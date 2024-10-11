「A股牛市來了，我得賺錢」　內地年輕人炒股還是被炒？

自官方從9月24日出台一系列刺激政策以來，中國股市中的年輕人身影就無所不在，這些新股民在想方設法，希望在近年來最大的一次股市漲勢中分一杯羹。



在外界一般印象中，多年來，內地證券市場都是由中老年群體主導的，但券商現在均稱，最近「00後」「90後」的新帳戶激增。

據《證券時報》報道，9月23日至9月30日期間，湘財證券新增開戶的投資者中，00後成為主力，佔比達27%，90後佔比為23%。兩者的佔比總和達到了50%。民生證券方面也稱，自9月24日至今，開戶申請客戶中，00後佔比超過五分之一，90後佔比四成，兩者佔比超過半數。

2024年10月8日，上海，大屏顯示股市行情。（視覺中國）

證券日報網引述東北證券相關負責人說，與往年相比，今年開戶主體明顯年輕化。在新開戶的投資者中，18歲至25歲的年輕投資者佔比顯著提升，顯示了年輕一代對於證券市場的濃厚興趣和信心。

在這群00後、90後股民中，不乏學生群體。據《潮新聞》報道，在浙江大學的校園論壇，近期不少帖子都與股市有關，包括有人貼了自己的收益圖，總資產23萬多元（人民幣，下同），其中盈利有3萬多元。

紅星資本局引述重慶一名18歲的大一學生小王說，這是第一次入場炒股。他說，打算投入股市的資金，是打暑假工做服務員賺來的5000元，「這筆錢不少，相當於我五個月的生活費了，全部投入股市還是很心疼，但『風浪越大魚越貴』」。

他還提到，平時會關注一些財經資訊，從各個方面搜集資訊，比如中央電視台財經頻道，並表示已做好了血本無歸的準備。「人們常說，進入股市虧是正常的，都是交的學費，這5000元能翻一番我就知足了。」

A股連日來受到前所未有的關注，隨着多個破紀錄交易數據的湧現，不少業內專家都驚呼「見證歷史的時刻」。（中新社）

「過山車」的股市

中國股市9月24日以來一路狂飆，過去兩周上漲約27%。其中，在9月27日，由於交易量過高，上海證券交易所在處理交易時還出現罕見的延遲現象。

10月8日，中國股市在經過一周的國慶假期休市後重新開市，主要指數集體高開，滬指一度暴漲逾10%。不過午市後各指數漲幅收窄，滬指最終收漲4.59%，回落至3500點以下。

這波連續多天的漲勢最終在10月9日回檔。A股三大指數當天全線下跌，其中創業板指大跌逾10%，創史上最大單日跌幅記錄。

許多在國慶假期期間開戶的年輕股民，節後首度進場想要搶搭這波漲勢，結果遭受震撼教育。潮新聞引述一名00後大學生小海說，他在國慶假期結束後第一天（10月8日）進去加倉了，於是成本定格在了高位；10月9日股市從早市開始大跌，他的心情也隨之起伏。

小海說，他每隔幾分鐘就要用手機查看股票走勢，當天中午回升了一點還在暗自期待，沒想到午後又跌了下去。他說：「感覺瞬間成老股民，還要一個漲停板才能回本。」

千萬粉網紅引導炒A股。（每日經濟新聞）

《第一財經》也引述一名90後股民說：「節後首個交易日一早衝進場，原打算今天漲一點就賣，沒想到倉內個股全部跌得厲害。」這名股民還說，國慶假期湊了湊手頭的現金，加上向銀行申請的消費貸款金額，一共50萬元投入股市，沒料到第二天就吃「癟」。

在微博、小紅書等廣受年輕人歡迎的社交平台上，不少人都在發文哀嚎。有人說：「第一次入市就被套了，一點都沒心情吃飯」「還以為是一夜暴富，結果賠了個底！」還有人抱怨說：「早知道不要把杠杆開得那麼大，貸款的錢都快清空、見底了。」

借錢炒股

綜合央視網和每日財經網報道，經過多輪降息後，目前銀行消費貸產品年化利率已普遍降至3%以下，多款銀行消費貸產品年化利率更降至2.88%，甚至有銀行將消費貸利率大幅降至「1」字頭。

有業內人士說，較低的消費貸利率，可能導致市場出現跨市場套利。股市火熱之下，近期還出現貸款仲介、助貸機構推薦用消費貸違規炒股的情況。

10月9日下午，A股收市，三大指數震盪下挫。（VCG）

不過，南方都市報APP報道，有消息稱，金融管理部門已對商業銀行進行視窗指導，銀行信貸資金嚴禁違規進入股市。多家銀行緊隨其後發布相關聲明，對於違規入市的信貸資金，將提前收回貸款。

《第一財經》引述業內人士指出，後市仍面臨回檔風險，將低成本的消費信貸資金投入股市，本質上是一種使用杠杆的行為。如果市場出現動盪，虧損會被放大。此外，這種行為還可能將風險擴散到金融機構，導致銀行不良貸款增加。

