集體行動的領導者。

所以中美俄現在提出這樣的想法，某種程度就是在測試水溫，也是因為已經看到了機會，而且他們的測試確實有相當的成功可能性。

香港01：今年中美元首已經三度會晤，雙方逐漸確立「建設性戰略穩定關係」的新定位。您如何解讀這項定位？穩定了什麼？

翁履中：對中美雙方而言，維持某種程度的穩定，都有實際好處。先看美國，美國經歷美伊戰爭，已經消耗相當程度的彈藥與軍事資源，自然不希望貿然在亞太地區發生新的衝突，進一步動用自身軍事資源。因此，維持與中國的穩定關係，可以降低美國在軍事準備方面的壓力。再從經濟角度來看，特朗普也可以透過穩定對華關係，改善投資環境，維持市場相對正面的氣氛。

對中國而言也是如此。近年中共政治與解放軍內部經歷人事洗牌，相關人事架構仍需要時間整理，才能妥善回應未來亞太區域的軍事布局，而特朗普剩下兩年任期，剛好提供中國一個需要的時間窗口。在經濟方面，中國同樣需要穩定的中美關係，讓自身經濟發展重新站穩腳步，也包括房地產在內，中國近年承受相當程度的經濟壓力，需要時間與空間進行修補。因此，利用特朗普剩餘任期維持中美關係穩定，對中國是有利的。

2026年11月19日，中國廣東省深圳市，中國國家主席習近平（右）在麒麟山莊歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）。（Reuters）

更進一步來說，這種穩定關係，也得以讓北京在國際舞台上有更大的空間，去宣傳中國是和平與穩定的力量，而不是國際混亂的製造者。尤其對照美國確實發動了伊朗戰爭，這在許多第三世界國家眼中，反而可能成為中國對外宣傳的一項佐證，讓中國有機會塑造自己是相對友善的霸權形象，至少相較於美國而言。

所以，我認為這段中美戰略穩定關係，對雙方來說都是一段「韜光養晦」的時期。

香港01：根據新華社披露，習近平在深圳習特會上要求美方在台灣問題上「堅持做正確的事」，特朗普則表示「美國不支持台獨」。您如何解讀這項表態？美國的「不支持台獨」與北京期待的「反對台獨」，兩者之間的距離，是否可能隨著中美關係改善而縮小？

翁履中：這個說法並不令人意外，因為美國長期以來的政策就是不支持台獨，真正的重點是美國會不會從「不支持台獨」進一步轉變成「反對台獨」。

當然，特朗普的政策反覆多變，不只台灣，連華府內部許多人都很難捉摸他的想法。即使特朗普今天仍然使用「不支持台獨」這個詞彙，表面上沒有改變美國既有政策，但問題在於，他並沒有同時說出任何支持台灣的話。

2026年11月19日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中國深圳參加APEC峰會以及進行中美俄三方會談後，登上空軍一號準備返回華盛頓時做出手勢。（Reuters）

事實上，特朗普第二任期以來，並沒有給過台灣什麼正面的評價，縱然他使用的詞彙與過去歷任美國總統相同，但從整體政治態度來看，實際上已經更接近北京希望看到的方向。

也就是說，特朗普在字面上沒有完全貼合北京要求的「反對台獨」，但從他整體的言行與態度來看，兩者的政治意涵已經相當接近。

就這樣看，北京方面其實也很聰明，沒有必要逼迫美國一定要說出什麼特定的話，基本上就是聽其言、觀其行。只要美國繼續維持一中政策，又沒有特別強調對台灣的支持，北京在政治上就有面子，也可以維持與美國的穩定關係。從這個角度來看，特朗普確實已經在相當程度上滿足北京的期待。