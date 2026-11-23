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中國官媒發文反駁「通縮陷阱」「產能過剩」「中國衝擊2.0」等說法，稱「唱空中國經濟者終會落空」。但在中國股市連跌的背景下，這篇文章遭遇輿論逆風，凸顯官方宏觀敘事和民間微觀感受的溫差。

中共中央機關報《人民日報》客戶端上星期六（11月21日）發表題為《唱空中國經濟者終會落空！》的評論文章稱，一些境外媒體和機構今年對中國經濟頻頻發難，炒作「通縮陷阱」「產能過剩」「中國衝擊2.0」「中國經濟危機外溢」等說法，「借『中國崩潰』動搖信心，拿『中國威脅』設限圍堵」。

文章認為，這些唱空論調有的以偏概全把階段性困難推演為整體性危機，有的偷換概念把市場競爭中的優勢說成對世界的威脅，還有的結論先行，無論中國經濟怎麼發展，都在重複唱衰調調。

文章舉例：「經濟增速放緩，就說增長模式難以為繼；經濟保持增長，又說增長過度依賴政策刺激；出口遇到壓力，就質疑中國製造的競爭力；出口表現強勁，又將其歸結為產能過剩、內需不足，橫豎都能得出負面結論。」

不過，文章也承認中國目前存在房地產市場承壓、供強需弱、居民消費信心等問題，但強調「唱空者終會落空，實幹者未來光明」。

內地股市對於股民而言又愛又恨。（新華社）

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰告訴《聯合早報》，這篇文章是對外界近期涉華經濟觀點作出的一次性回應。「批評對象主要是將中國經濟問題政治化的傾向，而並不是否認中國經濟存在的挑戰。」

「唱空中國經濟者終會落空」的詞條上星期六登上中國網絡熱搜，但中國網民普遍將其與持續走低的中國股市掛鉤。中國股市主要指數上周持續走弱，滬深兩市成交額周中錄得逾16個月來新低。

多名財經博主先後發文稱：「不是唱空的問題，是唱的都沒了。」「有種漲起來給他看啊，讓做空中國的人全破產！」

還有網民寫道：「相信中國經濟的，一路加倉貸款買房，借款炒股的耐心散戶資本，正在經歷人生中最大的財富縮水……三倍做空A股的，正在瘋狂賺錢中。人民日報，你要我怎麼相信你？」

徐天辰認為，股民吐槽確實有股市不景氣的原因，但中國股市回調也受全球科技熊市影響，反映科技股的美國納斯達克指數上星期五（20日）暴跌近6%，中國市場也很難獨善其身。

他說：「官方經濟敘事強調長期、結構性和戰略性的成就，而公眾則更加關注短期、具體和個人層面的經濟變化，兩者之間不衝突，也不能說孰對孰錯。」

路透社引述分析人士稱，中國經濟疲弱是股市投資者信心匱乏的重要原因之一，對穩經濟和穩市場的政策預期正在升溫。

中國10月經濟增速全面放緩，上星期一（16日）公佈的工業、零售和投資數據表現均低於預期，出口則繼續保持高增長。

瑞銀證券首席中國經濟師宋宇認為，即使出口數據表現強勁，也不足以抵消中國國內經濟的疲弱。他預計中國政策制定者將採取更多行政措施，確保第四季的同比增速與第三季相比保持穩定。