除了貸款以外，似乎也有不少人贖回理財產品來增加投入股市的資本，這給金融機構構成了一定程度的壓力。

《彭博社》10月10日引述知情人士稱，中國金融監管部門近期向金融機構瞭解短期理財產品的贖回情況，及機構因此面對的流動性壓力，以防範債券市場潛在的波動風險；監管部門並要求有關金融機構即時監控理財產品規模變化，密切關注有關風險。

知情人士稱，目前尚不清楚監管部門是否會採取進一步行動，加強監測是防範債市發生風險而採取的預防性步驟。

彭博基於普益標準的數據測算顯示，中國理財產品存續規模在9月22日至10月6日期間下降了1.05萬億元。普益標準是一家追蹤中國資產和財富管理行業的諮詢公司。

所以說，大膽入市的不只年輕人，許多中國人都想孤注一擲，趁這一波股市漲潮狠狠賺一筆。但現實是，不是所有人都那麼幸運。

此前A股暴漲吸引不少新股民開戶入市。（視覺中國）

《紐約時報》引述在廣東就讀商科專業的大二學生貝拉．陳（譯音）表示，擔心一些新投資者會做出不明智的決定。據報道，她在社媒發佈了自己對共同基金的投資情況，她警告自己的關注者在投資時不要受情緒左右。但她說，有些人告訴她，她買什麼，他們就買什麼。

「說實話，我覺得這種現象有點誇張……很多人似乎只看到『牛市來了，我得賺錢』，沒有完全意識到風險。」

這一切的背後，可能與中國各項經濟指標近年來的表現有關。

中國在2022年末放棄冠病清零政策後，疫情期間遭受重創的經濟沒有如外界預期般快速反彈。相反的，從年輕人失業率、到消費者信心、再到樓市投資等都不盡如人意，這不僅讓中國股市一直往下探，還嚴重打擊了人們對經濟前景的看法。

廣東路知名「上海發哥」大聲說道，10年大輪迴，「兩億股民失去的金錢，全部都拿回來，殲滅6千點」。他再稱，股民們要踏平3千點，「希望2億股民堅持美好理想，勝利會師1萬點」。（聯合報）

官方會加碼刺激？

有觀點認為，在這一波股市漲潮下，市場信心逐漸回升。但若官方沒有進一步加碼刺激政策，好不容易重返大眾視線的股市上漲現象，恐怕會是曇花一現，來之不易的信心也會崩塌。

對此，《彭博社》報道分析說，隨著市場的「膝跳反射」式上漲暫歇之後，投資者開始權衡刺激政策對經濟的效力是否足夠且可以持續。從消費端看，中國長假期間單次出遊花費低於疫情前，顯示復蘇仍需政策支援。

市場現在主要是「預期和基本面的博弈」，南方東英量化投資總監王毅向彭博社說。「投資人希望看到政策預期可以落到真實的一些業績改善、宏觀數據——不論是通脹，就業或者債務問題。大家都希望有一個短期迅速的結果，但這個預期從時間上來講不太容易實現。」

《路透社》也引述晨星亞洲股票研究總監陳麗子說，中國股市能否持續上漲，取決於更有效地解決住房庫存過剩和促進消費活動的政策細節。

2024年10月8日，杭州股民手機顯示A股大幅高開。（視覺中國）

學者籲中小散戶要小心

財新網10月9日刊登北京改革和發展研究會研究員、改革開放史研究學者王明遠的文章《即便是牛市來了，中小散戶也很難賺到錢》。文章說，最近幾天各種非理性的聲音都來了：不少大V經濟學家或券商研究機構，在那裡不負責任地大喊「真牛來了」，鼓動大家抓緊上車；有的投資者也開始飄飄然，重新評估自己的投資能力和運氣，按捺不住想往前沖；整個社會也因為股市指數好轉這一個小小的信號，對經濟大面產生過多的聯想，產生了經濟拐點已經來到的幻覺。

他寫道，中小散戶雖然貢獻絕大數交易，卻只分得極少數收益，並以上證所最後一次公佈的不同類投資者盈利情況為例稱，2017年個人投資者貢獻了82.01%的交易額，但是僅僅獲得了股票市場不到9%的盈利。反言之，機構投資者僅僅用了不到18%的交易額，就獲得了91%以上的利潤，二者利潤率差達到46倍以上。

王明遠在文章中列出了一系列數據，並強調「越是牛市，中小散戶越要小心」，同時提醒中小投資者在投資前，要三思而後行。

歸根結底，堅持理性投資才是提高投資成功率的關鍵，一味追高甚至借錢炒股，一旦遇到市場波動，尤其現在國際局勢動盪不斷，很容易便陷入血本無歸的窘境。年輕人炒股，一不小心，可能就反過來被股票炒焦。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

